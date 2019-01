Hervorming werkloosheid in de diepvries

Onweer

Laten we ook niet naïef zijn. Politici kunnen maatregelen dan wel invriezen tot na de verkiezingen, voor werkgevers is het onmogelijk hetzelfde te doen met hun vacatures. De banen die nu vacant zijn bestaan na de verkiezingen mogelijk niet meer. Want als werkgevers hun vacatures de komende maanden echt niet ingevuld krijgen, dan zal de verleiding groot zijn om geplande uitbreidingen toch niet te doen, bepaalde activiteiten naar het buitenland te verplaatsen of volop in te zetten op automatisering.

Bovendien blijft de huidige, gunstige economische conjunctuur niet duren. What goes up, must come down. En als de groei slabakt, dan volgt de arbeidsmarkt. Vandaag maken we ons zorgen over vacatures die niet ingevuld geraken, over een jaar kan een stijgende werkloosheid alweer onze grootste aandacht vragen. En dan zal het pas echt een gemiste kans blijken dat de versnelde degressiviteit virtueel bleef. De kerndoelstelling van deze hervorming is net om nieuwe werklozen te activeren voor ze langdurig werkloos worden. De hervorming moet dan ook doorgevoerd zijn voor het opnieuw begint te onweren op de arbeidsmarkt. Tegen dat de volgende federale regering geïnstalleerd is, kan dat onweer al een feit zijn, nog voor we ons dak gedicht hebben.