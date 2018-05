Hogere btw minder slecht dan symboolbelastingen

Symboolbelastingen zoals de effectentaks bereiken hun doel niet. De overheid kan beter vasthouden aan bestaande belastingen. Haar twee grote inkomstenverschaffers zijn de bedrijfsvoorheffing en de btw. Een btw-verhoging is dan de minst slechte keuze.

Rijke zakenfamilies zetten hun aandelen massaal om in aandelen op naam om aan de effectentaks te ontsnappen (De Tijd, 23 mei). De kans is reëel dat de regering de vooropgestelde opbrengst van 254 miljoen niet haalt. De vergelijking met de speculatietaks en de fairnesstaks is terecht. Wat moeten we dan wel doen indien de politieke keuze gemaakt wordt om begrotingsproblemen op te lossen aan de inkomstenzijde?

In de oceaan van belastinginkomsten van onze federale overheid zijn er twee grote ‘money makers’: de bedrijfsvoorheffing (op de lonen en wedden van werknemers en ambtenaren) samen met de voorafbetalingen van de ondernemingen (vennootschappen en zelfstandigen) enerzijds, en de btw anderzijds. Alle andere belastingen zijn verhoudingsgewijs onbelangrijk. Aan de bestaande panoplie nog een belastinkje toevoegen dat enkele tientallen of honderden miljoenen euro’s moet genereren, is niets anders dan gemorrel in de marge. Symboolbelastingen dus.

Nauwelijks in te schatten

De opbrengst van symboolbelastingen is doorgaans niet of nauwelijks in te schatten, omdat ze totaal nieuw zijn. Ambtenaren moeten opgeleid worden en de systemen van de fiscus moeten aangepast worden om de heffing van en de controle op de nieuwe belastingen in de praktijk mogelijk te maken. De kans dat iemand met succes de nieuwe belasting juridisch aanvecht, is reëel. En zelfs indien ze de toets van de rechter doorstaat, is zo’n procedure een zwaard van Damocles dat makkelijk twee jaar boven die belasting hangt en dus budgettaire en andere onzekerheid veroorzaakt. En tenslotte is een nieuwe belasting altijd gevoeliger voor ontwijking dan een bestaande omdat de achterpoortjes nog niet in beeld zijn en zeker nog niet gesloten zijn.

Natuurlijk is het niet fijn voor u en mij indien de btw op onze aankopen stijgt. Maar het alternatief is nog slechter

Het is daarom veruit het beste om naar reeds bestaande belastingen te kijken, indien men de politieke keuze maakt om belastingen te verhogen in plaats van te snoeien in de uitgaven van de overheid. Van die bestaande belastingen is de btw de ‘minst slechte’ keuze.

Export

Fundamenteel is dat de btw neutraal is voor de export. Op export wordt geen btw geheven en dus verhoogt een stijging van het btw-tarief de kostprijs van onze geëxporteerde goederen en diensten niet. We blijven even competitief tegenover onze verre of nabije buurlanden.

De opbrengst van een btw-verhoging is nauwkeurig te voorspellen: als je weet hoeveel 21% op de omzet genereert aan btw is het een koud kunstje om uit te rekenen hoeveel 22 of 23% zal genereren.

Uiteraard zal er ontwijkingsgedrag zijn in het begin en bij burgers die dicht tegen de grens wonen van een buurland waar het tarief lager is. Op dit moment heeft echter alleen Luxemburg een min of meer substantieel lager algemeen tarief (17%). Het algemeen tarief in Duitsland bedraagt weliswaar 19% maar het laag tarief bedraagt 7% (tegen 6% in België).

Hogere inkomstenbelastingen voor werkenden en hogere bedrijfsbelastingen resulteren daarentegen in duurdere prijzen voor alle goederen en diensten die in ons land voortgebracht worden

En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de lagere prijzen voor consumentengoederen in onze buurlanden niet hoofdzakelijk het gevolg zijn van lagere btw-tarieven, maar van meer efficiëntie en meer concurrentie in de detailhandel.

Hogere inkomstenbelastingen voor werkenden en hogere bedrijfsbelastingen resulteren daarentegen in duurdere prijzen voor alle goederen en diensten die in ons land voortgebracht worden. Aangezien de bulk van (zeker de Vlaamse) de productie geëxporteerd wordt, schaden we daardoor onze internationale concurrentiepositie.

Een verhoging van het btw-tarief kost ook niets aan de belastingplichtige handelaars. In de kassa of in het computerprogramma moet slechts een cijfertje aangepast worden. Idem aan de kant van de overheid: geen extra opleiding of ingewikkelde aanpassing van systemen.

Consument

Natuurlijk is het niet fijn voor u en mij indien de btw op onze aankopen stijgt. Maar het alternatief is nog slechter, en uiteindelijk moeten wij met 11 miljoen Belgen de rekening betalen voor de diensten die we van onze overheid krijgen. Niemand anders zal dat voor ons doen. Bovendien is het minder nadelig om de consumptie een beetje af te remmen (als dat al zou gebeuren) dan het presteren van arbeid. Zeker in een land dat het grootste deel van zijn productie uitvoert. Een kleine knik in de binnenlandse consumptie zal heus geen noemenswaardige impact hebben op onze groei, zolang onze export maar op volle kracht blijft draaien.

