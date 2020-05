Het staat of valt met waardecreatie...

Bedrijfsleiders staan voor een ongeziene taak: hoe bouw je de bedrijfsactiviteiten na de Grote Lockdown op? In zijn analyse in De Tijd van 23 april, verwijst Stefaan Michielsen naar de kraters die de crisis in het bedrijvenlandschap riskeert te slaan. Een betreurenswaardig beeld, maar ook een oproep tot een fundamentelere kijk op de architectuur van krachtige bedrijven, als bouwstenen voor een bloeiende economie.

Bijna van de ene dag op de andere stokte de economische activiteit in horeca, toerisme, luchtvaart, kwam ze in een stroomversnelling terecht in supermarken en online retail en werd de klemtoon in activiteit - al dan niet tijdelijk - verlegd. Textielbedrijven produceren mondmaskers, stokerijen handgels, werkloze podiumbouwers thuisbureaus. Dat is ongezien, zonder aangepaste training of draaiboek dat klaarligt, en als bedrijfsleiding moet je handelen.

Terwijl de statistieken, ook in het betrokken artikel (DT, 23/04), typisch op sectorbasis worden gerapporteerd, verhult dat de ware aard van het probleem. Uitgebreid empirisch onderzoek heeft aangetoond dat het sectoreffect slechts 5 tot 10 procent verklaart van de langetermijnverschillen in winstgevendheid tussen individuele ondernemingen. In mensentaal: er bestaan alleen goede en minder goede (of slechte) bedrijven, ongeacht de sector, in welke conjunctuur dan ook. 'It’s not the economy, nor the sector, stupid!'

Waardecreatie.

Het opzetten van webshops en thuislevering in luttele weken is een illustratie van snel handelen. Maar is het ook voldoende? Zal een restaurant met voornamelijk toevallige passanten als klant, of een boekhandel zonder een duidelijk profiel of aanhang maar wel met een gloednieuwe webshop en afleverdienst voldoende omzet genereren?

Ook de inspanningen om voldoende financiële reserves of steun van overheid en banken te verkrijgen zijn noodzakelijk en nuttig maar betrekkelijk. Uiteindelijk zal aan die onderhandelingstafel - hopelijk - een meer strategische en diepgaandere kijk genomen worden op de toekomst van het betrokken bedrijf. It’s not just about liquidity.

Uit het Value Creation Initiative, een international initiatief om de onderzoeksresultaten op het vlak van strategisch management en leiderschap met de bedrijfspraktijk te verbinden, stellen we vast dat de sleutel voor duurzaam succesvolle ondernemingen in een snel veranderend landschap ligt bij het voortdurend creëren van betere, andere, nieuwe of meer waarde voor hun doelgroep, als basis voor waarderealisatie voor hun investeerders. Die klantrelevantie en vitaliteit van een onderneming blijft de belangrijkste initiator van zijn bloei en overlevingsgraad, before corona (BC) evenzeer als after corona (AC).