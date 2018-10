Handen af van de ombudsman

Een ombudsman mag geen pionnetje in een politieke benoemingscarrousel zijn. Hij moet wie de macht heeft de waarheid vertellen. Dus politici: handen af.

Een ombudsman luistert naar de zorgen van de mensen en probeert oplossingen te vinden. Hij moet zijn eigen zorgen niet aan de grote klok hangen. Het is dus met grote tegenzin dat ik woorden wijd aan de benoeming van een ombudsman (‘Benoemingscarrousel in energiesector loopt vast’, De Tijd 25 oktober).

Een triest schouwspel ontvouwt zich de jongste weken rond de ombudsman energie. Het begon midden september, toen de huidige ombudsman energie plots opdook als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats. Een zittend ombudsman op een kieslijst is allesbehalve kies. Ombudsmannen en -vrouwen zijn er om de waarheid te vertellen aan wie de macht heeft (‘speaking truth to power’, heet dat in de internationale ombudswereld).

De ombudsman zorgt ervoor dat machthebbers de stem horen van wie geen (luide) stem heeft, en die machthebbers gaan heus niet luisteren naar een ombudsman die zelf hengelt naar stemmen om een machthebber te worden.Dat is anders voor en na het mandaat. Dan is er vanzelfsprekend geen bezwaar tegen een kandidatuur bij verkiezingen, een van de meest gekoesterde rechten in onze democratie. De wijsheid hier is: alles op zijn tijd.

Hoewel het principe helder is, was er de voorbije weken een goede reden om te zwijgen over de politieke ambities van de huidige ombudsman energie. De federale overheid was al enige tijd geleden, en in alle openheid, een zoektocht gestart naar een vervanger. Als Vlaams ombudsman had ik de opdracht het ombudsgehalte van de overgebleven kandidaten te beoordelen, zonder betrokken te zijn bij voorafgaande of verdere stappen in de benoemingsprocedure. Het leek dus duidelijk dat een nieuwe ombudsman in de wachtkamer zat. Dat de oude zijn toekomst voorbereidde, was menselijk en niet geheel onbegrijpelijk.

Maar het is schrikbarend om nu in de krant te moeten lezen dat de ombudsman energie vandaag niet eens zijn basistaak zou uitoefenen. Volgens De Tijd behandelt de dienst geen klachten meer, omdat de aanstelling vast zou zitten in een politieke benoemingscarrousel. Als een ombudsman in de politieke soep landt, is het nu zonder enige twijfel de hoogste tijd om de waarheid te spreken tot de machthebbers.

Dames en heren politici bij de federale overheid, mijn boodschap is simpel: handen af van de ombudsman. Zijn functie hoort u niet te politiseren. Hij moet de signalen van alle burgers versterken en moet dat kunnen tegenover eender wie de machthebber is. De ombudsman moet de overheid kunnen aansporen tot een verbetering van de diensten en is dus in een moderne democratische staat een cadeau voor de overheid, geen pionnetje in een benoemingscarrousel. De ombudsman moet over grote kwaliteiten beschikken en op basis daarvan gekozen worden.