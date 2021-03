Hervorm nu om sterker uit de crisis te komen...

De economische relancepolitiek moet uit de startblokken schieten en werk maken van stevige hervormingen.

Het gaat allemaal frustrerend langzaam, maar er gloort stilaan licht aan het einde van de coronatunnel. Dankzij de vaccins krijgen we het virus in de loop van dit jaar vermoedelijk onder controle. Dat is ook goed nieuws voor onze economie. Maar zoals de zaken nu liggen, zal het economische herstel relatief beperkt blijven omdat de oude mankementen aan onze economie weer volop aan de oppervlakte zullen komen. Daarom is het belangrijk snel te beginnen met het economische relancebeleid en stevige hervormingen aan te vatten.

Tot vandaag ging het vooral over de verdeling en de inzet van de Europese steun van 5,9 miljard. Belangrijk, maar als het daarbij blijft, zal de relance ontgoochelen.

Het beleid focuste tot nog toe vooral op het acute crisismanagement. Met snelle steunmaatregelen slaagden onze overheden erin om gezinnen en bedrijven redelijk door de crisis te helpen. Maar er is weinig aandacht voor hoe we onze economie versterken na deze crisis. Tot vandaag ging het vooral over de verdeling en de inzet van de Europese steun van 5,9 miljard. Het is belangrijk om die middelen zo productief mogelijk in te zetten, maar als het daarbij blijft, zal de relance ontgoochelen.

Bovendien blijft het verontrustend stil over de noodzakelijke structurele hervormingen van onze economie. Het lijkt er zelfs op dat broodnodige hervormingen eerder uitgesteld worden. Daarmee dreigen we de unieke kans te laten liggen die deze crisis biedt om onze economie duurzaam te versterken. Onder economen is er vandaag een consensus dat de combinatie van productieve investeringen en structurele hervormingen een enorm potentieel inhoudt om onze welvaart duurzaam hoger te tillen.

Die hervormingen bieden enorme kansen die we al te lang laten liggen. Bovendien hoeven de meeste hervormingen niet veel te kosten. We zien tien werven.

Regulering

Overregulering en afscherming van bepaalde activiteiten leiden tot een gebrek aan concurrentie, wat leidt tot een minder gezonde ondernemingsdynamiek, weinig starters, lagere productiviteitsgroei en uiteindelijk minder welvaart. Minder of slimmere regulering zou onze economie versterken. Regelgeving moet zich ook sneller aanpassen aan nieuwe technologieën, en die omarmen in plaats van ze af te weren.

Onderwijs

De aanhoudende achteruitgang van ons onderwijs is een belangrijke bedreiging voor ons groeipotentieel. De neerwaartse trend in het onderwijs moet dringend omgebogen worden. De lat moet hoger. De focus moet weer meer worden gelegd op leren, met een versterking van het onderwijs (sterkere schoolbesturen, een opwaardering van het lerarenberoep, slimmere financiering en digitalisering) en een veel bredere toepassing van duaal leren.

Arbeidsmarkt

Er werken nog altijd veel te weinig mensen in België. Om daar verandering in te brengen is het uitspreken van een doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 80 procent onvoldoende. Een bredere activering van alle categorieën van inactieven is cruciaal. Dat vraagt moedige beslissingen om langer werken te realiseren. Ook in levenslang leren moeten we van woorden naar daden. In tijden van toenemende werkloosheid is het absurd dat tienduizenden vacatures lang openstaan.

Ondernemerschap

In België worden relatief weinig bedrijven opgestart. In onze samenleving lijkt de zin voor ondernemen ondermaats. Bovendien moeten starters kunnen doorgroeien. Het gebrek daaraan weegt op onze productiviteit en ons groeipotentieel. De aanpak vereist een groeivriendelijkere regelgeving en fiscaliteit, maar ook een positievere ondernemerscultuur. Dat laatste kan door jongeren al heel vroeg in het onderwijs in contact te brengen met ondernemers.

Energie- en klimaattransitie

Dit kan door volop in te zetten op een omslag naar hernieuwbare energiebronnen, renovatie van gebouwen en CO2-reductie in de industrie, vooral via normerend beleid en innovatieve technologieën (zoals CO2-opvang), met aandacht voor de competitiviteit van ondernemingen. Via die innovatieve technologieën kan de klimaatproblematiek een competitieve opportuniteit worden voor de industrie.

Onderzoek & Ontwikkeling

Innovatie en O&O zijn essentieel voor ons groeipotentieel, maar er moet veel meer aandacht gaan naar de verspreiding over de economie. Vandaag scoort België vrij goed op vlak van O&O, maar dat zit vooral geconcentreerd bij een aantal grote bedrijven in een aantal sectoren.

Mobiliteit

Na deze crisis dreigt onze filehandicap snel terug te keren, wat onvermijdelijk weegt op onze productiviteit. Het antwoord vereist een brede aanpak met investeringen in infrastructuur, veel performanter openbaar vervoer (tegenover extra investeringsmiddelen moeten garanties staan voor verhoogde performantie), een slimme kilometerheffing en nieuwe logistieke oplossingen voor het vrachtvervoer.

Digitalisering

De versnelde inspanningen op het vlak van digitalisering zijn een van de meest positieve gevolgen van deze crisis. Maar die lijn moet doorgetrokken worden met de snelle uitrol van 5G, aandacht voor vergunningsprocessen en stralingsnormen en een brede digitalisering waarbij de overheid een voorbeeldrol kan opnemen.

Overheidsinvesteringen

Alle Belgische overheden investeren al decennia te weinig. Sinds begin jaren 90 hangen we achteraan in het Europese peloton. Er is dringend nood aan een structurele verhoging van de productieve overheidsinvesteringen om onze economie te versterken. Die inhaalbeweging moet veel verder gaan dan de 5,9 miljard Europese steun waar nu vooral op gefocust wordt.

Effectiever beleid

Als we de kans laten liggen, dreigen we met een permanente coronakater te blijven zitten. Als we ze pakken, komen we versterkt uit deze crisis.

Volgens allerlei indicatoren scoort België ondermaats op de kwaliteit van het beleid. In domeinen als onderwijs, gezondheidszorg en algemeen ondernemingsklimaat is een effectiever beleid relevanter voor onze groeimogelijkheden dan extra middelen. Om de kwaliteit van het beleid op te krikken moeten de overheden werken met duidelijke key performance indicators of concrete doelstellingen die continu opgevolgd en geëvalueerd worden. Ook moeten beslissingen veel meer evidence based zijn en moet meer aandacht gaan naar een goede beleidsimplementatie en samenwerking tussen de beleidsniveaus.

Het potentieel van zo’n breed pakket aan hervormingen is enorm. Daarmee kunnen we de impact van corona op onze welvaart wegwerken, maar vooral ook onze welvaart substantieel versterken en de toekomst van onze welvaartsstaat vrijwaren. Als we die kans laten liggen, dreigen we met een permanente coronakater te blijven zitten. Als we die kans pakken, komen we versterkt uit deze crisis. Cruciaal is wel dat we daarmee niet wachten tot corona achter de rug is. We moeten dringend het momentum van de crisis aangrijpen om onze economie duurzaam te versterken.

