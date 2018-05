Het notariaat ligt onterecht onder vuur. Dat er excessen zijn is nog geen argument om drastisch in de vergoeding te knippen. Notarissen leveren wel degelijk een toegevoegde waarde aan de maatschappij.

Alain Laurent Verbeke gewoon hoogleraar KULeuven & Havard

Notarissen liggen onder vuur. Ze zouden te veel verdienen. Een wetsvoorstel van enkele weken geleden wil hun honorarium en het verrichte werk ‘meer met elkaar in overeenstemming brengen’. Daarom wordt het ereloon bij de aankoop van onroerend goed drastisch verlaagd. Dat mag je letterlijk nemen: het wordt bijna twintig keer minder. Op de aankoop van een woning van 200.000 euro zou het notariële ereloon dalen van 2.163 naar 117 euro.

Wat te denken van dat voorstel? In de eerste plaats is het notariaat, zoals elke beroepsgroep, niet perfect. Verbeteringen zijn nodig. Binnenkort komen de twee experts die de minister van Justitie heeft aangesteld met een rapport voor de modernisering en de hervorming van het beroep. Maar het notariaat is geen maffia. Notarissen omschrijven als ‘de duurste copycenters van het land’ is niet fair. We leven in een jaloerse samenleving. Populistische media voeden dat gevoel.

Ondernemers hebben vier kenmerken: keihard werken, risico’s nemen, werkgelegenheid creëren, veel geld verdienen. De afgunstige burger focust maar al te graag op het laatste. Waarom richten we niet meer aandacht op de eerste drie elementen? Dan zullen we vanzelf onze ondernemers bewonderen in plaats van ze te benijden. Ze werken 24 uur per dag, nemen enorme risico’s en brengen werkgelegenheid tot stand. Daar profiteren we allemaal van. Door hen permanent te bekritiseren zagen we de tak af waar we als maatschappij op zitten. In andere landen zijn er vakbonden die dat wel beseffen.

Notarissen zijn ondernemers. Ze werken keihard, ook in het weekend. Ze nemen bedrijfsrisico’s en investeren in infrastructuur en medewerkers. Daarmee creëren ze werkgelegenheid. Daarbovenop neemt de notaris elke dag een grote aansprakelijkheid op zich. Voor elke akte staat hij garant. Hij biedt ons een enorm geschenk: rechtszekerheid. In België krijg je met een notariële akte een correcte oplossing die zekerheid biedt. Bij de aankoop van woningen gebeuren weinig fouten. In andere landen moet je om echt gerust te zijn als koper en als verkoper een advocaat inschakelen. Dat maakt het veel complexer en vooral duurder.

Scheeftrekking

Wat te denken van de onlangs onthulde giga-inkomens van sommige notarissen? Bij die zeer hoge bedragen moet je vooral kijken of het over een notarisassociatie - met twee, drie of meer notarissen - of over één notaris gaat. Daarnaast is er een onderscheid tussen de kosten en de belastingen die aan de notaris worden betaald en wat hij effectief als inkomen ontvangt. Bij de aankoop van een huis is het gros van wat de koper betaalt niet voor de notaris, maar voor de overheid (registratierechten). Het zou interessant zijn om haarfijn te berekenen welke dienstverlening de burger van de overheid voor die belastingen terugkrijgt. Tot slot moet je van de omzet alle bedrijfskosten aftrekken. Wat overblijft, is de brutowinst waarop de notaris nog belastingen moet betalen. Hoeveel dat gemiddeld is, weet ik niet. Zeker niet de 160.000 euro per maand die sommigen suggereren. Wellicht eerder tien keer minder, zoals de Federatie van Notarissen aangeeft.

Notarissen zijn niet alleen ondernemers, ze zijn ook openbare ambtenaren. Het is prima dat ze goed hun boterham verdienen, precies omdat er een waardevolle dienstverlening tegenover staat. Maar als openbare ambtenaar moet de dienende rol naar de maatschappij primeren boven commerciële belangen en financieel gewin. Excessen zijn ook voor mij niet acceptabel.

Poenschepperij past niet bij het notariaat, maar dat is geen vrijbrief om de notariële inkomsten op een absurde manier te verminderen.

Er is een scheeftrekking bij de barema’s van de erelonen. Voor vastgoedtransacties zijn die veel hoger dan voor vennootschapswerk en familiale akten, die bovendien veel tijdsintensiever zijn. Een notaris die zich als een loutere vastgoedmachine organiseert, verdient geen bewondering. Poenschepperij past niet bij het notariaat, maar dat is geen vrijbrief om in een ander extreem te vervallen en de notariële inkomsten op een absurde manier te verminderen. Het wetsvoorstel is wereldvreemd en verdient geen steun. De notariële erelonen moeten in hun geheel worden herbekeken. Daarbij moet een nieuw evenwicht worden gezocht zodat de burger een correcte prijs betaalt voor de ontvangen diensten en de notaris goed wordt vergoed.