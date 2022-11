Heffingen doen ene bank meer pijn dan andere...

Bijna alle politieke partijen vinden het een schande dat de gemiddelde klant niet meer in een bankkantoor terecht kan, tenzij hij daar een hoge prijs voor betaalt. Maar dat ligt ook aan het beleid.

Van de banksector wordt zowat elk jaar een bijkomende inspanning aan de begroting gevraagd. Een verhoging van de abonnements­taks, de invoering van resolutiebijdragen, de verhoging van garantiebijdragen, de specifieke beperking van de notionele intrestaftrek, de effectentaks, een taks op de beursverrichtingen, de bankentaks en de afschaffing van de fiscale aanrekening van bankentaksen volgden elkaar in sneltempo op.

De essentie De auteur : Marc Lauwers is de CEO van Argenta.

: Marc Lauwers is de CEO van Argenta. De kwestie : Banken krijgen in sneltempo nieuwe heffingen opgelegd. Retailbanken, die voor particulieren bankieren, worden daarbij buitenproportioneel getroffen.

: Banken krijgen in sneltempo nieuwe heffingen opgelegd. Retailbanken, die voor particulieren bankieren, worden daarbij buitenproportioneel getroffen. De conclusie: Als het beleid geen oog heeft voor het onderscheid tussen banken, zullen klanten dat voelen. Retailbanken zullen hun kantorennet verder moeten afbouwen en de rente op spaarboekjes laag houden.

De maatregelen gelden voor de banksector als geheel, maar banken hebben uiteenlopende businessmodellen die evenveel van elkaar verschillen als de sporttakken in de atletiek. Dat beseft het beleid te weinig. Het is alsof de marathon alle lasten opgelegd krijgt, terwijl het speerwerpen en hoog­springen ongemoeid worden gelaten.

Banken hebben uiteenlopende businessmodellen die evenveel van elkaar verschillen als de sporttakken in de atletiek. Dat beseft het beleid te weinig.

Over banken die uitsluitend aan retailbankieren (bankieren voor particulieren) doen zegt de Nationale Bank al jaren in haar jaarrapport dat ze hun rendabiliteit moeten opdrijven, maar intussen moeten ze wel het leeuwendeel van al die bijdragen ophoesten.

Breedste schouders



Om een herhaling van de bankencrisis te voorkomen heeft Europa banken verplicht veel hogere ­kapitaalbuffers aan te leggen, zodat ze minder risicovol zijn. Daarnaast moeten banken massaal bijdragen aan twee fondsen: het ene bestemd voor de resolutie van banken (het afwikkelen van een falende bank zonder faillissement), het andere voor de bescherming van de deposito’s van klanten (bij een faillissement).

De logica van dat systeem was dat de grootste en risicovolste banken (met name de banken die in 2008 bijna over de kop gingen) vooral moesten bijdragen om in geval van nood hun afwikkeling zelf te kunnen financieren (dus een bail-in ten koste van het eigen kapitaal, in plaats van een bail-out door de overheid). De andere, meer retailgeoriënteerde banken moesten erop toezien dat de middelen om de spaarders te beschermen aanwezig zijn.

Het fonds voor afwikkeling zou iets groter zijn dan het fonds voor depositogarantie: 1 procent van het volume van de beschermde deposito’s tegenover 0,8 procent. De breedste schouders moesten de grootste lasten dragen.

Aan dat evenwicht dat Europa voor de sector uittekende, zouden de verschillende bankmodellen naar verhouding bijdragen. Maar België wijkt significant af van dat evenwicht.

Hoewel het Belgische Garantiefonds op december 2021 meer dan 4,6 miljard euro verzameld had als deposito­bescherming, wordt in België de inspanning die weegt op de normale bank­activiteit (het aantrekken van deposito’s) niet stopgezet. Ze wordt zelfs verhoogd. De regering heeft een voorstel klaar om voor de depositogarantiebijdragen een streefdoel vast te leggen en denkt daarbij aan 1,8 procent. Dat is ruim het dubbele van de Europese standaard van 0,8 procent die afgesproken was, en ruim drie keer zo hoog als voor het gelijkaardige fonds in Frankrijk (0,5%). Het wankele evenwicht dat Europa voor ogen heeft, wordt dus overboord gegooid.

Algemene bankentaks

Bijkomend kwam er in België een algemene bankentaks van niet minder dan 800 miljoen euro om de staatskas te financieren. Zo’n bankentaks bestaat in 90 procent van de Europese landen niet. Met de algemene bankentaks wordt het retailbankieren opnieuw naar verhouding meer belast. De enige verbetering is dat in tegenstelling tot vroegere versies niet alleen het spaarboekje belast wordt.

En dan lezen we vorige maand dat van banken opnieuw een inspanning voor de begroting gevraagd wordt van 111 miljoen tot 124 miljoen per jaar (en niet 85 miljoen zoals vooropgesteld werd). Die zullen alweer de retailbanken buitenproportioneel moeten bijeen­brengen, want die kunnen geen overgedragen verliezen uit de bankencrisis tevoorschijn toveren om het effect van de belasting weg te masseren.

Dienstverlening in kantoren

De gevolgen zijn op termijn tastbaar voor de burger. Retailbanken hebben relatief meer kantoren. Straks rest hen geen andere keuze dan de dienstverlening verder af te bouwen.