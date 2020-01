Het is de grondwet, Doerak*!...

De Russische staatsstructuur zal in haar nieuwe grondwettelijke vorm het politieke Groot-Rusland verder mogelijk maken. Dat wordt wellicht het eindspel van de grondwetshervorming.

President Poetin heeft met zijn State of the Nation weer enige deining veroorzaakt, ook bij de Kremlinwatchers. Naar gewoonte waren de experten in Russische politiek het niet eens over welke boodschap de Russische president nu precies aan zijn land en aan de wereld wilde verkondigen. Zijn speech voelde aan als een proefballon voor ingrijpende hervormingen, die de continuïteit van het politiek regime vooral op binnenlands vlak zouden veiligstellen.

Het semipresidentieel systeem zou bijvoorbeeld iets meer in de richting van het parlement verschuiven omdat dit laatste de premier en zijn ministers zou kunnen gaan benoemen, een bevoegdheid die nu de president toekomt. Dergelijke grondwetswijzigingen zouden bij referendum aan de bevolking worden voorgelegd, maar zij doen er eigenlijk weinig toe omdat ook het parlement volledig wordt gecontroleerd door de president en echte oppositiepartijen afwezig zijn.

En toch, Rusland plant wel degelijk belangrijke institutionele verschuivingen: de tekst van de grondwetsamendementen is intussen bekend. Maar het Kremlin zette ons weer op het verkeerde been. Dat premier Medvedev samen met zijn volledige regering aftrad enkele uren na Poetins speech betekent niet dat Poetins ‘jongere broer’ de laan wordt uitgestuurd. Hij wordt vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, die als adviserende raad van de president zeker de laatste jaren is uitgegroeid tot een belangrijk overleg-en beslissingsorgaan voor de Russische veiligheids- en defensiepolitiek.

Poetin kondigt ook aan dat hij de Staatsraad zal opwaarderen. Een merkwaardige zet, die ook de wenkbrauwen doet fronsen. De Staatsraad is indertijd in het leven geroepen als tandeloos adviesorgaan van de president om de lastige gouverneurs weg te houden uit de Federatieraad, het Hogerhuis van het Russische Parlement.

De belangrijkste boodschap in Poetins State of the Nation was de constitutionele verankering van het principe dat de Russische grondwet primeert op het internationaal recht en de uitspraken van internationale hoven

De Staatsraad houdt zich onder meer bezig met de belangen van de (thans 85) Russische regio’s. De twee laatst bijgekomen ‘subjecten van de Federatie’ zijn de republiek van de Krim en de havenstad Sevastopol. Dat is het gevolg van de annexatie van de Krim, die Rusland beschouwt als een legitieme gebiedsuitbreiding, hoewel ze internationaal niet wordt erkend.

Wordt de Staatsraad dan het vehikel waarmee Rusland (in navolging van Kazachstan trouwens) in de toekomst op grondwettelijke wijze zijn Euraziatische ambities verder waarmaakt? Dat scenario is niet ondenkbaar, zeker omdat één van de voorgestelde grondwetsamendementen toelaat dat burgers van staten of delen van staten die zijn toegetreden tot de Russische Federatie, officiële functies mogen vervullen.

Wit-Rusland

Wordt Wit-Rusland de volgende ‘toetreder’? Dat pleit is eigenlijk al beslecht. Staatkundig zijn Rusland en Wit-Rusland reeds sinds 8 december 1999 een uniestaat, met confederale kenmerken. In december 2019 gingen de gesprekken tussen Poetin en de Wit-Russische president Loekasjenko over de nood aan een nog sterkere integratie van hun economieën, wil Rusland het economisch veel zwakkere Belarus met goedkopere prijzen voor bijvoorbeeld gas en olie bedienen.

Men kan zich moeilijk inbeelden dat de nu aangekondigde grondwetsaanpassing geen opening zou creëren voor de grensoverschrijdende ambities van het Kremlin. Het is duidelijk dat de Euraziatische regionale integratie op economisch en defensievlak verloopt volgens de principes van de Europese integratie en trans-Atlantische defensie (onder meer het afgrenzen van een binnenmarkt met vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten, en het principe van de collectieve defensie).

Er wordt gezocht naar een hybride staatsvorm, tussen de soevereine staat en de supranationale constructie in. De Staatsraad zou daar één van de mogelijke dragers van kunnen zijn

Maar het Kremlin zegt ook geleerd te hebben uit de fouten van de Europese Unie, die ‘de politieke en defensie-aspecten van de regionale integratie teveel voor zich uit heeft geschoven’. In die zin wordt naar een hybride staatsvorm gezocht, die zich bevindt tussen de soevereine staat en de supranationale constructie. De Staatsraad zou daar één van de mogelijke dragers van kunnen zijn.

De belangrijkste boodschap in Poetins State of the Nation was de constitutionele verankering van het principe dat de Russische grondwet primeert op het internationaal recht en de uitspraken van internationale hoven. Met de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft Rusland als lid een weinig loyaal spel gespeeld, waardoor hun autoriteit als internationale en Europese instelling werd neergehaald. Met de weigering tot uitvoering van een aantal sleutelarresten van het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat zij in strijd zouden zijn met de Russische grondwet (Anchugov & Gladkov, Yukos), staat het buiten kijf dat Rusland niet langer inschikkelijk wil zijn naar de Westerse wereld toe.