Het coronavirus kan een wereldwijde economische crisis inluiden

Lege straten, gesloten restaurants, luchthavens zonder reizigers. In China heeft het coronavirus een impact op alles en iedereen. Ook internationaal worden de gevolgen voelbaar. Luidt het coronavirus het begin van een wereldwijde economische crisis in?

Het coronavirus heeft China in zijn greep. Al meer dan 7.500 mensen zijn met het virus besmet, en 170 mensen zijn er al aan gestorven. Daarnaast zijn er 103 patiënten in twintig andere landen. Het aantal patiënten besmet met het coronavirus ligt nu al hoger dan het aantal SARS-besmettingen tijdens de uitbraak in de periode november 2002 tot juli 2003. Ongeveer 60 miljoen mensen in elf steden in de provincie Hubei, waarin het epicentrum Wuhan ligt, zijn deels of volledig in quarantaine geplaatst. In de stad Wuhan zelf is het dagelijks en economisch leven - bijna letterlijk - tot stilstand gekomen.

De economische impact van het coronavirus wordt meer en meer zichtbaar. Wuhan mag tot voor kort zo goed als onbekend geweest zijn in het buitenland, de stad met 11 miljoen inwoners is economisch erg belangrijk voor China. Het Chinese Chicago is een industrieel centrum, heeft een bruto binnenlands product (bbp) van meer dan 200 miljard euro en kent een jaarlijkse economische groei van meer dan 7,5 procent.

In Wuhan hebben Siemens, PepsiCo en autofabrikanten als GM, Nissan, Renault, Honda en Peugeot grote fabrieken. De drie fabrieken van Honda in Wuhan zijn goed voor 11 procent van de totale groepsomzet. Al die fabrieken waren al gesloten voor het Chinese Nieuwjaar. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben Chinese en buitenlandse bedrijven niet alleen in Wuhan, maar in heel China massaal hun activiteiten tijdelijk opgeschort. De vraag is nu wanneer die fabrieken weer opengaan.

Ook de overheid heeft drastische maatregelen genomen. In Peking en Sjanghai blijven scholen nog twee weken na de Nieuwjaarsperiode dicht, en in vele steden wordt bedrijven opgedragen de vakantieperiode met minstens een week te verlengen. In sommige provincies zijn langeafstandsbussen geschrapt en wordt alle transport tot een minimum beperkt.

Ook sommige hogesnelheidstreinen rijden niet meer. Daardoor hebben de ruim 220 miljoen ‘migrant workers’, die naar huis waren gereisd voor Nieuwjaar - vaak duizenden kilometers ver - grote moeilijkheden om de komende weken terug te keren naar de steden waar ze werken. Wellicht volgen nog veel meer maatregelen.

Vastberaden

Bij de Chinese bevolking is van paniek weinig te merken, eerder een grote vastberadenheid om deze moeilijke periode veilig door te komen. Al verwacht iedereen dat de situatie nog erger wordt voor ze verbetert. Veel mensen zijn daarom aan het hamsteren geslagen. Vlees en groenten in supermarkten zijn dagelijks uitverkocht, en ook andere rekken zijn vaak leeg. Beschermende mondmaskers zijn zo goed als in heel China uitverkocht. Iedereen die niet buiten hoeft te komen, blijft thuis. Ook mijn familie vermijdt elk niet-noodzakelijk contact met andere mensen.

In China heeft het coronavirus dus een impact op alles en iedereen. Lege straten, gesloten restaurants, luchthavens en stations waar zich amper reizigers bevinden, zijn de realiteit. Vooral de dienstensector, die goed is voor 52 procent van de Chinese economie, krijgt het hard te verduren. Bijna alle 70.000 Chinese filmzalen zijn gesloten. Disney heeft zijn parken in Sjanghai en Hongkong gesloten. 2.000 van de 4.100 Chinese Starbucks-vestigingen zijn dicht. H&M heeft 45 locaties gesloten en zijn werknemers verboden internationaal te reizen. Ook Microsoft raadt zijn werknemers af naar of vanuit China te reizen. Honderden Japanners en Amerikanen zijn uit Wuhan gerepatrieerd. Nu al is in heel China sprake van massale ontslagen en wordt werknemers gevraagd van thuis uit te werken.

Elk bedrijf dat vanuit China importeert, kan zich maar beter voorbereiden op grote vertragingen, of zelfs helemaal geen leveringen.

De gevolgen beginnen ook internationaal voelbaar te worden. Iedereen die ook maar iets met China te maken heeft, wordt getroffen. Net zoals andere luchtvaartmaatschappijen hebben Lufthansa en British Airways vluchten naar China deels of helemaal geschrapt. De Chinese overheid heeft groepsreizen naar het buitenland een halt toegeroepen. Met jaarlijks 150 miljoen buitenlandse reizen vanuit China is dat voor veel landen een grote klap.

Elk bedrijf dat vanuit China importeert, kan zich maar beter voorbereiden op grote vertragingen, of zelfs helemaal geen leveringen. Bijna elk bedrijf met activiteiten in China zal worden geconfronteerd met dalende verkoopcijfers. Aangezien Chinese consumenten in 2018 meer dan 100 miljard euro spendeerden aan luxegoederen (een derde van de wereldmarkt), zagen bedrijven als LVMH (eigenaar van Louis Vuitton en Fendi), Kering (Gucci) en Richemont (Cartier) de voorbije week hun aandelenkoers met gemiddeld 5 procent dalen.

Piek

Tijdens de SARS-epidemie vertraagde de Chinese economische groei met 3 procent, wat de wereldeconomie bijna 40 miljard euro kostte. Omdat de Chinese economie nu veel groter is, en dus ook de impact op de wereldeconomie, bestaat de vrees dat het coronavirus het begin kan inluiden van een wereldwijde economische crisis. De olieprijs is al met 3 procent gedaald.