Het pandemietrilemma voor politici...

De politieke keuze van de aanpak van de coronapandemie bepaalt de economische gevolgen ervan.

Vorig jaar meenden de meeste waarnemers dat het vinden van een effectief en veilig vaccin zou volstaan voor een definitief einde van de pandemie. Maar volgens National Geographic zal het coronavirus de komende jaren evolueren van een pandemie naar een wijdverspreide endemische ziekte. Het is dan voortdurend in de bevolking aanwezig, maar zal minder ernstige ziektegevallen veroorzaken.

Geleidelijk evolueren we naar een overgangsfase waarin het virus zich voortdurend ontwikkelt, er lokale uitbraken plaatsvinden en de beschikbare vaccins mogelijk meerdere keren aangepast moeten worden. Hoe we dat tijdperk economisch doorspartelen, hangt af van de keuzes van onze politici. Die hebben drie opties, zegt het onderzoeksbureau BCA, waarvan ze er slechts twee kunnen kiezen, een trilemma.

De essentie De auteur: Koen De Leus, hoofdeconoom BNP Paribas Fortis.

Koen De Leus, hoofdeconoom BNP Paribas Fortis. De kwestie: de politici staan voor een pandemietrilemma.

de politici staan voor een pandemietrilemma. Het voorstel: streven naar grote immuniteit levert economisch het grootste voordeel op.

Het pandemietrilemma biedt volgende keuzes.

Kiezen we ervoor geen economische beperkingen op te leggen (geen mondmaskers, geen beperkingen voor concerten...) en willen we ons gezondheidssysteem niet overbelasten, dan moet de overheid mensen dwingen zich te laten vaccineren. Anders vertragen regelmatige ingrepen en gedeeltelijke lockdowns de groei, of leidt de druk op het gezondheidssysteem tot een hogere menselijke tol.

In de praktijk kiezen overheden vaak voor een combinatie van de drie keuzemogelijkheden: een beperkte belasting van de ziekenhuizen wordt getolereerd, maar om ze niet te hoog te laten oplopen, blijven bepaalde beperkingen gelden. De burgers worden daarnaast met stok of wortel aangezet zich te laten inenten.

Wortel

De VS hanteren de wortel. Politici roepen de bevolking op zich te laten vaccineren. Burgemeester Bill de Blasio van New York geeft 100 dollar aan inwoners die langskomen voor hun eerste vaccin. Zelfs de initieel sceptische Republikeinse vertegenwoordigers roepen hun achterban op tot vaccinatie nu vooral in Republikeinse staten de ziekenhuizen overrompeld worden door coronapatiënten. Ondanks alle pogingen blijft het percentage van volledig gevaccineerden net boven 50 procent schommelen.

In Frankrijk - en in almaar meer andere Europese landen - gebruikt men de stok. Bezoekers van cafés, bars of winkelcentra moeten een vaccinatiepas of bewijs van een negatief testresultaat kunnen voorleggen. De aankondiging van de maatregelen in juli leidde tot een tijdelijke gevoelige stijging van het aantal dagelijks toegediende dosissen. De overheid verplicht ook het Franse gezondheids- en verpleegpersoneel zich te laten vaccineren.

Economische impact

Echt dramatisch is de situatie in landen die individu’s de vrije keuze laten én amper beperkingen opleggen. In Rusland is slechts 23 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. De stringency-index, die de strengheid van de genomen maatregelen meet op een schaal van 0 tot 100, bedraagt er 46 (tegenover een betere 53 in België). Het resultaat van de Russische keuze is een recordaantal coviddoden van dagelijks 5,4 per miljoen inwoners.

De beste garantie om de pijn zo laag mogelijk te houden is garanderen dat zo snel mogelijk een groot deel van de bevolking immuniteit opbouwt.

De keuzes van de beleidsmakers hebben een belangrijke impact op menselijk en economische vlak. Beperkingen afbouwen en weer verstrakken stoten op coronamoeheid bij de burgers. Maar het niet tijdig aanscherpen van maatregelen in combinatie met een te lage vaccinatiegraad leidt tot een explosie van ziekenhuisopnames zoals vandaag in sommige Amerikaanse Staten. Uiteindelijk moeten dan forsere beperkingen opgelegd worden met meer negatieve economische gevolgen.

Zenuwachtigheid

De zenuwachtigheid van de financiële markten over de verslechterende coronatoestand in de VS is begrijpelijk. Nieuwe verstrakkingen in de komende weken zouden bovendien samenvallen met het moment waarop de inkomenssteun voor de Amerikaanse gezinnen wegvalt.