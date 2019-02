Handelsoorlog wordt koude oorlog

Het potentiële verbod op de verkoop van techproducten aan Chinese bedrijven doet het Amerikaans-Chinese handelsconflict afglijden naar een koude oorlog. Uiteindelijk zullen landen moeten kiezen tussen de Verenigde Staten China.

Het Amerikaanse Congres stelt voor de verkoop van technologische producten aan Chinese bedrijven te verbieden. Het verbod is gericht tegen bedrijven die de Amerikaanse regels overtreden. In de praktijk zullen vooral Huawei en ZTE worden getroffen. Volgens de VS hebben die twee techbedrijven herhaaldelijk wetten geschonden met de verkoop van telecomapparatuur aan onder meer Iran, en vormen ze dus een risico voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Het verbod kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor Huawei en ZTE, maar ook voor China, en uiteindelijk de hele wereld.

Halfgeleiders zijn de bouwstenen van elektronische producten en worden in vrijwel alle industrieën gebruikt. China is de grootste markt ter wereld voor chips, maar produceert er slechts 16 procent van. Elk jaar importeren Chinese bedrijven voor 200 miljard dollar (174,4 miljard euro) aan semiconductoren, wat de import van olie overtreft.

Een verbod op de verkoop van semiconductoren zou dus een gigantische impact hebben. Niet alleen op de wereldwijde verkoopcijfers van de Chinese techbedrijven, maar ook op de uitbouw van China’s digitale zijderoute. De Chinezen willen een compleet nieuw internet-, gps- en telecommunicatienetwerk bouwen dat volledig onafhankelijk werkt van dat van de VS en hun bondgenoten. En wie levert de apparatuur voor dat ambitieuze project? Inderdaad, Huawei en ZTE.

200 miljard dollar

De totale investeringen in de digitale zijderoute worden geschat op 200 miljard dollar. China wil een globale data-infrastructuur uitbouwen met apparatuur van eigen bodem. Onder meer op het Afrikaanse platteland heeft het al internet- en gsm-verbindingen geïnstalleerd.

De Chinezen investeren ook op het vlak van infrastructuur en grondstoffen enorm in Afrika. De Amerikanen ervaren dat als een bedreiging en maakten onlangs nog 60 miljard dollar vrij voor projecten in Afrika. Ze zijn bang dat de digitale zijderoute China controle geeft over een groot deel van de wereldwijde communicatieinfrastructuur en de bijbehorende data.

De innovatiegolf die China de jongste jaren heeft overspoeld, wordt alleen maar krachtiger.

Het verbod op de verkoop van chips aan Chinese bedrijven fnuikt de verdere uitbouw van de digitale zijderoute. Dat is ook het doel van de handelsoorlog: China’s globale invloed zo veel mogelijk beperken. Het gevolg is dat de Chinezen nog meer gaan inzetten op innovatie en technologie. De innovatiegolf die China de jongste jaren heeft overspoeld, en die techbedrijven als Huawei, ZTE, Aibaba en Tencent heeft voortgestuwd, wordt alleen maar krachtiger.

Een breder gevolg is dat het handelsconflict snel tot een Amerikaans-Chinese koude oorlog kan leiden. Nu al hebben de VS bondgenoten als Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kunnen overtuigen Huawei uit te sluiten bij de aankoop van apparatuur voor de 5G-netwerken. China zal zich steeds meer bedreigd voelen.