Handelskanonnen pretbedervers op het marktenfeestje

Van dreigende handelsoorlog is geen sprake meer. Er wordt met scherp geschoten. Amerika haalt uit naar buurlanden, de EU en China en zij slaan terug met vergeldingsmaatregelen. De handelskanonnen worden de pretbedervers voor de stierenmarkt.

Door Andy Langenkamp, senior analist ECR Research

Trump ligt op ramkoers. Sommige analisten dachten dat hij rechtsomkeer zou maken wanneer aandelenmarkten in opstand kwamen, omdat hij afgelopen anderhalf jaar zich voortdurend winsten van aandelenindices toe-eigende. Zoals de voormalige woordvoerder van Obama in februari zei toen de Amerikaanse aandelen fors zakten: ‘You claim the rise, you own the fall.’ Toch zal Trump minder makkelijk overstag gaan dan soms gedacht, omdat hij excelleert in twittermouwen passen aan ontwikkelingen die tegenslagen lijken.

Hoe Trump met pijn voor de markten omgaat, valt wellicht op te maken uit zijn nuancering van het optimisme over Noord-Korea: ‘I may be wrong, I mean I may stand before you in six months and say, ‘Hey I was wrong.’ I don’t know that I’ll ever admit that, but I’ll find some kind of an excuse.”

In de handelsoorlog denkt Trump dat hij de overhand heeft, omdat Amerika de grootste economie is en verreweg de grootste exportmarkt. Echter, vooralsnog geven tegenspelers geen duimbreed toe.

De belangrijkste vraag die Europese leiders moeten beantwoorden: is Trumps presidentschap een tijdelijke, ongelukkige anomalie of de start van een reeks America First presidenten?

Trumps handelsbeleid is onderdeel van allerlei initiatieven en uitlatingen die erop wijzen dat de president weinig op heeft met de bestaande internationale, liberale orde. Neem de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Deze kent vele haken en ogen, maar het was ook altijd een organisatie waar landen verhaal konden halen als ze er niet uit kwamen in een handelsconflict.

Vleugellam

Al onder Obama frustreerde Amerika de WTO door benoemingen voor het beroepsorgaan te blokkeren. Trump doet er een schepje bovenop. Het beroepsorgaan bestaat doorgaans uit zeven mensen die maximaal twee termijnen dienen, waarbij er minstens drie nodig zijn om een zaak te behandelen. In september eindigt de eerste termijn van een lid, maar in december 2019 moeten twee leden na twee termijnen stoppen. Zonder nieuwe benoemingen wordt de handelsorganisatie vleugellam.

Het is slechts één voorbeeld van hoe Trump de westerse wereldorde ondergraaft. Sinds zijn aantreden trok Amerika zich terug uit onderhandelingen over een trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag, stapt het uit het Parijse klimaatakkoord, zei het de Iran-deal vaarwel en zaait het twijfel over veiligheidsgaranties aan bondgenoten. Het wekt geen verbazing dat het vertrouwen in Amerika ineengestort is.

Sommige experts manen de EU aan tot meer samenwerking met China en Rusland. Dat is riskant

Sommige experts manen de EU aan tot meer samenwerking met China en Rusland. Dat is riskant. De EU kan zich veel beter storten op versterking van interne eenheid en cohesie en op het voorkomen dat het verwordt tot geopolitiek schaakbord waarop grootmachten Amerika, China en Rusland machtsspelletjes uitvechten. Natuurlijk kan de EU soms de handen ineenslaan met Beijing om bijvoorbeeld de Amerikaanse handrem op globalisering te weerstaan. De kans dat de twee als bondgenoten kunnen fungeren is echter uiterst klein. Daarvoor lopen belangen veel te veel uiteen.

Het is goed dat Europa meer oog heeft gekregen voor de strategische component van financiële stromen, investeringen en handel. China bezit al (deels) vier Europese vliegvelden en zes zeehavens. De laatste tijd wordt - terecht - kritischer gekeken naar Chinese initiatieven in Europa.

Gaspijpleiding

Toch is Europa er nog niet. Neem gaspijpleiding Nord Stream 2. Hiermee zou Rusland Oekraïne omzeilen en het zou EU-landen nog afhankelijker maken van Russisch gas. Een consortium van Duitse, Franse, Nederlandse en Oostenrijkse bedrijven en Gazprom draagt dit initiatief. De Duitse bondskanselier Angela Merkel blijft erbij dat Nord Stream een puur economisch project is. Dat is onzin. Zolang Europese leiders zo tewerk gaan, zal de EU grote moeite hebben om met de grote jongens mee te spelen op het geopolitieke toneel.

De belangrijkste vraag die Europese leiders moeten beantwoorden: is Trumps presidentschap een tijdelijke, ongelukkige anomalie of de start van een reeks America First presidenten? In het laatste geval zal Europa waarschijnlijk gedwongen worden om meer met China en Rusland op te trekken. Europa moet dan dus oppassen zijn ziel niet aan de duivel te verkopen. Nog altijd wijst het meeste onderzoek erop dat op langere termijn economische groei in democratieën duurzamer is en met een eerlijker verdeling.

Velen vergeten dat tussen alle hyperbolen over de opmars van China en andere opkomende machten Europa nog altijd het belangrijkste is voor het Amerikaanse bedrijfsleven

Maar welke (bittere) pil krijgen de markten op kortere tot middellange termijn te slikken in dit tumultueuze klimaat? Als de handelsstrijd tussen Washington en Brussel intensiveert, kan het hard gaan. Velen vergeten dat tussen alle hyperbolen over de opmars van China en andere opkomende machten Europa nog altijd het belangrijkste is voor het Amerikaanse bedrijfsleven. In 2017 was Europa verantwoordelijk voor 57% van inkomsten van Amerikaanse buitenlandse vestigingen en zusterbedrijven. Van alle bezittingen van Amerikaanse bedrijven in het buitenland bevindt zich 60% (ruim 16.000 miljard dollar) in Europa.