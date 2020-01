Het mediadebat gaat over meer dan het geruzie bij de VRT...

De storm over de bestuurstop van de VRT mag gaan liggen. Het is tijd voor een echte discussie over hoe we het Vlaamse medialandschap willen inrichten.

Door Gio Canini, CEO marketingbureau Wunderman Thompson Benelux, tevens lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van het mediabedrijf Bruzz

De afgelopen dagen vloeide veel inkt over de bestuursproblemen bij de VRT. Als gevolg van het ontslag van CEO Paul Lembrechts door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle legden de vakbonden gisteren de VRT lam. Die escalatie legt de vinger op de wonde van de gepolitiseerde instelling van openbaar nut. Het opgevoerde theater heeft veel weg van een schimmenspel. Wat nodig is, is een discussie ten gronde over de visie op het medialandschap en de rol die de openbare omroep daarin moet spelen. Meer dan ooit is de tijd rijp om de gelederen te sluiten.

Het medialandschap ondergaat ingrijpende veranderingen. Een verregaande consolidatie leidde tot een duopolie op zowel de markt van de content providers (DPG en Mediahuis) als op die van de distributeurs (Telenet, de eigenaar van de tv-zenders van SBS, en Proximus). De economische belangen zijn groot en veroorzaakten een bijna-stilstand in een aantal belangrijke dossiers. Gesprekken tussen de belangrijkste content providers om samen een Vlaamse Netflix te lanceren liepen slecht af. Recentelijk kondigde DPG Media aan om dan maar alleen van start te gaan met de Vlaamse Netflix. Ingrijpende technologische innovaties van distributeurs worden met argusogen bekeken. De lancering van het nieuwe platform Pickx door Proximus leidde tot een storm van kritiek. Door tv-programma’s los te koppelen van de zenders zou Proximus het volledige zakenmodel van omroepen (steunend op reclame) hypothekeren.

Onze media-ambitie moet verder reiken dan het geruzie bij de VRT en allerlei welles-nietes-spelletjes.

Intussen wordt het medialandschap globaler, digitaler en diverser. Als burgers maken we meer dan ooit gebruik van een zeer gefragmenteerd media-ecosysteem om ons te informeren of te entertainen. Volgens de internationale vergelijkingswebsite Comparitech zou de buitenlandse streamingdienst Netflix in België al meer dan 1 miljoen abonnees hebben en daarmee 108 miljoen dollar verdienen. Facebook en Google zouden samen met meer dan 70 procent van de Belgische advertentieinkomsten gaan lopen. Honderden miljoenen lekken weg uit de Vlaamse markt.

Door die ontwikkelingen dringen een nieuwe breed gedragen visie op ons Vlaams medialandschap en de rol van de VRT zich meer dan ooit op. In het licht daarvan is het schimmenspel aan de top van de VRT betreurenswaardig. Omdat de omroep ‘openbaar’ is, mag het beleid zich niet langer achter dit theater verstoppen.

Geschreven tekst

We zijn het allen eens dat de VRT naast nieuws, informatie, educatie en een brede waaier aan cultuur en sport ook mag inzetten op kwaliteitsvolle ontspanning. Denk aan de BBC, dat al jaren werkt volgens de richtlijn ‘make the popular good and make the good popular’. Dat de Vlaamse overheid in haar regeringsverklaring de VRT vraagt op de nieuwswebsite vrtnieuws.be geen geschreven tekst te gebruiken tart elke verbeelding.

We hebben dringend nood aan een visie op de rol van de bedrijven die het medialandschap hertekend hebben (operatoren/distributeurs) en op de functie en de financiering van openbare en private omroepen. Elke visie vergt keuzes, ook al is dat een zwak punt van ons beleid.

De samenwerking tussen de private en de publieke actoren moet vertrekken het bieden van meerwaarde aan de lokale economie.

De cruciale keuze heeft betrekking op de samenwerking tussen de private en de publieke actoren. Die moet vertrekken van de creatie meerwaarde voor de lokale economie. Zowel de publieke als de private omroepen zijn uitgegroeid tot een hoeksteen van ons cultureel landschap en onze creatieve economie. Enkel door samen te werken kunnen we de creatieve economie versterken en voldoende schaal halen. Een Vlaams of Vlaams-Nederlandse Netflix moet gedragen worden door alle aanbieders en omroepen.

Laten we ons niet verstoppen achter het al dan niet aanbieden van content achter een betaalmuur. De gebruiker/consument is bereid te betalen voor kwaliteit van eigen bodem. Dat bewijst het groeiende succes van de content achter de betaalmuren van uitgevers en streamingdiensten. Wie niet wil betalen, zal er de reclame wel bijnemen. Daarom is de kritiek van creatieve producenten, private omroepen en de reclamesector op de operatoren die het skippen van reclame technologisch mogelijk gemaakt hebben begrijpelijk en misschien aan herziening toe.