Het systemisch falen van Justitie...

In het dossier van Abdesalem Lassoued was sprake van een individuele fout, maar meer nog gaat het om een systemisch falen. Waarop wachten we nog om Justitie alle aandacht en middelen te geven die ze nodig heeft, schrijft advocaat Stijn Verbist.

Een Brussels magistraat heeft een verzoek tot uitlevering van Abdesalem Lassoued meer dan een jaar lang niet behandeld. Ex-minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sprak van een 'individuele fout, een grove fout, een onaanvaardbare fout, een fout met dramatische gevolgen'. Dat is allemaal juist. Maar het is bovenal een systemisch falen van de Belgische staat, die er al jaren niet in slaagt (of niet in wil slagen) justitie ordentelijk te laten functioneren.

Een normale, moderne professionele organisatie in een West-Europees land monitort belangrijke dossiers, houdt ze op agenda tot ze zijn opgelost. Werknemers worden er geëvalueerd, begeleid en gecoacht. Als zaken mislopen, worden functioneringsgesprekken georganiseerd en worden daarvan verslagen opgesteld.

Niet zo de Belgische justitie.

Duizenden bladzijden aan rapporten, studies, verslagen van commissies en experten over Justitie liggen stof te vergaren. De aankondigingen van structurele hervormingen blijken uiteindelijk allemaal een muis te baren…

Niemand zit nog te wachten op nieuwe analyses en studies. Alle kennis over modern management, over organisatie, over agendabeheer, over werklastmeting, evaluatie, persoonlijke ontwikkeling… is voorhanden. Het is alleen een kwestie om die nu (niet morgen, maar nu) implementeren.

Elke Belg heeft recht op een goed functionerende Justitie. Elke Belg moet erop kunnen vertrouwen dat rechters hun werk kunnen doen. Elke zaak moet binnen een redelijke termijn worden behandeld door onafhankelijke magistraten die kennis van zaken hebben, die voldoende tijd hebben om elk dossier te bestuderen, die voldoende worden ondersteund. Hoewel het vaak anders wordt voorgesteld, is dat geen onmogelijke opdracht. Wij kunnen dat.