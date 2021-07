Hilde Crevits: 'Innovatie moet en kan hier nog weliger tieren'...

Vlaanderen zit voor innovatie in de Europese kopgroep. Niet op de lauweren rusten is de boodschap. Een half miljard euro extra investering in O&O, waarvan 120 miljoen in onderzoeksinfrastructuur, helpt de voorsprong verder uit te diepen.

Vlaanderen is aan het feest. Wout Van Aert reed woensdag op de flanken van de mythische Mont Ventoux door een zee van Vlamingen in zijn Belgische driekleur naar een historische overwinning. Van Aert blijft verbazen, hij excelleert na het tijdrijden, het voorjaarswerk en het spurten nu ook in het klimmen.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Maar Vlaanderen heeft nog meer reden om te feesten. We munten uit op talloze fronten. Innovatie bijvoorbeeld. We hebben net als in het wielrennen een traditie in toponderzoek dankzij keuzes in het verleden, zoals de 'Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen'-campagne van Gaston Geens, de eerste minister-president. Daardoor horen we nu bij de European Innovation Leaders, de absolute toppers voor innovatie. Dat is geweldig nieuws voor een kleine, dynamische regio als de onze zonder belangrijke natuurlijke grondstoffen.

Vlaanderen heeft eindelijk de 3 procentnorm voor bestedingen aan Onderzoek en Ontwikkeling bereikt. Die bijna magische grens wordt al sinds 2003 vooropgesteld.

Ons innovatiesysteem heeft veel troeven. Er is enorm veel kwaliteit en impact van ons wetenschappelijk onderzoek. Bedrijven en kmo’s investeren meer in innovatie en ook de tewerkstelling in innovatieve bedrijven neemt toe. Vlaanderen heeft eindelijk de 3 procentnorm voor bestedingen aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) bereikt en zelfs overtroffen. Die bijna magische grens wordt al sinds 2003 vooropgesteld. Daarmee staan we op de tweede plaats in Europa, een niet te onderschatten voorwaarde voor de veerkracht van onze economie en de creatie van welvaart en toekomstgerichte jobs.

De essentie De auteur

Hilde Crevits is Vlaams minister van Innovatie (CD&V).

De kwestie

Vlaanderen heeft zich in Europa bij de koplopers voor innovatie geknokt, maar die voorsprong moet verder worden uitgediept.

Het voorstel

De overheid moet blijven investeren in jonge onderzoekers, creatieve ondernemers, ambitieus onderzoek en visionaire bedrijven.

We mogen echter niet op onze lauweren rusten. Als we ook de komende jaren willen meedraaien aan de Europese top, moeten we verder die kaart van de vernieuwing trekken. Dat betekent investeren in O&O. We mogen niet de foute keuze maken door te snoeien, integendeel. De basis die is gelegd, moeten we verder versterken. Door innovatie te stimuleren werken we aan diensten en producten die voor ons soms een ver-van-mijn-bedshow zijn, maar voor onze (klein)kinderen heel normaal zullen zijn.

Fundamenten

Resultaten haal je alleen met een goede omkadering. Met de overheid zorgen we daarvoor. Voor de relance investeren we 500 miljoen euro extra in O&O, waarvan 120 miljoen euro in onderzoeksinfrastructuur. Machines, onderzoekslabo’s en gebouwen, de omgeving creëren waar innovatie welig kan tieren. Op die fundamenten kan je overwinningen boeken.

Een goede omkadering en stevige fundamenten zijn een goede start, maar net als in de koers moet alles van topniveau zijn: het materiaal, de verzorging, de voeding... Er is een evenwicht en samenwerking nodig tussen die factoren om te kunnen winnen. Daarom investeren we ook in onze Strategische Onderzoekscentra (SOC’s), zoals imec en VIB, en onze speerpuntclusters. Imec en VIB zijn inmiddels vaste waarden van wereldklasse.

Nieuwe radicale oplossingen zullen even nieuwe radicale combinaties van kennis, technologie en bedrijfsmodellen vragen.

Vorige week werd de nieuwe speerpuntcluster Health Tech voorgesteld. Dat samenspel, dat combineren van expertise, ondernemerschap en kennis is wat ons nog sterker zal maken. We moeten nieuwe kennis uit verschillende vakgebieden samenbrengen met bedrijven rond uitdagende projecten. Op die kruispunten zullen zich technologische doorbraken ontwikkelen.

We kunnen nog meer concrete resultaten boeken. De vergrijzing en de klimaatverandering stellen ons voor grote uitdagingen. Nieuwe radicale oplossingen zullen even nieuwe radicale combinaties van kennis, technologie en bedrijfsmodellen vragen. De medische wereld en de farmaceutische industrie hebben nood aan nanotechnologie en datatoepassingen om stappen vooruit te zetten. De basisindustrie, zoals chemie en staal, heeft biotechnologie nodig om CO2-neutraal te worden.

Daarom moeten we met het Vlaams innovatiebeleid niet enkel extra investeren, maar ook kennis uit verschillende domeinen waar we top zijn samenbrengen en laten doorstromen naar ons rijke kmo-weefsel. Dat zal leiden tot onverwachte nieuwe doorbraken en dus voor meer levenskwaliteit en welvaart voor onze (klein)kinderen.

Het succes van onze burgerwetenschap, zoals CurieuzeNeuzen in je eigen achtertuin, toont aan dat mensen deel willen uitmaken van dit verhaal.

Het publiek, de burger of de patiënt wil ik een centrale plaats geven in die technologische ontwikkelingen. Het succes van onze burgerwetenschap, zoals CurieuzeNeuzen in je eigen achtertuin, toont aan dat mensen deel willen uitmaken van dit verhaal. De Vlaming stuwt niet alleen Wout Van Aert vooruit naar de overwinning, maar is even nodig om onze innovatie op topniveau te brengen en daar te houden.

Om onze toppositie te versterken zullen we blijven investeren in jonge onderzoekers, in creatieve ondernemers, in ambitieus onderzoek en visionaire bedrijven. Laat ons samen de voorsprong verder uitdiepen.

Hilde Crevits