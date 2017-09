Het kan nog dommer dan bij effectentaks

2 foto's 'Gezinnen met twee kinderen waarvan het inkomen nipt de grens van 29.000 euro overschrijdt, zouden hun jaarlijks netto-inkomen met 1.200 euro zien verminderen.' © Hollandse Hoogte / David Rozing

Absolute grenzen hanteren zoals bij de effectentaks is dom. Voor het toekennen van sociale voordelen als studietoelagen, remgelden in de gezondheidszorg en kinderbijslag is het ­beleid echter in hetzelfde bedje ziek.

Door Wim Coumans, lid Hoge Raad van Financiën Sommige voorwaarden van de effectentaks doen de wenkbrauwen fronsen. Iemand met 499.999 euro op de effectenrekening zal geen taks verschuldigd zijn, terwijl wie 1 euro meer heeft 750 euro moet ophoesten, bijvoorbeeld. Regeringsleden vragen zich af of die absolute grens niet op bezwaren van de Raad van State zal stoten. Bij de toekenning van sociale voordelen door de overheid zijn zeer onlogische modaliteiten schering en inslag. Nochtans zijn dergelijke zeer onlogische modaliteiten legio bij de toekenning van sociale voordelen door de federale en de Vlaamse overheid. Een gezin met een student hoger onderwijs dat met zijn inkomen nipt de grens voor het krijgen van een studietoelage overschrijdt, betaalt het studiegeld voor een bijna-beursstudent: dat ligt ongeveer 375 euro hoger dan voor een beursstudent. Is het inkomen meer dan 3.000 euro hoger, dan moet meteen het normale studiegeld betaald worden: ongeveer 425 euro meer dan voor een bijna-beursstudent. In beide gevallen kunnen zeer beperkte inkomensverhogingen de koopkracht van het gezin fors doen dalen. Dezelfde anomalie in het regime van de maximumfactuur voor de gezondheidszorg: dat beperkt de totale jaarlijkse som aan remgelden in de ziekteverzekering voor gezinnen met lage inkomens. Ook dat regime werkt met absolute inkomensgrenzen. Het overschrijden van een van die grenzen met enkele euro’s heeft tot gevolg dat het gezin plots 400 euro remgeld meer zelf moet dragen. Nog gortiger Bij de kinderbijslag wordt het nog gortiger, als de beslissingen van de Vlaamse regering onverminderd worden uitgevoerd. Gezinnen met twee kinderen waarvan het inkomen nipt de grens van 29.000 euro overschrijdt, zouden hun jaarlijks netto-inkomen met 1.200 euro zien verminderen. De domme absolute inkomensgrenzen bij het toekennen van sociale voordelen treffen allicht meer gezinnen dan de net zo domme grens voor de effectentaks. Het gaat bij de sociale voordelen daarenboven over zwakkere gezinnen die minder goed geïnformeerd zijn dan de effectenbeleggers. Wie waarschuwt hen voor de inkomensrisico’s verbonden aan een kleine opslag, bijvoorbeeld als een van de kostwinners een anciënniteitsverhoging krijgt? Gezinnen met twee kinderen waarvan het inkomen nipt de grens van 29.000 euro overschrijdt, zouden hun jaarlijks netto-inkomen met 1.200 euro zien verminderen. Absolute inkomensgrenzen bij het toekennen van sociale voordelen zijn nefast, ook al heeft de Raad van State bij de invoering ervan misschien geen bezwaar gemaakt. Het is noodzakelijk ze te vervangen door een progressieve afbouw van die voordelen naarmate het inkomen van de begunstigden stijgt. Werkgever Overigens is grote voorzichtigheid geboden bij het inkomensafhankelijk maken van sociale voordelen. Ze afbouwen naarmate het inkomen stijgt, heeft voor de begunstigden hetzelfde effect als een verhoging van de marginale tarieven in de personenbelasting. En ons land is nu al wereldkampioen in het afromen door de overheid van wat een werkgever op tafel moet leggen om zijn werknemers een loonstijging te geven. De werkgeverskosten voor een opslag aan een minimumloner gaan voor ongeveer driekwart naar de overheid. Wie ervoor pleit om de kinderbijslagen nog meer selectief te verhogen voor lage inkomens, zegt impliciet dat die afroming van loonstijgingen nog fors mag stijgen voor gezinnen met kinderen. Dat is alvast niet mijn opvatting.

