Het plan van Proximus is noodzakelijk

Het Proximus-plan is een waarschuwing voor alle bedrijven, banken, retailers, onderwijsinstellingen en productiebedrijven: heb je de toekomst gezien, handel dan. Je interne personeel aanpassen is fundamenteel. Niets doen of dit proces willen afremmen, is schuldig verzuim plegen.

Het digitale transformatieplan van Proximus zou bijna 2.000 medewerkers het werk kunnen kosten. Dat er tevens gezocht wordt naar 1.250 nieuwe digitale krachten werd enigszins weggehoond, want ‘waar vind je die vandaag de dag nog?’. Het is begrijpelijk dat zowel politiek, vakbonden als publieke opinie hevig reageerden op dit schijnbaar onverwachte nieuws. Maar hoe onverwacht is dit eigenlijk?

Ondertussen heeft iedereen wel door dat digitale disruptie een enorme impact heeft op vele sectoren: de media en entertainment waren de eerste om drastisch te transformeren en ondertussen volgen retail, de voedingsindustrie, de banken en nu dus ook de telecombedrijven.

De aankondiging van Proximus wijst - hoewel het misschien anders aanvoelt - op een positieve houding tegenover de toekomst. Het toont aan dat Proximus ziet dat de markt verandert en dat het bedrijf een visie heeft op hoe zo’n digitale toekomst er kan uitzien.

Willen onze bedrijven blijven concurreren, dan moeten ze ook intern inzetten op de digitale omslag. En daar wringt het schoentje natuurlijk

Bedrijven die digitaal vooruit kijken gaan er ook naar handelen: ze investeren in nieuwe platformen, rollen digitale businessmodellen uit, engageren zich in start-ups en introduceren ‘agile’ processen om sneller te innoveren. Allemaal inspanningen waar we ze om bewonderen en waardoor we ze later misschien bekronen als ‘onderneming van het jaar’. Het zijn onze bedrijven die onze economie verdedigen tegen de druk van de internationale big techbedrijven. Onze nationale trots!

Gemakshalve vergeten we graag dat die bedrijven, door hun kijk voorwaarts, ook zien dat hun menselijk kapitaal opgebouwd is op de nood van het verleden: ze hebben goede mensen, maar vaak zonder digitale skills en vaardigheden. Willen onze bedrijven blijven concurreren, dan moeten ze ook intern inzetten op de digitale omslag. En daar wringt het schoentje natuurlijk: een aankondiging rond investeren in een digitaal initiatief wordt als positief gepercipieerd, maar elke aankondiging rond ontslagen of omschakeling op HR-vlak een negatief verhaal.

Schaarste

Wat me terugbrengt bij die stelling ‘ze zijn toch nergens meer te vinden, die digitale profielen?’. Uiteraard is er een gigantische schaarste aan gespecialiseerde IT-profielen, datawetenschappers, AI-goeroes en andere exoten. Als je daar massaal naar op zoek bent, vang je als klassieke corporate waarschijnlijk bot.

Maar zijn dit de digitale mensen die we echt nodig hebben? Of zoeken we vooral digitale business-mensen? Mensen die via digitale kanalen hun klanten kunnen helpen? Mensen die aan digitale marketing doen? Mensen die digitale business-oplossingen kunnen bedenken en in de markt zetten?

Veel van deze mensen zijn waarschijnlijk al aanwezig in de verschillende afdelingen bij Proximus

Natuurlijk zal er behoefte zijn aan heel gespecialiseerde profielen, en het opbod daar is gigantisch, maar de ervaring leert dat een digitaal bedrijf vooral draait op mensen die begrijpen dat de wereld digitaal is, en dat dagelijks kunnen omzetten in hun variëteit aan taken.

Veel van deze mensen zijn waarschijnlijk al aanwezig in de verschillende afdelingen bij Proximus: gedreven en ervaren mensen, mét de bereidheid om de digitale skills voldoende te omarmen om hun huidige job in onder meer marketing, sales en support toekomstklaar te maken. Uiteraard zullen nieuwe aanwervingen nodig zijn, maar als het bestaande personeel bereid is om de digitale omslag te maken, dan is veel digitaal talent plots ook intern te vinden.