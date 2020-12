Handelshuurder, blijf bij voorkeur huur betalen

Je gaat er best niet zomaar vanuit dat rechtspraak van het ene vredegerecht ook op jouw situatie als handelshuurder van toepassing zal zijn.

Op 28 december 2020 berichtten onder andere vrt.nws en De Tijd dat een Antwerpse vrederechter de huur van een handelshuurder ‘kwijtschold’ door de horecasluiting. Deze boodschap is hoopgevend, maar kan ook gevaarlijk zijn. Een handelshuurder mag er niet zomaar vanuit gaan dat er geen huurgelden verschuldigd zijn door een verplichte sluiting.

Schermvullende weergave ©rv

Absolute berichtgeving kan ertoe leiden dat er al te snelle beslissingen worden gemaakt die een huurder verder in de problemen kunnen brengen, wanneer achteraf blijkt dat de huur toch te betalen was. Want, ja, dit zal vaak het geval zijn. Het artikel in de Tijd haalt zelf al aan dat er beroep werd aangetekend tegen de beslissing. Dit betekent dat een rechter in graad van beroep kan zeggen dat de huur tóch verschuldigd is. De kanttekeningen gaan echter verder.

Een eerste opmerking is eigen aan het (privaat)recht in zijn geheel. Het recht is vaak maatwerk, of beter: mensenwerk. Dit wil zeggen dat de concrete omstandigheden van een bepaalde zaak van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het uiteindelijke oordeel van een rechter. De berichtgeving over een bepaalde zaak zegt daarom in zekere zin enkel iets over deze ene specifieke zaak. In een andere zaak, met andere omstandigheden, kan het resultaat anders zijn. Dit is net een van de sterktes van justitie: er is ruimte om rekening te houden met specifieke omstandigheden. Juristen spreken van de ‘feitelijke appreciatie’.

Bijgevolg kan een handelshuurder bedrogen uitkomen wanneer hij er nu vanuit gaat dat het vonnis van de Antwerpse vrederechter voor alle gesloten horecazaken geldt. Dit is des te meer zo omdat het Belgische recht geen bindende precedentenwerking (zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) kent waarbij hogere, voorgaande rechtspraak gevolgd moet worden.

Overmacht

Ten tweede kunnen er uiteenlopende juridische principes, ‘rechtsfiguren’, van toepassing zijn die kunnen leiden tot uiteenlopende resultaten. Het artikel in De Tijd haalt een redenering aan gebaseerd op de overmachtsleer. De verhuurder dient ervoor te zorgen dat de huurder gebruik kan maken van het huurgoed. Men noemt dit het ‘rustig huurgenot’. In ruil voor dit genot betaalt de huurder de huurgelden. Valt dit genot weg, dan zijn er ook geen huurgelden meer te betalen.

Door de feitelijke appreciatie geldt de analyse in één dossier niet noodzakelijk voor alle andere. Anderzijds betekent dit ook dat een voordeliger resultaat mogelijk is. Bovendien kan een (minnelijke) regeling nagenoeg altijd.

Zo simpel is het helaas niet altijd. Van dergelijke juridische overmacht is slechts sprake wanneer het voor de verhuurder op een manier die hem niet kan worden toegerekend volledig onmogelijk is dit genot te leveren. Het kan de verhuurder inderdaad niet verweten worden dat de overheid een sluiting oplegt. Op vlak van de volledige onmogelijkheid van huurgenot zal het schoentje echter knellen. Dit genot gaat verder dan het kunnen openhouden van de handelszaak. Het omvat alle activiteiten die men in het huurgoed uitoefent en dit gaat verder dan het ontvangen van cliënteel ter plaatse.

Bepaalde andere activiteiten blijven mogelijk; denk maar aan de vele creatieve afhaalinitiatieven die horecazaken op poten zetten. Ook andere activiteiten zoals inventarisatie of gebruik van het pand voor stockage vallen hieronder. Om die reden zou een rechter kunnen oordelen dat het huurgenot niet volledig is weggevallen. In dat geval is er van overmacht geen sprake en moeten de huurgelden verder worden betaald. Veel zal afhangen van de fameuze feitelijke appreciatie in het dossier.

Rechtsmisbruik

Bovendien kunnen ook andere rechtsfiguren in een bepaald dossier van toepassing zijn, met eigen toepassingsvoorwaarden en eigen gevolgen. Hierbij kan gedacht worden aan de leer van het rechtsmisbruik die kan leiden tot een inperking van de te betalen huurgelden, of de figuur van het vergaan van het huurgoed die mogelijk een prijsvermindering met zich meebrengt. Telkens zal het uiteindelijke resultaat afhangen van de feitelijke omstandigheden in een bepaalde situatie en de appreciatie hiervan door een rechter.

Door de beknopte inhoud geeft ook dit stuk niet alle nuances mee, maar de boodschap is de volgende: ga er niet zomaar vanuit dat rechtspraak van het ene vredegerecht ook op uw situatie van toepassing zal zijn. Dit betekent niet dat er niets mogelijk is. Door de feitelijke appreciatie geldt de analyse in één dossier niet noodzakelijk voor alle andere. Anderzijds betekent dit ook dat een voordeliger resultaat mogelijk is. Bovendien kan een (minnelijke) regeling nagenoeg altijd. Neem vooral dit laatste mee: praat met uw huurder/verhuurder en kijk wat mogelijk is. Zolang u uw regeling op papier zet, staat het recht daar niet huiverachtig tegenover.

Hanne Vyncke