Het einde van de smartphone komt sneller dan we denken...

Smartphones en digitale schermen staan steeds centraler in ons leven. Maar het einde van de dominante smartphone komt in zicht door de uitrol van het 3D-internet.

De race voor investeringen om de smartphone te vervangen is losgebarsten. Amazon steekt meer dan 10 miljard dollar in een connected speaker, met de duidelijke doelstelling in zijn ecosysteem prioriteit te geven aan spraaktoegang. Ook Meta geeft jaarlijks meer dan 10 miljard dollar uit aan de metaverse, met als doel visuele toegang in zijn digitale omgeving te stimuleren.

De race voor investeringen om de smartphone te vervangen is losgebarsten.

Dankzij zijn betalingssysteem, dat na Visa het grootste ter wereld is, en het succes van zijn digitale horloges investeert Apple in meerdere biometrische toepassingen die de hoeksteen moeten vormen van de multichannel digitale identiteit van de toekomst. Ongetwijfeld rust Twitter binnenkort de Elon Musk-baby's Starlink of Tesla uit met een bevoorrecht platform voor toegang tot het internet.

Ons lichaam zal door middel van aanraking, stemgeluid en zicht de belangrijkste en wellicht enige toegangspoort zijn tot het interactieve en meeslepende internet van morgen. Elk apparaat dat niet op een natuurlijke wijze samenwerkt met onze zintuigen zal ten onder gaan.

De essentie De auteur

Matthieu Courtecuisse is de oprichter en de CEO van Sia Partners.

De kwestie

Smartphones en digitale schermen staan steeds centraler in ons leven.

De conclusie

Het einde van de dominante rol van de smartphone komt in zicht door de uitrol van het 3D-internet.

Met de geboorte van onze digitale evenknie zullen smartphones vervangen worden door brillen of horloges. Tweedimensionale schermen of computers zullen worden vervangen door hologrammen die onze werkplekken simuleren, met toegang via een bril of een virtualrealityheadset. Smartphones hebben een omvangrijk en stijf formaat, zijn breekbaar, vervuilend, soms onesthetisch en hun energieautonomie is onvoorspelbaar.

Obsessie

Toekomstige generaties zullen met ongeloof terugblikken op onze obsessie met smartphones, die we als luxeartikelen hebben beschouwd. Ze zullen worden gezien als de vaste telefoonlijnen of VHS-videobanden van onze generatie.

Sommige toepassingen worden zonder fysieke interactie uitgevoerd, zoals Amazon Go, een winkel zonder kassa’s of personeel. Een nieuwe generatie objecten zal de hybride mens-machine realiseren, met biometrie als verbindingselement, bijvoorbeeld door het gebruik van een tweede huid met wellicht onderhuidse implantaten. Ook brillen krijgen een centrale rol, meer dan virtualrealityheadsets.

Op militair vlak wemelt het al van de ontwikkelingen. De overgang naar het gebruik door de consument is slechts een kwestie van tijd.

Dat is geen dystopie of sciencefiction. Op militair vlak wemelt het al van die ontwikkelingen. Denk maar aan augmentedrealitytoepassingen voor soldaten. Ook voor andere beroepsgroepen worden snel nieuwe toepassingen gecreëerd, zoals in de medische sector, waar virtuele consultaties zullen worden ingezet. De overgang naar het gebruik door de consument is slechts een kwestie van tijd, met twee aanjagers: videogameconsoles en de werkplek. Zoals voor elke technologische innovatie met een hoog potentieel hangt alles af van hoe wijdverspreid ze geaccepteerd wordt, de relevantie om ze te gebruiken en of ze economisch aanvaardbaar is.

Asymmetrisch

Afgezien van Apple en Google en in mindere mate Samsung hebben alle westerse techspelers belang bij de ontwikkeling van die alternatieven. Ze kunnen zich beter positioneren als poortwachters met de controle over onze digitale identiteit en het vastleggen van betalingstransacties. De grote platformen lijken vastberaden geverifieerde en betalende accounts te creëren en anonimiteit, die illegaal is geworden in het biometrisch gecontroleerde internet, tegen te gaan.