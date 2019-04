Heilige principes

In de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland werd al in 1949 een paragraaf opgenomen die alleen in uitzonderlijke situaties het opnemen van kredieten voor de staat mogelijk maakt. Die paragraaf werd in 1969 aangepast, zodat het begrotingstekort hoger mocht zijn dan de investeringen bij ‘storingen van het economische equilibrium’.

Een duidelijke definitie van dat evenwicht ontbrak en de deur naar een snelle stijging van de overheidsschuld was geopend. Terwijl de schuldquote van 1949 tot 1969 minder dan 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg, nam de staatsschuld na de aanpassing van de grondwet (en natuurlijk ook door andere economische factoren) tot 2009 toe tot 80 procent. Ook de overheidsfinanciën in de deelstaten groeiden scheef. In de jaren negentig stonden zelfs enkele deelstaten op de rand van het faillissement.

Sneeuwbaleffecten

Als instrument ter disciplinering heeft de Schuldenbremse uitstekend gewerkt. De federale overheid draait jaar na jaar een recordoverschot en begrotingsdiscipline is inmiddels ook bij de deelstaten vaste prik. Op het eerste gezicht is de Schuldenbremse een succesverhaal in het disciplineren van politici. Het tweede gezicht is minder mooi: de Schuldenbremse is ook een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan investeringen in Duitsland. Dat is op dit moment voer voor discussie in Duitsland, zelfs bij spaarfetisjisten.