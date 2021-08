Het rijk der vrijheid van Koen Schoors | Anders en beter na corona

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat daarna? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Corona was een experiment in ongeplande verandering. Even door de zure appel bijten en alles zou weer goed komen. Maar die appel was soms minder zuur dan verwacht. Dikwijls deden we het met frisse tegenzin, maar af en toe vroegen we ons af waarom we het al niet veel eerder hadden geprobeerd. Willen we nog wel terug naar hoe het was?

Relatie met het werk

We hebben geëxperimenteerd met de balans tussen werk en gezin. Hele dagen thuiszitten is maar vervelend. Werk is niet alleen een last, maar ook een lust. We houden van het contact met collega’s en klanten en van het gevoel van zelfvervulling. We hebben ons werk gemist. Maar elke dag tot twee uur pendelen, te vroeg uit je nest rollen, opgedraaid thuiskomen als je kinderen al in bed liggen en familietijd als een overschotje van de tijdsbesteding voor het werk ervaren, dat willen we niet meer.

We zullen minder leven om te werken en vaker bewust kiezen voor een vier vijfde baan. De gewonnen tijd besteden we aan rust, naasten of projecten waar we achter staan. We willen met plezier een paar dagen per week thuiswerken om de herwonnen autonomie over onze dagindeling in handen te houden. Ondertussen hebben we geïnvesteerd in een betere thuiswerkomgeving en de ondersteunende technologie bestaat. Zo worden we niet alleen gelukkiger, maar ook productiever.

Relatie met de overheid

Ook onze relatie met de overheid is veranderd. De overheid communiceert digitaal en rechtstreeks over gezondheid, vaccinatie en testuitslagen. De Coronalertapp liep uit op een sisser, maar andere tools zoals CovidSafe en mijngezondheid.belgië.be werken uitstekend. De overheid is een swipe op ons smartphonescherm van ons verwijderd. Dat opent de deur voor een directere relatie tussen de overheid en de burger en helpt het geschonden vertrouwen te herstellen.

Een directere en wederzijdse relatie tussen de overheid en de burger ontstond. De vaccinatiecampagne kwam pas echt onder stoom toen de overheid massaal een beroep deed op vrijwilligers. De burgers gaven mee de energie en het draagvlak die nodig waren om aan de kop van het vaccinatiepeloton te raken. Een overheid die haar bureaucratische toren verlaat en de maatschappelijke energie van haar burgers aanboort, krijgt veel van hen terug.

Relatie met geld

Ook geld is veranderd. We betalen contactloos en online alsof het nooit anders is geweest. Veel jongeren hebben geen cash op zak. Contant geld is een aberratie geworden. Betalen doe je met een kaart of met je smartphone. We bestellen goederen online en laten ze thuis leveren. Kleren, eten, boormachines, boeken, speelgoed, verjaardagscadeautjes noem maar op. We gaan alleen naar de winkel als het lokaal is, als het een belevenis is of als we massaal inslaan. Al het andere is online.

Het wordt anders na corona. Meer nabij. Beter, zou ik durven te zeggen.

Eten thuis laten bezorgen is een blijver: geen gezeur met tafels, stoelen, terrassen, opdienen, afruimen of afrekenen, maar gewoon een website en een goede keuken. Veel restaurants hebben een QR-sprong gemaakt. Vroeger moest de menukaart gebracht, de bestelling genoteerd, het eten opgediend, de tafel afgeruimd en het geld geïnd worden. Nu wordt alleen nog bediend en afgeruimd. De rest gaat via een QR-code en de smartphone. De horeca is plots dubbel zo productief.

Relatie met afstand