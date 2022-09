Herstel het gewone, bezielde lesgeven in ere...

Laten we ervoor zorgen dat leerkrachten zich alleen moeten richten op het lesgeven. Gelukkige leraren zullen hun toffe job aanprijzen bij anderen. Ligt daar ook geen oplossing voor het lerarentekort?

De voorbije weken waren voor leerkrachten niet de prettigste. In verschillende media ging het over voorstellen om het lerarentekort op te lossen, waarbij de blik ook naar de leraren zelf ging. Die zouden onder meer te weinig ambitie tonen, te weinig differentiëren in de klas, niet goed opgeleid zijn en te veel op hun vaste benoeming teren. Boodschap: er is een andere soort leraar nodig om het beroep aantrekkelijker te maken. Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit zelfs voor een onderwijspact waarbij alles herbekeken wordt.

Decennialang werd niet geluisterd naar de noodkreten van de lerarenopleiders over onvoldoende middelen.

Wat opvalt is dat de onderwijskoepels geen enkele keer de hand in eigen boezem staken. De leraars te weinig ambitieus? Wie heeft de ambitie de voorbije decennia stelselmatig gefnuikt? De onderwijskwaliteit daalde zienderogen omdat leraren bijvoorbeeld meer aandacht moesten besteden aan vaardigheden en minder aan kennis. Iedere zorgzame leraar beseft nochtans dat het ontwikkelen van vaardigheden een stevige kennisbasis vereist. Zo'n leraar die zich in zijn ambities gefnuikt voelt, zal geen reclame maken voor zijn job.

Ineke De Coninck is burgerlijk ingenieur richting fysica en lerarenopleider. Pieter Van Biervliet is licentiaat pedagogische en psychologische wetenschappen en lerarenopleider. Beiden zijn verbonden aan de Vives Hogeschool, maar schrijven in eigen naam.

Koen Pelleriaux, de topman van het Gemeenschapsonderwijs GO!, pleitte voor grotere klassen om leerlingen bij oefeningen in kleinere groepen verder te begeleiden. Wie kan zo’n voorstel ernstig nemen? Een kleine rekensom leert dat je voor gedifferentieerd werken in kleine groepen net méér leraren nodig hebt. In een ideale wereld is het een oplossing om beter tegemoet te komen aan de individuele noden van elke leerling, maar de werkelijkheid is anders.

Effectenstudies tonen aan dat veel differentiatievormen niet tot een grotere leeropbrengst leiden. De leraar steekt vooral veel energie in het organiseren van de differentiatie, het verstrekken van schriftelijk materiaal... Daardoor is er minder instructie door de leerkracht en minder leertijd voor de leerling. Bovendien is dat grotendeels ‘papieren onderwijs’ niet motiverend voor leerlingen. Dat neemt niet weg dat de leraar weleens moet differentiëren. Zo'n leerkracht van wie het plezier van het groepsgericht lesgeven afgenomen wordt, wordt ongelukkig en zal geen reclame maken voor zijn job.

Er waren ook verwijten dat de leraar tegenwoordig slecht opgeleid is, maar decennialang werd niet geluisterd naar de noodkreten van de lerarenopleiders over onvoldoende middelen. Sinds de verhuizing van de lerarenopleidingen naar de hogescholen krijgen ze niet meer waar ze recht op hebben, want de extra middelen gaan in de grote pot van de hogescholen. De oprichting van pedagogische academies, los van de hogescholen, kan een oplossing bieden. Zo krijgen de lerarenopleidingen weer een smoel en kunnen ze meer aspirant-leraren aantrekken. Die academies moeten sterk ondersteund worden, ook financieel, en de kwaliteitsbewaking kan er specifieker. Want een beter opgeleide leraar voelt zich gelukkig en zal reclame maken voor zijn job.

En wat te denken van de oorvijg voor de leraar die te veel op zijn lauweren zou rusten omdat hij vastbenoemd is? Het alternatief is een flexibel loopbaantraject, klonk het, want dat is motiverender dan een vaste benoeming in een vlakke loopbaan. Maar is dat zo? Sommigen lopen er inderdaad de kantjes af. Er zijn procedures om hen aan te pakken en zelfs te ontslaan. Toch is de vaste benoeming belangrijk voor de ambitieuze leraar, want een gezonde ambitie toon je alleen als je autonoom gemotiveerd bent. Een vaste benoeming zorgt voor die bewegingsvrijheid, terwijl promoties in een flexibel loopbaantraject vooral externe motivatie bieden, en vaak ook leiden tot jaloezie en afgunst.

Over die vlakke loopbaan wordt gemakkelijk smalend gedaan. Onterecht, want in zo'n loopbaan krijgt de leraar juist de kans om dingen te doen en te blijven doen, steeds opnieuw. Zo kan de leerkracht zijn lesgeven stelselmatig uitpuren en er de belangrijkste elementen uithalen. Net daarin vindt de ambitieuze leraar zijn inspiratie en motivatie.