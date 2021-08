Het rijk der vrijheid van David Crieckemns | De illusie van de coronavrijheid

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Bekeken vanuit een geopolitieke bril is de coronacrisis meer dan een wake-upcall. Ze plaatst westerse landen voor enkele fundamentele vragen over onze afhankelijkheid van het buitenland voor cruciale medische goederen, basiscomponenten en kwetsbare toeleveringsketens. Tegelijk voerden we een 'Westen eerst'-beleid en zal de mondiale ongelijkheid toenemen.

Mondiale problemen vragen mondiale oplossingen. De politiek is evenwel zo georganiseerd dat ze in de eerste plaats de eigen bevolking wil bedienen. In de tweede helft van maart 2020 dreigde de Europese interne markt niet meer te functioneren, doordat landen hun grenzen plots sloten en cruciale stromen van medisch en ander materiaal niet meer vrij konden circuleren.

In Europa woedde, vooral door toedoen van Frankrijk, een debat over strategische autonomie en het deels ‘terughalen’ van onze toevoerketens.

De Europese naoorlogse verwezenlijkingen zie je vaak niet, tot er een grote crisis is. Op medisch vlak werkten specialisten in virologie en epidemiologie nauw samen, waardoor snel vooruitgang geboekt kon worden in het in kaart brengen van de alfavariant van het coronavirus. De Europese Commissie trok de onderhandelingsmacht van de Unie naar zich toe door met grote vaccinproducenten te gaan praten. Al liep het niet altijd zoals het had gemoeten, omvangrijke budgetten samen met eerdere publieke investeringen in vaccinonderzoek brachten in recordtempo resultaten.

Maar het werd snel duidelijk dat de markt niet alles kan oplossen. Ook niet in mondiale toeleveringsketens van medische en andere goederen, die door de noodsituatie ontregeld werden. In Europa woedde, vooral door toedoen van Frankrijk, eerder al een debat over strategische autonomie en het deels ‘terughalen’ van onze toevoerketens. Dat debat heeft een extra boost gekregen door de coronacrisis.

Op buitenlandspolitiek vlak bleef het Westen evenwel vasthouden aan een beleid van 'America first, Europe second'. Een nooduitzondering op de bescherming van de intellectuele eigendom van de vaccins bleef taboe, en een versnelde opschaling van vaccinproductie over de hele wereld kwam maar zeer traag op gang. De rest van de wereld heeft daarvan akte genomen, al kon het zelf de situatie niet veranderen. De succesvolste vaccinproducenten bleken uiteindelijk Amerikaans-Europese multinationals.

Ondertussen voerden landen als China en Rusland een vaccindiplomatie. Voor Peking was dat een manier om zijn eigen falen aan het begin van de crisis toe te dekken, maar ook om de vermeende zwakte van het Westen uit te buiten. Of die strategie gelukt is, is nog maar de vraag.

Ongelijke wereld

Het pregnantste probleem voor het komende najaar is dat we in een zeer ongelijke wereld terechtkomen. Westerse landen lopen ver voorop op Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Daardoor kunnen hun economieën sneller heropstarten. In andere landen is de ongelijkheid aanzienlijk toegenomen door de herhaaldelijke lockdowns. Bij ons spreken we al over een derde boostershot, terwijl andere plaatsen met een grote vaccinschaarste kampen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) benadrukte onlangs nog maar eens die diepe kloof en de morele dimensie die daaraan verbonden is.

Het versterken van multilaterale instellingen rond gezondheid moet topprioriteit zijn.

Bekeken vanuit een mondiale bril moeten we dus spreken over de illusie van de coronavrijheid. We moeten lessen trekken uit deze periode. Het versterken van multilaterale instellingen rond gezondheid moet topprioriteit zijn. Het budget van de Wereldgezondheidsorganisatie moet verhoogd worden om earlywarningcapaciteiten te versterken. Landen moeten aanvaarden dat preventief 'forward-deployed' WGO-teams aanwezig zijn. Er moeten capaciteiten ontwikkeld worden om overdraagbare ziekten en pandemieën beter mondiaal te beheren. Ook de uitwisseling van informatie tussen landen kan veel beter.

Tegelijk moeten we onze eigen afhankelijkheden van het buitenland voor cruciale medische goederen, en bij uitbreiding elementaire basisgrondstoffen of -producten, herbekijken. Er is nood aan een alomvattende Europese strategie waarbij we ook onze partnerschappen met concrete daden herbevestigen. We zullen pas echt vrij zijn als we andere mondiale partners helpen.