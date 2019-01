Heilzame trendbreuk voor de maakindustrie

In 2018 ging een recordbedrag van 4,2 miljard euro aan buitenlandse investeringen naar Vlaanderen, nadat 2017 ook al schitterend geweest was. Dat nieuws, dat gisteren in De Tijd stond, wijst op een heuglijke trendbreuk.

Het belang van de recordinvesteringen in industriële infrastructuur valt niet te onderschatten en gaat veel verder dan de direct gecreëerde jobs. Het maakt dat de industriële waardeketens, een van de welvaartspijlers van dit land, beter verankerd worden.

Niet zo lang geleden klonk het heel anders. Het industrieel succes- en welvaartsmodel van vooral Vlaanderen steunde vanaf de jaren 60 op enkele grote multinationals in vooral autoassemblage, chemie, textiel en farmacie. Die sectoren waren goed voor honderdduizenden goedbetaalde (arbeiders)jobs en een comfortabel overschot op de handelsbalans.

Eind jaren 90 begon dat verhaal te kantelen. De eerste grote autoassembleur - Renault Vilvoorde - deed in 1997 de deuren dicht. In 15 jaar verdwenen nog twee grote autofabrieken, slechts twee van de vijf assembleurs blijven over. In dezelfde periode ging Sabena failliet, zakte de verkoop van tapijt in en sloten bedrijven in onder meer elektronica hun Belgische filialen. Ook in Wallonië hielden de sluitingen in de traditionele industrie verder aan. Veel andere bedrijven verhuisden delen of ganse productielijnen naar het goedkopere Oost-Europa of China.

We moeten er ook over waken dat de krapte op de arbeidsmarkt niet leidt tot het mislopen van investeringen.

Bovendien werd ook getwijfeld over de toekomst van onze zeehavens, omdat die niet geschikt zouden zijn om de steeds groter wordende zeeschepen te ontvangen. Als klap op de vuurpijl rees twijfel over de chemiecluster in Antwerpen. Die zou door het goedkoop schaliegas weggeconcurreerd worden door Amerikanen. Niet alleen verdwenen door al die sluitingen tienduizenden goedbetaalde jobs, ook de handelsbalans boog om van een overschot van 4 procent naar een tekort van 2,8 procent.

Er rezen dus steeds meer vragen over de toekomst van de maakindustrie in België. Niet de minsten dachten dat het beter was dat België zich enkel met diensten en logistiek zou bezighouden. Men vergat erbij te zeggen dat die activiteiten veel minder exporteerbare toegevoegde waarde creëren en dus veel minder goedbetaalde banen voor laaggeschoolden opleveren.

Clusters

Gelukkig is die trend nu aan het keren. Er wordt nu duidelijk opnieuw geïnvesteerd in de maakindustrie, zoals enkele grote onlangs aangekondigde investeringen in de chemie of de voedingssector tonen. Dat levert naast veel jobs ook een duurzame verankering op van een aantal clusters. Want heel wat sectoren gaan in clusters van toeleveranciers, klanten, onderhoudsspecialisten, diensten en kennisinstellingen werken. Wie als bedrijf geografisch te ver buiten de cluster zit, zal doorgaans veel minder vlot kunnen werken en uiteindelijk verdwijnen. België ligt gelukkig midden in de belangrijkste industriële cluster van West-Europa.

Een tweede reden is dat de tendens om alle maakactiviteiten uit te besteden naar lageloonlanden aan het keren is. De producten zijn te lang onderweg om snel in te spelen op de behoefte van de klant. Bovendien vormt dankzij automatisering en robotisering de hoge loonkost een minder groot probleem, zeker als op grote schaal dicht bij de klant kan worden geproduceerd of getransporteerd (bijvoorbeeld via havens).

Het beleid heeft eveneens bijgedragen tot een beter investeringsklimaat. Er is een vrij goede afstemming van universiteiten en kennisinstellingen op een aantal clusters, zoals de biotechcluster in Gent. Er is ook vooruitgang geboekt in de ontsluiting van het industrieel weefsel, zoals de uitdieping van de Schelde. Daarnaast zitten er ook een aantal belangrijke infrastructuurwerken zoals nieuwe sluizen en de Oosterweelverbinding in de pijplijn.

De taxshift en het loonmatigingsbeleid hebben België eveneens competitiever gemaakt. Dat alles heeft ertoe geleid dat opnieuw geïnvesteerd wordt in enkele essentiële schakels van het industrieel weefsel. En dat leidt tot meer exporteerbare toegevoegde waarde.