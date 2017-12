Hier goedkoper produceren dan in China, het kan

Ik ben het eens met de meeste stellingen van Stijn Ronsse in zijn opinie ‘België onderbenut zijn innovatiepotentieel’ (De Tijd, 28 december). Enkele belangrijke initiatieven zijn echter aan zijn aandacht ontsnapt.

Door Dirk Torfs, CEO van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie

België heeft nood aan meer innovatie voor de heropstanding van zijn industrieel weefsel. Een voldoende bijdrage van de industriële activiteit (in de richting van 20% van het bruto binnenlands product) schept welvaart op korte, middellange en lange termijn. Ze stuwt en ondersteunt onze diensteneconomie. Op een industrieel kerkhof kan je geen welvaart creëren.

De vierde industriële evolutie kan bedreigend overkomen, maar we kunnen er België weer mee op de kaart zetten als industrieel relevante regio. Daarvoor moeten we oog hebben voor de digitale transformatie van onze bedrijven, groot en klein. We mogen niet denken dat enkel de grote bedrijven daarin zullen slagen. Kmo’s hebben door hun wendbaarheid evenveel en soms zelfs meer kansen. De innovatieleiders kunnen nadien de innovatievolgers stimuleren om zich te transformeren en de industrie 4.0 als hefboom te gebruiken om beter en competitiever te worden. De toekomstige klant is maar een muisklik ver.

Digitale transformatie is nodig om te leven en te overleven in een globale wereld. Actie is dringend, met voldoende aandacht voor innovatie om hoogtechnologische producten en productie te creëren. We hebben nu al veel maakbedrijven met dergelijke producten op de wereldmarkt, wat 75 à 80 procent van de Vlaamse export oplevert. Onze productiecapaciteit stagneert echter en stond de jongste jaren dikwijls onder druk (Ford, Caterpillar).

Daarom moeten we dringend inzetten op productie-innovatie, opdat we sites bekomen die flexibel producten produceren aan een kost die gelijk is aan die van serieproductie. Dat volgt de trend dat klanten meer en meer gepersonaliseerde producten vragen, die zo snel mogelijk geleverd worden (e-commerce). Onze loonkosten zullen niet drastisch dalen, dus moeten we anders produceren. Dat kan door gebruik te maken van technologie-ondersteuning (augmented reality, automatisering, machine learning, AI) om een wendbare productieomgeving te creëren.

Als Ronsse spreekt over het triplehelixmodel van samenwerking tussen universiteiten, bedrijven en overheden, dan mag hij wel vermelden dat Vlaanderen een traditie heeft met dit model. Dat gebeurt via de strategische onderzoekscentra (SOCs), die ecosystemen te creëren waar universiteiten, SOCs en bedrijven elkaar vinden om een actieve innovatiewaardeketen op te zetten en ontwikkelde kennis om te zetten in bruikbare kennis voor de industrie.

Het strategisch onderzoekscentrum Flanders Make dat de Vlaamse regering in 2014 oprichtte is vandaag de drijvende kracht achter de innovatie in de maakindustrie. Productiegerelateerd onderzoek krijgt een prominentere rol, naast productgerelateerd onderzoek. Beide zijn essentieel voor een duurzaam ecosysteem waarin ontwikkelde producten ook geproduceerd worden. Onderzoek naar het gelijktijdig op de sporen zetten van productontwikkeling en produceerbaarheid is uiterst belangrijk. Hoogtechnologische producten kunnen dan efficiënt worden geproduceerd, maar later ook sneller worden onderhouden.

Bedrijven moeten evenwel ook voldoende onderzoeksmiddelen in hun productieomgevingen steken opdat deze sites topproductiesites (‘lead plants’) worden. Ze moeten willen innoveren, niet alleen geleidelijk maar ook disruptief. Die sites zijn de beste in hun groep en in de wereld. De beste willen zijn en blijven is een mindset. Bedrijven zonder die mindset krijgen het steeds moeilijker om competitief te blijven. We hebben nu al sites die goedkoper produceren dan China. Die bedrijven tonen dat het kan.

Flanders Make zal, na Lommel en Leuven, een derde vestiging oprichten in West-Vlaanderen, de sterkste maakregio in Vlaanderen. Die zal zich volledig richten op productiegerelateerd onderzoek. Het moet een Europese hotspot worden.

De Vlaamse regering bevestigde het belang van de industrie in haar visie 2050-nota en op 22 december ook door de toekomstige ondersteuning van Flanders Make. Niet alleen wordt de triple helix verankerd, ook de innovatie in de industrie wordt versterkt voor innovatie. De werkingsmiddelen worden opgevoerd.

Innovatie onder de aandacht brengen is goed, maar vergeet geen initiatieven die hard werken om de industrie weer de plaats te geven die ze verdient.