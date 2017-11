Het niet zo goede leven van de 24/7-consument

'Vrijwel alles wat we ons maar kunnen indenken, wordt over de grenzen aan huis geleverd, liefst binnen 24 uur. Met de intrede van Amazon Prime op de Belgische markt neemt het aanbod verder toe.' © AFP

E-commerce is een koopcultuur waarin producten slechts enkele clicks verwijderd zijn. De klant wil niet meer wachten en de Amazons spelen daar handig op in. Die evolutie is niet zomaar positief.

Door Katleen Gabriels, techniekfilosoof en assistant professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. Auteur van Onlife (Lannoo, 2016)

Hij komt er weer aan, de warmste tijd van het jaar. En dus moedigen reclamefolders, advertenties en magazines ons aan om straks in de meest modieuze outfit onder de meest trendgevoelige kerstboom te zitten. En onder die boom horen cadeautjes, veel cadeautjes. Voor heel wat webwinkels is de warmste tijd dan ook de drukste tijd van het jaar. Bol.com beleefde op 19 december 2016 zijn drukste dag ooit, met 500.000 verkochte producten. En de drukte houdt niet meteen op, met de stortvloed aan retourzendingen na het feestgedruis.

Op de lange termijn is wie rond de kerstboom zit belangrijker dan wat eronder ligt.

‘You can’t always get what you want’, zingen de Stones. Maar dankzij e-commerce zijn producten waarnaar we verlangen slechts enkele clicks verwijderd. Die onmiddellijke en massale behoeftebevrediging zien we ook op andere domeinen, denk aan het bingewatchen van series. Om spullen te kopen hoeven we het huis al lang niet meer uit. Vrijwel alles wat we ons maar kunnen indenken, wordt over de grenzen aan huis geleverd, liefst binnen 24 uur. Met de intrede van Amazon Prime op de Belgische markt neemt het aanbod verder toe.

De klant wil niet meer wachten en de producent speelt daar handig op in. De Dash Button van Amazon is een aan het internet verbonden toestelletje dat je aan de muur hangt. Als je een bepaald product wil bijbestellen, druk je eenvoudigweg de knop in. Op termijn wordt zelfs die handeling overbodig. De automatisering is met het internet of things volop ingezet. Aan het netwerk gekoppelde apparaten geven bestellingen automatisch door, zoals slimme koelkasten of verkoopautomaten die een slinkende voorraad melden aan leveranciers. Dat heeft onmiskenbaar voordelen, maar gemak en efficiëntie mogen ons niet afleiden van onwenselijke maatschappelijke gevolgen.

E-commerce maakt ons tot 24/7-consumenten. En omdat algoritmes er steeds beter in slagen te berekenen wat we denken nodig te hebben, worden we makkelijker verleid tot impulsaankopen. Uiteraard kan e-commerce ook duurzame economie bevorderen: elke consument heeft daar een actieve stem in. Maar dat het vlees soms zwak is, toonde Eva al toen ze in de appel beet. En ook Aristoteles besprak ons gebrek aan zelfbeheersing uitvoerig.

Hebzucht

Vandaag staat tegenover die menselijke zwakte een marktmodel dat draait op instantbehoeftebevrediging. Tegelijk besteden we steeds meer handelingen uit aan computertechnologie. Dat hoeft niet negatief te zijn, maar ons denkvermogen bewaren we beter voor onszelf in een marktmodel dat aanzet tot ondoordacht gedrag.

Dat model stimuleert ondeugden als hebzucht, ongeduld, luiheid en gemakzucht, plaatst ze zelfs op een voetstuk. Het staat haaks op het goede leven. Op wat we als maatschappij waardevol vinden, zoals duurzaamheid. En op wat we onze kinderen graag aanleren, zoals zelfcontrole en zelfbeheersing.

Het goede nieuws is dat we zelfbeheersing kunnen aanleren.

Uitgestelde behoeftebevrediging leidt nochtans tot meer geluk op de lange termijn, leert wetenschappelijk onderzoek aan. Bij de marshmallowtest mochten jonge kinderen hun favoriete snoepje kiezen en zelf beslissen of ze er meteen eentje wilden of na 15 minuten twee. Vervolgstudies toonden aan dat de kinderen die zelfbeheersing toonden het later opmerkelijk beter deden op school, minder geneigd waren tot drugsverslaving en een gezondere BMI hadden.

Het goede nieuws is dat we zelfbeheersing kunnen aanleren. Het abstracter maken van de verlokking - onderzoekers stimuleerden de kinderen om zich in te beelden dat er een fotolijst rond het snoep stond - maakte het makkelijker om meer geduld te hebben. Een marktmodel aangedreven door automatisering en gestoeld op onmiddellijke behoeftebevrediging bevordert het aanscherpen van zulke cognitieve vaardigheden natuurlijk niet.

Nutteloosheid

Overconsumptie staat haaks op duurzaamheid. De Romeinse schrijver Seneca schreef tweeduizend jaar geleden al over de nutteloosheid van spullen. ‘Zodra we het zonder moeten stellen, beseffen we hoe nutteloos veel spullen zijn. We gebruikten ze niet omdat we ze nodig hadden, maar omdat we ze hadden.’

Het is te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid volledig bij de consument te leggen, al heeft die uiteraard een groot aandeel. Overgewicht los je ook niet louter op individueel niveau op in een maatschappij die voortdurend aanzet tot voedselconsumptie. Het gaat om een bredere aanpak van maatschappelijke structuren en industriële strategieën.

Het is te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid volledig bij de consument te leggen, al heeft die uiteraard een groot aandeel.

Ook het debat rond instantbehoeftebevrediging heeft nood aan die bredere aanpak. Het goede leven lijkt een louter individuele betrachting, iets wat ieder voor zich moet bepalen. Maar het hoort ook op de publieke agenda, zonder dat de invulling ervan ons wordt opgedrongen. Eigenschappen als zelfbeheersing hangen samen met betere slaagkansen in het latere leven. De huidige koopcultuur moedigt die eigenschappen niet bepaald aan. Dat is misschien geen nieuw probleem, maar de laagdrempeligheid en de automatisering vergroten het. Wat is wenselijk? Waar worden we met z’n allen beter van?

Onderzoek toont steevast aan hoe simpel het recept voor het goede leven kan zijn. Het onderhouden van hechte relaties leidt tot meer geluk en een betere gezondheid. Uiteraard is er niets mis met het uitdelen van cadeautjes, maar op de lange termijn is wie rond de kerstboom zit belangrijker dan wat eronder ligt.