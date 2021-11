Help me. Ik vecht voor de essentie...

‘Collectief verantwoordelijk’ is in deze maatschappij een eufemisme geworden voor ‘niemand is verantwoordelijk'.

De bijgaande foto, genomen op 11 november, choqueert. De man op de grond is 92 en dement. Wat u niet weet, is dat het de tweede keer was op twee dagen tijd dat hij achterover viel in zijn nieuwe rolstoel. Die bleek dermate onstabiel dat het ding bij ongecontroleerde bewegingen van een nerveus demente patiënt kantelde, met een potentieel dodelijke val op het achterhoofd als gevolg.

Schermvullende weergave Ignace Van Doorselaere: 'Zijn we een maatschappij geworden van zelfmedelijden, indekken en afschuiven, procedures volgen, en checklists invullen?'.

De wereld verstikt in ‘indekkers’ en in het grote gelijk van procedures.

Wat u evenmin weet, is dat zijn echtgenote de dag voordien dezelfde val voor haar ogen moest aanschouwen en in paniek aan de instelling meegaf dat de stoel gevaarlijk was. Ze werd gerustgesteld; de juiste procedure was gevolgd, de criterialijst gerespecteerd, de nodige collega’s verwittigd. Toch gebeurde het ’s anderendaags opnieuw. Toen ik hem die dag bezocht was de kamerdeur gesloten en al voor het binnenkomen hoorde ik hem roepen en trof hem zo aan, amper een dag na de eerste val. Geen personeel in de buurt, het hoofd rood door bloedopstapeling omdat hij wellicht al een tijd geleden gevallen was. Wat als ik niet langs was gekomen?

De essentie De auteur

Ignace Van Doorselaere is zaakvoerder van 4F.

De kwestie

De maatschappij lijdt onder zelfmedelijden, indekken en afschuiven, procedures volgen, checklists invullen.

Het voorstel

Ga terug naar de essentie: de zorg voor de klant, je best doen voor elkaar, de waarheid mogen zeggen.

In daaropvolgende telefoongesprekken en (bijgehouden) mailverkeer hadden zorgverantwoordelijken het vooral over procedures en afschuifgedrag: ‘het is onze schuld niet, de huisarts heeft de criterialijst ingevuld, de leverancier volgde de criteria, de kine heeft de stoel ontvankelijk verklaard, hij mag zich niet afduwen, het is een collectieve verantwoordelijkheid’. ‘Collectief’ is een eufemisme voor ‘niemand’. Wel hadden ze verzuimd de stoel na die eerste val te testen of om gepaste maatregelen te nemen die herhaling voorkwamen.

Collegialiteit

Recent liet een ziekenhuis in het Gentse dezelfde patiënt twee keer vallen. Daarenboven had hij zona - niet gerapporteerd door het ziekenhuis - bij de overdracht naar het zorgcentrum. In gesprekken dekte iedereen elkaar in en fungeerde de ombudsvrouw als susmadam. Ik heb blijvend respect voor de mensen op de vloer in de zorg, maar veel vragen bij het systeem: procedures, processen, checklists en toedekkende collegialiteit wonnen in beide gevallen van het belang van de patiënt.

De term ‘goed bestuur’ handelt niet over toegevoegde waarde maar over te volgen regeltjes.

Onthoud het drama van deze maatschappij: zelfmedelijden, indekken en afschuiven, procedures volgen, checklists invullen. We zijn de essentie verloren: de zorg voor de klant, je best doen voor elkaar, de waarheid mogen zeggen. Klaagcultuur haalt het te vaak van toegevoegde waarde, managers zijn bezig met administratie en afschuifgedrag.

De toenemende administratieve governance op beursgenoteerde bedrijven - waarin alles moet verantwoord worden - loopt de spuigaten uit. Gaat sustainability over de essentie - tevreden klant, gemotiveerde werknemer, verantwoord gedrag naar derden en toekomstige generaties - of over rapportering waarvan talloze consultants rijk worden? De regelgeving op beleggingen behandelt beleggers als kleuters, verspilt uren van bankiers in nutteloze regels en bekommert zich geen donder over de essentie van het rendement.

Aangeleerde trucjes

Leraars worden te pletter gedrukt onder pedagogische adviezen van experten in een donkere kamer. Human resources verantwoordelijken zijn veel te weinig bezig met ‘energie en passie voor mensen’ en verschuilen zich achter aangeleerde trucjes van evaluatiegesprekken, anonieme enquêtes en afgelijnde functiebeschrijvingen. Politiek correct gedrag verstikt lef. De term ‘goed bestuur’ handelt niet over toegevoegde waarde maar over te volgen regeltjes. Laten we zwijgen over procedurefouten in rechtszaken.

Hebben we allemaal te lang gestudeerd om deze simpele waarheden nog te zien? Zijn we te belerend geworden met het vingertje omhoog? Is Europa niet veel te ziek in dit bedje?

Een maatschappij is enkel sterk en duurzaam als we ons best doen en zodoende toegevoegde waarde leveren: de zorg voor een patiënt, de motivatie van een leerling, de tevredenheid van een klant, het rendement voor een aandeelhouder, de passie van een mens die graag komt werken. Wat we doen is niet belangrijk, de inzet en overgave waarmee des te meer. Hebben we allemaal te lang gestudeerd om deze simpele waarheden nog te zien? Zijn we te belerend geworden met het vingertje omhoog? Is Europa niet veel te ziek in dit bedje?

We moeten regelneverij en vakjesdenken drastisch verminderen. Dat zou niet alleen budgetbesparend werken voor Vlaanderen en België - hier ligt het geld waardoor de belastingdruk lager kan -, het zou ook ruimte geven aan de essentie: de vloer, het leslokaal, op straat. De wereld verstikt in ‘indekkers’ en in het grote gelijk van procedures. ‘Collectief’ in ‘collectief verantwoordelijk’ is een eufemisme voor ‘niemand’. We hadden geen Covid of kerncentrales nodig om dat te beseffen. Ook in bedrijven is nog veel werk. Het middle-management - niet de vloer - vormt de grootste uitdaging. Nog te vaak weerklinkt ‘ik niet’ of ‘we hebben een procedure nodig’.