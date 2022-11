Haal de overheidsfinanciën uit het slop, leer nee te zeggen...

De invoering van de euro, het beleid van de ECB, politici die geen ‘nee’ kunnen zeggen en het ontbreken van een langetermijncultuur zijn de gedroomde ingrediënten voor de barslechte toestand van de begroting en op termijn een Belgische nachtmerrie.

België kreeg afgelopen week een flinke bolwassing van de Europese Commissie over de barslechte toestand van de begroting - we hebben namelijk het grootste overheidstekort van de hele EU. De vaak verguisde landen van Zuid-Europa leggen vandaag meer begrotingsdiscipline aan de dag dan België. Het ontslag van voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker was een schrijnend dieptepunt. Als CFO van de regering had ze het namelijk aangedurfd om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en werd daarvoor prompt de laan uitgestuurd. Wie in de regering durft te zeggen dat de budgettaire keizer geen kleren aan heeft, wacht het schavot.

Ronald Reagan had het goed begrepen: ‘een begroting in evenwicht bereiken is zoals het bewaren van je maagdelijkheid: je moet ‘nee’ leren zeggen’.

Op hetzelfde moment passeert elke dag op radio, tv en in kranten een bonte stoet mensen van vakbonden, middenveld, zorg, justitie of onderwijs die meer geld eisen. Telkens gevolgd door begripvolle politici die beloven om meer middelen vrij te maken of budgetten te zullen herbekijken. Waar zou in vredesnaam al dat geld echter vandaan komen? Wie legt de bevolking uit dat het geld op is? Meer nog: wie legt uit dat een budgettaire crisis waarschijnlijker is en dichterbij is dan extra budget?

De essentie De auteur

Peter De Keyzer is managing partner van Growth Inc.

De kwestie

België heeft het grootste overheidstekort van de Europese Unie.

Het voorstel

De overheid kan niet op elke vraag van bevolking, drukkingsgroep of bij elk schrijnend geval blijven antwoorden met ‘we zullen dat wel oplossen’. Als de politiek onze overheidsfinanciën niet gezonder maakt, zullen de financiële markten dat onvermijdelijk doen.

België heeft vandaag al zowat de hoogste belastingdruk ter wereld. Toch is zelfs dat schijnbaar onvoldoende om rond te komen - de overheid geeft een pak meer geld uit dan er binnenkomt. En we doen dat al heel lang. Het aantal jaren de afgelopen halve eeuw dat de Belgische begroting een positief saldo vertoonde, was op één hand te tellen. Waarom kunnen wij niet wat andere landen wel kunnen?

Discipline

Een eerste oorzaak is de invoering van de euro. Terwijl de christendemocratische premier Jean-Luc Dehaene in de jaren negentig een bijzonder zware sanering leidde om ons in de euroclub te loodsen, is sindsdien alle budgettaire discipline verdwenen. In pre-eurotijden mondden ontspoorde begrotingen uit in een stijgende Belgische rente of een verzwakking van de Belgische frank. Die twee koortsthermometers zijn er vandaag niet meer. De Belgische frank bestaat niet meer en de Europese Centrale Bank houdt onze rentes kunstmatig laag door haar aankopen van overheidsobligaties.

Het is ook geen toeval dat regeringsvormingen veel langer duren - er is toch geen sanctie voor munt noch rente. Zonder euro of ECB stond het Internationaal Muntfonds allang in België met een fors reddings- en saneringsplan.

Ten tweede zijn politici in dit land niet in staat om ‘neen’ te zeggen. Elke vraag om meer geld, hogere subsidies, nieuwe meldpunten, overheidsinstellingen of sociale maatregelen wordt telkens met ‘ja’ beantwoord. Een steeds stijgend overheidsbeslag is dan ook het gevolg van een overheid die alles wil regelen. Die op elke vraag van bevolking, drukkingsgroep of bij elk schrijnend geval antwoordt met ‘we zullen dat wel oplossen’. Het gevolg: een steeds groter overheidsbeslag en een gelijktijdige kwaliteitsdaling van de dienstverlening.

Dat had Ronald Reagan goed begrepen: ‘een begroting in evenwicht bereiken is zoals het bewaren van je maagdelijkheid: je moet ‘nee’ leren zeggen’. In een regering met zeven partijen waarvan sommige vrezen voor hun voortbestaan, is ‘nee’ zeggen vandaag niet aan de orde. Een verdere budgettaire ontsporing en mogelijk financiële crisis staan dan ook allicht op het menu.

Alleen met een langetermijnplan ben je onderscheidend en kan je dit land welvarender maken.

Ten derde hebben we in dit land een gebrek aan langetermijncultuur. Wat is het plan voor dit land? Hoe moeten infrastructuur, onderwijs, arbeidsmarkt of carrières eruit zien in 2030 of in 2040? Hoe raken we daar? Geen enkele politieke partij of politicus die daar vandaag het antwoord op heeft. Ik heb het al aan heel wat politici en voorzitters gesuggereerd: alleen met een langetermijnplan ben je onderscheidend en kan je dit land welvarender maken. Helaas: het gebrek aan strategische geletterdheid op beleidsniveau is in België schrijnend.