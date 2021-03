Hoe pakt Joe Biden China aan?

Voorzitter van de Eurasia Hroep en GZero Media. Auteur van ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

President Joe Biden mag dan erg verschillen van zijn voorganger, China blijft Amerika’s grootste geopolitieke rivaal. Biden heeft verschillende opties om het land aan te pakken.

Van de klimaatverandering over de pandemie tot de relaties met het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft duidelijk andere prioriteiten dan zijn voorganger Donald Trump. Maar op één punt zijn Biden en Trump het eens: China.

China is de enige geopolitieke rivaal die de Verenigde Staten kan bedreigen aan de top van de wereldorde. Dat uitgangspunt wordt door de regering volledig gedeeld. Het Witte Huis is begonnen met een strategische oefening om de relatie door te lichten en vraagt sleuteldepartementen om voorstellen te doen voor de toekomst. Die verschillende benaderingen krijgen stilaan vorm.

Isolement

Biden wil de Chinese bedreiging niet alleen aanpakken, maar met bondgenoten.

De eerste benadering is isoleren. Ze wordt aanbevolen door de haviken van het Witte Huis en het nationale veiligheidsestablishment. Zij geloven dat een koude oorlog met China onvermijdelijk is. Er zijn meerdere conflicten, waaronder de Zuid- Chinese Zee, Taiwan, Hongkong, de Oeigoeren en, belangrijker, technologie. De groeiende assertiviteit van China gaat ten koste van de westerse en vooral de Amerikaanse invloed. De bezorgdheid over technologie is vooral groot als het gaat om 5G en chips, de bouwstenen van de toekomstige wereldeconomie. Op dat punt moeten de VS neus aan neus staan met China.

Ook Trumps politiek viel te omschrijven als isolatiepolitiek. Maar er zijn belangrijke verschillen. Biden wil de Chinese bedreiging niet alleen aanpakken, maar met bondgenoten. Bovendien wil hij China niet alleen maar slaan, hij wil ook meer investeren in Amerikaanse innovatie. Die benadering gaat ervan uit dat agressieve acties Peking niet op de knieën krijgen. Ze gaat er eerder van uit dat de staatspolitiek van China onhoudbaar is op de langere termijn, door de hoge Chinese schuld en de voortdurende risicovolle investeringen in ontwikkelingslanden.

Wederzijdse afhankelijkheid

De tweede benadering is wederzijdse afhankelijkheid. Die wordt vooral gesteund door economen in de regering. Volgens hen is er op de lange termijn geen winnaar in een koude oorlog tussen de VS en China, zeker niet als die een bedreiging vormt voor de globale economische en de financiële architectuur. Daarom verkiezen ze om China constructief te betrekken in de bestaande multilaterale architectuur en die zo te veranderen dat China zelf ook meer multilateraal gaat handelen.

De echte bezorgdheid is: wat gaat Washington doen als de strategische herziening van de relatie met China is afgerond?

Ze hebben er geen bezwaar tegen dat China grote investeringsprogramma’s opzet om snelwegen en infrastructuurprojecten uit te rollen en erkennen dat die investeringen bijdragen tot een hogere levensstandaard op die plekken. Dat is een positievere kijk op de wereld, een wereld waarin iedereen wint door concurrentie. Het is niet verrassend voor mensen die economie studeerden.

Klimaat als joker

Dan is er nog de jokeroptie, die vooral door Bidens klimaatgezant John Kerry wordt verdedigd. Regeringsleden die de klimaatverandering als de grootste bedreiging voor de VS en China zien, steunen ze. Eerder dan een koude oorlog of een wederzijdse afhankelijkheid willen ze de Amerikaans-Chinese relatie inzetten in de strijd tegen de globale opwarming. Daarvoor is China nodig als grootste vervuiler.

Het helpt dat Kerry goede relaties onderhoudt met zijn Chinese gesprekspartners. Maar de jokeroptie is wel de minst uitgewerkte. Dat is geen gebrek, de relatie zal evolueren naarmate de strijd tegen de opwarming evolueert.

Waar kiest Biden voor? Zijn voorliefde voor een consensus kennende gaat hij wellicht voor een combinatie van de drie benaderingen om de komende jaren zo veel mogelijk vooruitgang te boeken. Op de korte termijn is dat een goede aanpak. Maar dan blijven de VS nog altijd tegenover China staan met verschillende normen en waarden. China krijgt steeds meer middelen om zijn visie uit te dragen.