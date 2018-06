Het Westen is in verwarring

De Amerikaanse president Donald Trump beperkt de beleidsopties vanEuropa. De geopolitieke belangen van de Verenigde Staten en Europa lopen niet langer gelijk.

De ‘America First’-aanpak van president Donald Trump lijkt een geopolitieke recessie in gang te hebben gezet. De trans-Atlantische relatie schijnt langzaam maar zeker te ontrafelen. Een jaar geleden stapte Trump al uit het klimaatakkoord, waardoor hij de VS de facto internationaal isoleerde. De jongste tijd stapelen de incidenten zich steeds sneller op. Een maand geleden stapte Trump uit de Irandeal. Bovendien liet hij weten dat Europese bedrijven die toch handel drijven met Iran extraterritoriale sancties mogen verwachten.

Washington beperkt letterlijk de Europese beleidsopties, een wake-upcall voor het oude continent. De Amerikaanse en de Europese geopolitieke belangen blijken niet altijd compatibel. Veel Europese landen zien in Iran een handelspartner. Vanwege van zijn gasreserves en zijn jonge bevolking, maar ook als een geopolitieke buffer tegen Saudi-Arabië, dat in het verleden minstens indirect radicaal soennitisch radicalisme steunde.

De Irandeal lijkt in elkaar te storten, met gevolgen voor de Europese landen. De VS sanctioneren eigenlijk hun eigen alliantiepartners. De verdeeldheid in het Westen is nu open en bloot. Niet toevallig proberen Rusland en China daar garen bij te spinnen, in een - op dit moment nog onrealistische - poging om de Euraziatische krachten te verenigen tegen Washingtons gepercipieerde ‘agressieve houding’.

En dan was er nog het plan van Trump om handelsbarrières voor staal (25%) en aluminium (10%) op te leggen aan Europa, Canada en Mexico. De EU heeft haar antwoord al klaar op een hele reeks Amerikaanse producten die net in die staten worden geproduceerd waar Trump zoveel aanhang heeft.

Er waren ook de uitlatingen van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, die graag de ‘conservatieve krachten’ in Europa zou zien versterken en die flirt met uiterst rechts in het politieke spectrum. Trump en de zijnen op zoek naar regime change in Europa? Niet bepaald een manier om goodwill te creëren bij zijn Europese gesprekspartners. De NAVO dreigt dan weer te worden herleid tot een instrument om in de VS nieuwe wapenorders te bestellen, want ‘Europa dient toch meer te investeren in defensie’. De trans-Atlantische crisis heeft zowel een economisch als een strategisch gelaat.

Onveilige wereld

Trumps beleid van economisch protectionisme dreigt de verwezenlijkingen van het Atlantic Charter uit 1941, de basishoeksteen van de wereld na de Tweede Wereldoorlog, onderuit te halen. Een wereld waarin handelsbarrières lukraak kunnen worden ingesteld, is een onveilige wereld.

Wie de koers van Trump doortrekt, kan zich afvragen of de politieke term ‘het Westen’ straks geen anachronisme wordt.

Maar er is meer aan de hand. Het fenomeen ‘Trump’ komt niet uit de lucht gevallen. Wat het Westen in 1989-1991 tijdens de Koude Oorlog tot overwinnaar maakte, innovatie en productiviteitsgroei, leidde tot grote maatschappelijke veranderingen en de onvermijdelijke uitstoot van arbeid. Er komen wel weer nieuwe jobs bij, maar ze zijn gespecialiseerder, en vaak in nichesectoren. Die technologische revolutie gaat steeds harder. Een stuk van de bevolking kon niet mee de vruchten plukken van wat een elitaire mondialisering werd. Sommigen voelen zich buitengesloten en onbegrepen, het gaat ‘te snel’. Ironisch genoeg presenteert de miljardair Trump zich als hun voorvechter.

We zien gelijkaardige fenomenen in Europa. Trump is dus een epifenomeen van een veel diepere crisis in het Westen, gecombineerd met een angst dat de wereld in hoog tempo een geo-economische transitie richting Azië maakt. Dat we ons hoogtepunt misschien voorbij zijn, vandaar de kramp van het protectionisme. Trumps economische beleidsdaden kunnen op termijn ook het geostrategisch partnerschap tussen Washington en de Europese hoofdsteden in gevaar brengen. Wie de koers van Trump doortrekt naar de toekomst kan zich terdege afvragen of de politieke term ‘het Westen’ straks geen anachronisme wordt.

Tegenbeweging

De oplossing voor de trans-Atlantische relatie ligt vreemd genoeg niet zozeer in het geostrategische dan wel in maatschappelijke en geo-economische vernieuwing. Het is eerder wachten op een politieke tegenbeweging zoals de democraat Bernie Sanders die meende dat onze problemen enkel aangepakt kunnen worden als ze gezamenlijk gedefinieerd worden, niet tegen anderen in.

Het ‘Westen’ kan als geopolitieke kracht in de wereld wellicht alleen nog toekomst hebben als het een nieuwe synthese maakt. Het neoliberale, kapitalistische model uit 1991 bracht schade toe op menselijk, maatschappelijk en ecologisch vlak. Een politieke tegenbeweging zou erin kunnen bestaan sociaal en ecologisch voor meer inclusieve oplossingen te gaan. Dat zal Europa en de VS samenbrengen om de mondiale race to the bottom te counteren.

De inzet in hernieuwbare energie en duurzame technologie kan ook tot een potentieel ware vernieuwing van het politieke model leiden, waarbij burgers zelf meer decentrale macht krijgen en zo ‘empowered’ worden. Vandaag is zo’n politieke tegenbeweging nog ver te zoeken. Trump houdt ervan de ‘grote verwarring’ te bestendigen. Hij voert een machtspolitiek, maar die zal enkel de positie van de VS in de wereld versneld eroderen.

De trans-Atlantische relatie loopt dezer dagen heel wat averij op. Sowieso kan Europa het zich niet langer veroorloven in exclusieven te denken. De relatie met Washington blijft belangrijk, maar kan niet langer de enige as zijn waarop de Europese landen hun buitenlands beleid bouwen.