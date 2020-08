Het Covid-19-trilemma...

Overal ter wereld zoekt men naar een geschikte manier om om te gaan met het coronavirus. De aanpak mag dan verschillen, het gaat steeds om een afruil tussen gezondheid, economie en privacy.

Wie gaat voor het maximaal openhouden van de economie in combinatie met het behoud van de privacy zal beduidend meer mensenlevens opofferen en kiest in feite voor de strategie van de groepsimmuniteit. Wie maximaal kiest voor de gezondheid en het behoud van privacy offert heel veel economische waarde op. Wie kiest voor de economie en de gezondheid zal moeten sleutelen aan de privacy.

Toegegeven, het doet wat vreemd aan de zaken koelweg voor te stellen als een afruil met mensenlevens als een soort pasmunt. Dat is ook de reden waarom we pleiten voor een aanpak waarbij de gezondheid als doelstelling maximaal wordt gevrijwaard. Als we die keuze vastpinnen, blijft er nog de afruil tussen privacy en economie. Het mag stilaan duidelijk wezen dat ook die keuze maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wie zich niet aan regels zoals social distancing houdt, speelt niet alleen met de gezondheid maar ook met de welvaart van zichzelf en anderen.

Dat brengt ons bij het offer van de privacy. Men mag het niet voorstellen alsof we hier een heilige koe moeten slachten. Die privacy bestaat uit heel veel lagen en daarop toegeven hoeft niet meteen te betekenen dat we heel ons privéleven op tafel moeten gooien. Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek heeft alvast één ding aangetoond: afstand houden is het allerbelangrijkste. Dat systematisch opvolgen en elkaar oproepen tot verantwoordelijkheid is de grootste stap voorwaarts. Het vraagt wel dat we niet meer zomaar gaan en staan waar we willen.

Gegeven de keuze voor het minimaliseren van de kostprijs in termen van mensenlevens is de volgende stap het maximaal vrijwaren van de welvaart.

Daarna komt het dragen van mondmaskers als afstand houden niet is gegarandeerd. Ook dat is een verantwoordelijkheid waarop we elkaar dienen te wijzen. Een laatste punt is dat we kort op de bal moeten kunnen spelen door uitgebreid testen te combineren met track and trace. Dat kan ertoe leiden dat we lockdowns zeer gericht invoeren, voor bepaalde gemeenten of regio’s. Dat ons beleid er niet in is geslaagd dat laatste adequaat mogelijk te maken, is een misser van formaat. Maar laat u niet te snel de gordijnen injagen, ook in het buitenland loopt dat niet van een leien dakje, mee als gevolg van de grote tijdsverschillen tussen besmetting en detectie.

Om de komende weken, maanden en - wie weet - jaren goed door te komen, is het van belang dat iedereen zo goed mogelijk beseft dat de aanpak van dit virus een afruil is tussen deze drie tegenstrijdige doelstellingen en dat iedereen een verantwoordelijkheid draagt om die afruil zo optimaal mogelijk te realiseren. Gegeven de keuze voor het minimaliseren van de kostprijs in termen van mensenlevens is de volgende stap het maximaal vrijwaren van de welvaart die nodig is om die eerste keuze niet in gevaar te brengen. Het is aan het beleid om dat helder uit te leggen, zodat een breed draagvlak wordt gecreëerd voor social distancing in combinatie met andere maatregelen die onze vrijheid beperken. Enkel op die manier kunnen we iedereen oproepen tot het opnemen van de noodzakelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.