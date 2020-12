'Hoe gaat het met u, beste medewerker'...

Het coronatijdperk kan een impact hebben op de bedrijfsleiding. Meer en meer komt de nadruk te liggen op leiders met empathische kwaliteiten.

De ontevredenheid bij de bedrijfsleiders over verplicht telewerk neemt toe. Uit onderzoek van de Economic Risk Management Group en de Nationale Bank blijkt dat bijna de helft van bedrijfsleiders aangeeft dat telewerk leidt tot een dalende arbeidsproductiviteit. Dat is frustrerend voor deze bedrijfsleiders en voor de leidinggevenden, maar helaas zijn we niet verbaasd. De uitdagingen voor leidinggevenden zijn al groot in ‘normale’ tijden, tijdens de Covid-19 pandemie zijn ze gigantisch. Toch zijn er enkele interessante evoluties die vruchten kunnen afwerpen op de lange termijn.

In vele organisaties worden leidinggevenden door hun (top)managers herhaaldelijk via mail uitgenodigd stil te staan bij de impact van de coronacrisis op hun medewerkers en om oog te hebben voor de persoonlijke situatie en de noden van de medewerkers. Ze worden aangespoord gesprekken te voeren waarbij ze oprecht aandacht hebben en de vraag stellen ‘hoe gaat het met u?’

Vaak zijn organisaties geïnspireerd door te zien hoe staatshoofden de coronacrisis verschillend aanpakken en welke tastbare gevolgen dat heeft in de cijfers. Vergelijk bijvoorbeeld de coronacijfers die Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, voorlegt met die van de Amerikaanse president Donald Trump. Traag maar zeker groeit het bewustzijn dat we niet de egocentrische macholeiders nodig hebben die op een zelfvoldane manier omgaan met hun medewerkers en die niet in staat zijn hun nederlagen te erkennen.

Empathie

Organisaties hebben eerder baat bij empathische leiders die open en eerlijk zijn en ruimte maken voor wat medewerkers nodig hebben om te gedijen in de organisatie en om een duurzame loopbaan te hebben. Dat besef groeit niet alleen bij de (top)managers, maar wellicht ook bij tal van leidinggevenden uit het middenkader zelf.

Leidinggevenden werken vaak ook meer van thuis en hebben daardoor mogelijk meer tijd om na te denken over hun eigen gedrag. Als leidinggevenden vanuit hun living via een onlinemeeting gedrag stellen naar hun medewerkers dat hun tieners niet zouden pikken, zullen laatstgenoemden hen onmiddellijk de les spellen. Zo leren deze leidinggevenden misschien ook beter in de spiegel kijken.

Interessant genoeg zou het afvoeren van macholeiderschap ons dichter bij onze ‘natuur’ van leiderschap brengen dan wat we intuïtief zouden denken.

Het inzicht kan groeien dat ondanks het ontzag dat ze precorona konden ervaren in de wandelgangen, ze ook maar mensen zijn en een schakel in de organisatie. Interessant genoeg zou het afvoeren van macholeiderschap ons dichter bij onze ‘natuur’ van leiderschap brengen dan wat we intuïtief zouden denken.

Onderzoek van Frans de Waal bij chimpansees toont aan dat we een verkeerd beeld hebben van ‘alfamannen’ als eenzijdige dominante leiders. Alfamannen zouden ook kenmerken vertonen als onbaatzuchtigheid en empathie. Wie weet kunnen leidinggevenden en organisaties in het postcoronatijdperk de verleiding weerstaan om terug te vallen in hun traditionele patronen.

Loopbaantraject

Wie als leidinggevende vanuit een oprechte interesse vraagt ‘hoe gaat het met u?’, is mogelijk op de goede weg. Maar is dat voldoende? Die benadering, waarbij de focus ligt op het hier en nu, is een goed advies voor vandaag, maar niet om de arbeidsproductiviteit op peil te houden of voor een langer loopbaantraject. Het is ook belangrijk te focussen op een motiverende toekomst door een uitdaging aan te gaan die energie geeft aan de medewerkers en bouwt aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Doelstellingen blijven belangrijk, zowel die van de medewerker (gezondheid en geluk) als die van de organisatie (productiviteit). Die drie indicatoren staan centraal in duurzame loopbanen. Een benadering die kijkt naar de belangen van de werknemer en zijn familie en vrienden en naar die van de organisatie is cruciaal. Als alle partijen constructief over de behoeftes, wensen en mogelijkheden nadenken, kunnen de betrokkenen de duurzaamheid van hun loopbaan bewaken en verder optimaliseren.

Mieke Audenaert, professor UGent

Adelien Decramer, professor UGent

Beatrice Van der Heijden, professor Radboud University, Nederland & UGent

Eveline Schollaert, professor UGent