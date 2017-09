13 september 2017. Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker tijdens zijn State of the Union in het Europees Parlement © REUTERS

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, kiest voor handelsopenheid en dat kan botsen met lidstaten die een meer strategisch handelsbeleid willen, zeker jegens China. Nochtans heeft Juncker gelijk: handel zal Europa redden.

Door Jan Van Hove, hoofdeconoom KBC Groep en professor Internationale Economie KU Leuven

Jean-Claude Juncker gaf deze week zijn voorlaatste State of the Union voor het Europees Parlement. Traditioneel bevatten dergelijke speeches noch veel inhoud, noch veel inspiratie. Dit keer was de speech opvallend scherp en visionair, toch vanuit een economisch standpunt.

Junckers ideeën rond institutionele hervormingen zullen het allicht niet halen op korte termijn. Topfuncties als de Voorzitter van de Europese Raad schrappen of een Europees superministerie van Financiën lanceren liggen nu eenmaal heel gevoelig.

Hopelijk vindt Juncker meer steun voor zijn ideeën rond internationale handel. Ook zijn pleidooi voor het aanhalen van de banden tussen oost en west binnen de EU verdient alle lof. Beide oproepen zijn trouwens nauw met elkaar verwant.

Juncker pleit open en duidelijk voor enkele nieuwe bilaterale handelsverdragen, met name met Australië en Nieuw-Zeeland. Een schril contrast met de al dan niet openlijke pleidooien in andere delen van de wereld om de eigen economie af te schermen van buitenlandse concurrentie. ‘America First’ is uiteraard het bekendste voorbeeld, maar ook vele opkomende economieën moeten niet onderdoen.

Ongemerkt

Protectionisme sluipt vaak stil en ongemerkt in diverse beleidsdomeinen via regelgeving of gesofisticeerd handelsbeleid zoals anti-dumping. Het siert Juncker dat hij duidelijk kiest voor handelsopenheid. Dit past in de eeuwenlange traditie van Europa als handelsnatie.

Junckers oproep tot vrijhandel zal allicht botsen met een oproep vanuit de lidstaten om een meer strategisch handelsbeleid uit te werken, in het bijzonder ten opzichte van China. President Macron en kanselier Merkel zien hierin duidelijk een mogelijkheid om de Frans-Duitse as te versterken.

Zo’n beleid zou echter een vergissing zijn. Door handelsopenheid zal Europa toelaten mee kunnen profiteren van de veel sterkere groei buiten Europa. Tevens dwingt het Europese ondernemingen om creatief, innovatief en efficiënt te blijven, en dat komt uiteindelijk ook onze welvaart ten goede. Dat impliceert geen naïef handelsbeleid, maar elke afwijking van vrijhandel moet wel proportioneel en verantwoord zijn.

Traditie

Handel is niet alleen belangrijk voor Europa’s positie in de wereld. Het is ook wat ons bindt in Europa. Junckers visie om Oost- en West-Europa opnieuw te verzoenen en samen een koers voor Europa uit te stippelen kan steunen op onze handelstraditie. Handel heeft Europa historisch gezien groot gemaakt.

Of het nu gaat om middeleeuwse handelsroutes of hedendaagse logistieke netwerken, telkens maakte handel het mogelijk om onze welvaart te vergroten op het hele continent en de nadelen van onze kleine binnenlandse markten te compenseren. Niemand betwist dat, zelfs niet de Britten die ondanks de brexit nu al pleiten voor een grote handelsopenheid met de EU.

Vooral Centraal- en Oost-Europese landen beseffen dat de huidige sterke groei in hun welvaart, via hogere economische groei en stijgende lonen, te danken is aan de open Europese handelsomgeving waarin zij kunnen participeren sinds hun toetreding tot de EU. De Europese interne markt verder versterken zal nog meer kansen creëren voor de nieuwste lidstaten.

Enkel nieuwe Europese beleidsinitiatieven kunnen een doeltreffend antwoord bieden aan het adres van populisten, nationalisten en EU-critici.

Terecht roept Juncker hen op om de invoering van de euro voor te bereiden. De muntunie heeft, ondanks vele tekortkomingen, een positief effect op de handel binnen Europa. Ook terecht is Junckers opmerking dat verdoken kwaliteitsverschillen in zogenaamd uniforme producten binnen de EU onaanvaardbaar zijn.

Op al deze terreinen kan de EU het verschil maken. Hierdoor zal duidelijk worden dat de EU een grote meerwaarde heeft voor alle Europese burgers en bedrijven. Enkel nieuwe Europese beleidsinitiatieven kunnen een doeltreffend antwoord bieden aan het adres van populisten, nationalisten en EU-critici.