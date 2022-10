Hoe waardevast zijn vastgoedaandelen nog?...

Beursgenoteerde vastgoedfondsen staan dit jaar op een verlies van 40 procent. Los van enkele overnamedossiers noteren alle Europese vastgoedaandelen in het rood. De gemene deler is de stijging van de rente, zowel op korte als op lange termijn. De oorzaak is tweeërlei: de impact van de massale geldcreatie van de voorbije jaren en de stijging van de energieprijzen. Die combinatie leidt tot een torenhoge inflatie en dwingt de centrale banken het gulle monetair beleid te verstrakken.

Het is bijna onvermijdelijk dat investeerders in vastgoed de komende weken hogere huurrendementen eisen. Bijgevolg moeten de vastgoedprijzen dalen, wat zal resulteren in een afwaardering van het vastgoed in portefeuille.

Schulden

De verhuurder van logistiek vastgoed Montea is heel open over dat soort zaken. Begin vorig jaar kocht Montea logistiek vastgoed met een gemiddeld brutorendement van 6,3 procent. Dit jaar was dat 5,4 procent. Terwijl op de nieuwe kredieten vorig jaar gemiddeld een rente van 1,4 procent verschuldigd was, was dat dit jaar 3,3 procent. Na afhouding van de operationele kosten bedroeg de spread vorig jaar bijna 4 procent, dit jaar is dat maar 1,3 procent. Dat is slecht nieuws voor gvv’s die sterk inzetten op groei en voor gvv’s die actief zijn in vastgoedsegmenten met relatief lage huurrendementen.