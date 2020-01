Het geld van Franstalig België is niet op...

Als het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap na 2024 in geldnood komen, is de Bijzondere Financieringswet (BFW) daar niet de grootste oorzaak van. De BFW zal de zevende staatshervorming niet veroorzaken.

Na zeven maanden schaduw-regeringsvormen was er op de valreep van 2019 een eerste schuchtere opening van de Franstalige politici naar een volgende staatshervorming. Dat die opening ingegeven is door het nakende verdwijnen van de transfers naar Franstalig België, zoals vervat in de Bijzondere Financieringswet (BFW), de wet die de financiering van de gewesten en de gemeenschappen regelt, was een van de mythes van 2019.

De bewuste mythe blijkt te zijn gebaseerd op het bedrag van 620 miljoen euro dat het Waals Gewest sinds het in werking treden van de zesde staatshervorming en van de huidige BFW in 2015 jaarlijks ontvangt uit het overgangsmechanisme. Dat bedrag zal na 2024 met 62 miljoen per jaar verminderen (ongeveer 0,4% van de Waalse begroting), om in 2034 op nul uit te komen. In 2019 werd die kleine jaarlijkse vermindering in de pers een ontelbaar aantal keren het ‘wegvallen van de transfers naar Wallonië’ - en zelfs het ‘zonder middelen vallen van de Franse Gemeenschap’ - genoemd.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap door de BFW niet in aanzienlijke financiële problemen belanden, en waarom het niet de BFW zal zijn die zal leiden tot een zevende staatshervorming.

1. De solidariteit van Vlaanderen met Wallonië blijft ook na 2024 groot.

De begrotingstransfers uit Vlaanderen naar Wallonië - vervat in de federale BFW-dotaties aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap - bedragen ongeveer 1,9 miljard per jaar. Dat is circa 7 procent van de gezamenlijke begrotingen van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. De inwoners van Wallonië halen per jaar 1,9 miljard euro meer geld uit de BFW dan ze erin steken via de belastingen die ze betalen aan de federale overheid. Voor de Vlamingen geldt het omgekeerde. Bovendien transfereren de Vlamingen via de BFW ook nog eens 800 miljoen euro per jaar naar Brussel.

Zeggen dat 62 miljoen euro volstaat om de solidariteit met Wallonië vanaf 2025 te doen verdwijnen is totaal onwaar. Belangrijke transfers die in de BFW vervat zitten, nemen in omvang zelfs sterker toe. De belangrijkste zijn de solidariteitsbijdrage die het Waals Gewest ontvangt en - nog belangrijker- de voor Wallonië gunstige onderwijsdotatie die de Franse Gemeenschap ontvangt.

2. Het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap lijden als sinds 2016 hun grootste ontvangstenverlies door toedoen van de hervormde BFW, in plaats van pas vanaf 2025.

De grote begrotingstransfers nemen niet weg dat het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap - net als de Vlaamse overheid - verliezen aan de huidige BFW. Dat verlies komt ten goede aan de al jaren deficitaire federale overheid. Het gros van dat verlies wordt al sinds het volop in werking treden van de huidige BFW in 2016 jaarlijks geboekt. In 2016 moest het Waals Gewest het daardoor al met netto 4 procent minder ontvangsten stellen. Voor de Franse Gemeenschap bedroeg die minderontvangst in 2016 al 1,5 procent.

Een zevende staatshervorming kan er een worden die financieel in het voordeel van de federale overheid is.

Dat jaarlijkse verlies loopt bovendien geleidelijk op, tot naar schatting 5 procent (Waals Gewest) en 3 procent (Franse Gemeenschap) in 2030. Dat komt vooral omdat de dotaties aan de gemeenschappen en de gewesten voortaan jaarlijks toenemen met slechts een deel van de economische groei.

Als het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap de voorbije jaren niet uitgerookt zijn door de BFW, waarmee de Franstalige politici in 2014 in de Kamer met een veel grotere meerderheid hebben ingestemd dan de Vlaamse, zal de al bij al geringe daling van hun inkomsten de komende jaren hen evenmin uitroken. 2025 zal dus veel minder bijzonder zijn dan 2016. De gewesten en de gemeenschappen hebben in 2016 veel minder tijd gehad om zich aan te passen aan de grote onmiddellijke minderontvangsten dan dat ze daarna de tijd hebben gekregen en zullen krijgen om te reageren op de kleine geleidelijk optredende minderontvangsten.

3. De federale overheid staat er financieel nog altijd veel slechter voor dan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.

Als het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap een nieuwe hervorming van de BFW vragen, dreigen ze een doos van Pandora te openen. Ondanks haar herfinanciering door de zesde staatshervorming is de federale overheid nog altijd de Belgische overheid met veruit de grootste begrotingstekorten, zowel in euro als in procent van haar begroting. De komende jaren nemen de gewesten en de gemeenschappen slechts 10 tot 20 procent van het oplopende Belgische overheidstekort voor hun rekening. De rest komt van de federale overheid.