Hoera, het is crisis...

Laat ik maar meteen om verschoning vragen voor deze provocerende titel aan alle bedrijven die lijden onder logistieke problemen, galopperende inflatie en stijgende loonkosten. Maar recessies zitten ook vol kansen voor slimme ondernemers. Wie anticyclisch investeert, zaait in turbulente tijden en oogst wanneer de economische hemel opklaart.

Wanneer er noodweer op komst is, gaan we schuilen - dat is een menselijke reactie. Bij een perfecte storm als deze (inflatie in combinatie met negatieve economische groei) hebben niet alleen consumenten, maar ook bedrijven de spontane reflex om te besparen. Terwijl shoppers duurdere A-merken vaker links laten liggen, schroeven bedrijven van hun kant in eerste instantie hun investeringen in marketing en communicatie terug om te anticiperen op de dalende verkoop.

Acquisities tijdens recessies zijn succesvoller en duurzamer dan tijdens hoogconjunctuur.

Merken zijn het eerste slachtoffer van recessies. Dat is niet alleen een existentieel probleem voor mensen die in marketing en communicatie werken, maar ook voor bedrijfsleiders die hun onderneming draaiende moeten houden. Gezonde merken zijn van cruciaal belang voor onze economie. Ze creëren immateriële waarde (brand equity) en zijn daarmee de financiële zuurstof voor onze bedrijven.

De essentie De auteur

Marc Fauconnier is voorzitter van ACC (Association of Communication Companies).

De kwestie

Bedrijven gaan gebukt onder logistieke problemen, een galopperende inflatie en stijgende loonkosten en hebben net zoals consumenten de neiging te besparen.

Het voorstel

De geschiedenis leert ons dat recessies ook vol kansen zitten voor slimme ondernemers. Wie anticyclisch investeert, zaait in turbulente tijden en oogst wanneer de economische hemel opklaart.

Investeringen in communicatie zijn meestal de eerste slachtoffers van een groeivertraging. Hun impact op de resultaten is nog te vaak koffiedik kijken voor de bedrijfsleiding. De return laat soms op zich wachten of - erger nog - marketeers slagen er niet altijd in om het resultaat van hun inspanningen te kwantificeren, zeker niet op lange termijn. Wat de CEO dan weer in een lastig parket brengt bij zijn aandeelhouders.

Buffett

De aandeelhouders zouden nochtans beter moeten weten. Als ze naar de beurs kijken bijvoorbeeld. Hoe is Warren Buffett een van de rijkste mensen ter wereld geworden? Hijzelf beweert dat hij alles te danken heeft aan periodes van laagconjunctuur. Slimme bodemvissers als Buffett investeren in bedrijven vóór een heropleving om daarna optimaal te profiteren van een groeiende economie. Het internationale consultingbedrijf McKinsey berekende dat acquisities tijdens recessies succesvoller en duurzamer zijn dan tijdens hoogconjunctuur. Het rendement op de investering (ROI) ligt gemiddeld 40 procent hoger. Wanneer vele concurrenten de broeksriem aanhalen, slaan succesvolle ondernemers dus hun slag.

De economische wetmatigheden die winst of verlies bepalen tijdens een recessie volgen een vast patroon. Zo stellen vele bedrijven hun kortetermijnwinsten veilig door te knippen in de variabele kosten, zoals marketing en reclame. Alle wetenschappelijke studies over investeren tijdens crisisperiodes wijzen op de risico’s van die haast instinctieve reactie. Merken die hun bestedingen afbouwen, zien hun marktaandeel zakken. Bedrijven die hun investeringen op peil houden of zelfs verhogen, vergroten hun marktaandeel en houden hun inkomsten op peil. Is de economie weer aan de beterhand, dan wint dat competitief voordeel zelfs nog aan belang. De verkoopvolumes groeien, waardoor het toegenomen marktaandeel nog beter rendeert.

Anticyclische logica

Het Amerikaanse adviesbureau The Strategic Planning Institute gaat op basis van de PIMS-database (Profit Impact of Market Strategy) nog verder in deze anticyclische logica: adverteren in laagconjunctuur heeft een grotere impact op het marktaandeel en de winst dan in hoogconjunctuur. Hun analyse leert dat merken die extra investeren tijdens een recessie gemiddeld 1,5 procentpunt marktaandeel winnen, met een positieve impact op de winst tot lang na de crisis.

Uiteindelijk komt 9% van de ondernemingen beter uit een economische crisis dan toen ze erin stapten.

Helaas brengt slechts één merk op de vijf de moed op om een tandje bij te steken. In tijden van hoogconjunctuur evenwel verhoogt 80 procent van de bedrijven zijn budgetten. Toch zien we hier geen significante stijging van de marktaandelen. Iedereen vertoont immers hetzelfde gedrag. Alle schapen lopen netjes in dezelfde richting, wat mogelijke verschuivingen neutraliseert.