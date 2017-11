Het Eurostadion is zonevreemd (en mag dus geen vergunning krijgen)

De eerste en absolute vereiste om op parking C van de Heizel een voetbalstadion te bouwen, de juiste zonering, is nog steeds niet vervuld. Nu een vergunning voor het Eurostadion toestaan zou een gevaarlijk precedent scheppen en de regelgeving rond ruimtelijke ordening op losse schroeven zetten.

Door Philippe Fierens, voorzitter van Comité Parking, een belangenvereniging van omwonenden

Het is de start van iedere vergunningsaanvraag: is dit project op die plaats te realiseren? De zonering bepaalt dat er geen fabrieken worden gebouwd op landbouwgrond en geen huizen in industriezones. Iedere Vlaming met (ver)bouwplannen kent die regelgeving.

Nieuwe plannen halen de deadline van 2020 niet. Daarom koos de bouwheer Ghelamco voor een erg creatieve oplossing.

Parking C ligt in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP VSGB)’ dat in 2011 door de Vlaamse regering is vastgelegd. Het regelt tot op perceelniveau de bestemming van de gronden. De Vlaamse regering wilde zo de lusten en de lasten in de Brusselse rand zo eerlijk mogelijk spreiden. Economische activiteiten, nieuwe woonwijken en openbare voorzieningen werden over de hele regio gespreid na overleg met alle betrokken actoren.

De mobiliteit - rond Brussel sowieso al problematisch - was bij die spreiding een belangrijk gegeven. De wetgever wilde vermijden dat het verkeer helemaal tot stilstand zou komen door een te hoge concentratie van één bepaalde activiteit. Concentreer je in één stad in de Noordrand alle woningbouw, dan weet je dat die stad onbereikbaar wordt als elke inwoner op hetzelfde uur naar werk of school moet vertrekken. Net zoals de stad ernaast, waar dan bijvoorbeeld alle kantoorgebouwen komen, een verkeersinfarct krijgt.

Bij het opstellen van de zonering had de Vlaamse regering veel aandacht voor de precaire situatie van parking C. Het verkeer op de Brusselse ring staat er al vaak stil en bij activiteiten op de Heizel met veel verkeer op hetzelfde moment (Autosalon, Batibouw, optredens in Paleis 12) blijkt dat de wegen het extra verkeer niet kunnen slikken. Daarom stelde de Vlaamse regering voor het aantal vierkante meter voor activiteiten op parking C die extra verkeer meebrengen zwaar te beperken: geen winkels, minder kantoren, minder recreatie.

Huiswerk

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2011 vermeldt dan ook dat parking C wel over een goede openbaarvervoerverbinding met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt, maar dat, ook door de beperkte oppervlakte van het terrein (30 ha), het sterk reduceren van de oppervlaktes recreatie en kantoren verantwoord is. Met die reductie, zo redeneerde de Vlaamse regering, wordt de mobiliteitsimpact van mogelijke ontwikkelingen op de Heizel op het grondgebied van het Vlaams Gewest beperkt. Bovendien wordt de ontwikkeling van grootschalige detailhandel volledig uitgesloten in de stedenbouwkundige voorschriften.

Voor wie toch een zonevreemd project wil bouwen, rest maar één mogelijkheid: vragen aan de overheid om de zonering te veranderen.

De overheid wil er dus over waken dat de nieuwe activiteiten geen buitensporig veel extra verkeer meebrengen. Er wordt rigoureus omgesprongen met die functies: winkels brengen meer verkeer mee dan een park, kantoren trekken meer verkeer aan dan een bedrijf (waar iets wordt geproduceerd) en de horeca is zwaarder voor de mobiliteit dan een socioculturele activiteit.

Van een voetbalstadion kan volgens die zonering helemaal geen sprake zijn. In het Milieu Effectenrapport (MER) werd de komst van een voetbalstadion op die plaats niet onderzocht. De Vlaamse regering liet 50.000 m2 recreatieoppervlakte toe. Niet meer dan dat, en al zeker geen voetbaltempel met een concentratie van verplaatsingen op één tijdstip.

Voor wie toch een zonevreemd project wil bouwen, rest maar één mogelijkheid: vragen aan de overheid om de zonering te veranderen. Dat betekent dat de Vlaamse regering haar huiswerk moet overdoen (een nieuw GRUP en een nieuw MER).

Ghelamco

Voor de bouwheer van het Eurostadion, de projectontwikkelaar Ghelamco, is dat geen optie. De tijd ontbreekt. Die nieuwe overheidsplannen kunnen er onmogelijk zijn voor de deadline van 2020.

En dus koos Ghelamco voor een erg creatieve oplossing. Het benoemde gelijkaardige functies in het Eurostadion-project plots anders. De Vlaamse overheid had de toegestane oppervlakte kantoorruimte zwaar beperkt (tot minder dan 20.000 m²) omdat kantoren veel verkeer genereren in de spits. De bouwheer tekende de vierde verdieping van het stadiongebouw in als kantoorruimte, maar de twee (identieke) verdiepingen daarboven als ‘bedrijven’.

De voetbaltribunes krijgen twee verschillende functies: de helft is niet, zoals de wet voorschrijft, ingetekend als recreatie, maar wel als socioculturele voorzieningen

Op de bovenliggende verdiepingen van het ‘campusgebouw’ werd nog eens 100.000 m² ‘bedrijven’, en 25.000 m² ‘diensten’ ingetekend. De voetbaltribunes krijgen twee verschillende functies: de helft is niet, zoals de wet voorschrijft, ingetekend als recreatie, maar wel als socioculturele voorzieningen. En dat omdat er ook concerten zouden worden gegeven. Alsof die minder intens verkeer zouden voortbrengen dan voetbalwedstrijden.

De projectontwikkelaar probeert een rad voor de ogen te draaien. De wetgever bepaalt in de zonering dat er hoogstens 70.000 m2 oppervlakte mag komen met verkeersgenererende functies. Het Eurostadionproject zit aan 500.000 m2. Zowel de gemeente Grimbergen als de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar kwam tot die conclusie bij het onderzoeken van de vergunningsaanvraag.

Het toestaan van een vergunning zou daarom een gevaarlijk precedent vormen en heel de regelgeving rond ruimtelijke ordening op losse schroeven zetten. En dus is er maar één conclusie: het Eurostadion is zonevreemd en past niet in de plannen.