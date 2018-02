1 februari 2018. In New York komen moslima's op World Hijab Day op voor het recht om een hoofddoek te dragen. © REUTERS

Door Othman El Hammouchi, filosoof

In haar recentste column doet Hind Fraihi het voorstel om het dragen van de hoofddoek pas toe te staan vanaf een bepaalde minimumleeftijd, zoals dat ook het geval is voor de consumptie van alcohol of het zetten van tattoos. Een dergelijke maatregel zou volgens haar de ‘angel van de dwang’ uit de hoofddoek halen, zodat het gemakkelijker zou zijn voor de maatschappij om deze te verdragen.

Ze gaat er echter aan voorbij dat een dergelijke bepaling een fundamenteel principe van de liberale rechtsstaat zou schenden, namelijk de maximalisering van persoonlijke vrijheid wanneer deze niet in strijd is met de openbare orde. Daarnaast maakt ze geen onderscheid tussen formele vrijheid, wat de liberale rechtsstaat garandeert, en reële, waar ze onmogelijk voor kan instaan.

Freedom under law

Fraihi betoogt dat het voorschrift van de hoofddoek fundamenteel oneerlijk is, omdat de zedelijkheidsverplichtingen voor mannen in de islam veel minder streng zijn dan voor vrouwen. Hoewel ik het daar ten stelligste mee oneens ben, zou dit strikt gezien vanuit liberaal rechtstatelijk oogpunt niet mogen uitmaken. Immers, niemand is wettelijk verplicht om moslim te zijn of het islamitisch recht te gehoorzamen: elk individu heeft het recht een religie of levensbeschouwing te vervoegen of te verlaten.

Een minimumleeftijd instellen voor het dragen van de hoofddoek zou een fundamenteel principe van de liberale rechtsstaat schenden, namelijk de maximalisering van persoonlijke vrijheid wanneer deze niet in strijd is met de openbare orde

Zeker, binnen de moslimgemeenschap bestaat er een groep extremisten die gebruik van deze vrijheid met de dood willen bestraffen, maar dat is tegen de wet. De desbetreffende personen dienen dus opgepakt en vervolgd te worden, zoals elke andere crimineel. Het is noch nodig, noch wenselijk dat de fundamentele vrijheden van alle burgers hierdoor zouden worden beknot. Dergelijke ad hoc-maatregelen doen afbreuk aan de essentie van de liberale rechtsstaat zoals uitgedrukt in de Engelse Magna Carta: freedom under law, vrijheid onder de wet.

Juridisch en cultureel

Aan de andere kant zouden de vormen van stimulering die niet gebruik maken van fysieke dwang of geweld geen enkel juridisch probleem mogen stellen. Tot deze categorie kan men onder meer praktijken als sociale druk en ostracisme rekenen. Deze behoren tot het speelveld van de cultuur, niet tot dat van de wet. Ze zijn de uitkomst van de vrije beslissingen van grote gehelen van individuen, die perfect legitiem zijn.

Net zoals het een burger vrij staat geen hoofddoek te dragen, staat het andere burgers vrij binnen het kader van de wet en de rechtsstaat haar ertoe aan te sporen of te trachten te overtuigen dit wel te doen, de omgang met haar stop te zetten, haar toegang tot hun bezit te ontzeggen, etc.

Net zoals het een burger vrij staat geen hoofddoek te dragen, staat het andere burgers vrij binnen het kader van de wet en de rechtsstaat haar ertoe aan te sporen of te trachten te overtuigen dit wel te doen

Moreel kan men dat misschien veroordelen, maar juridisch is het volkomen toegestaan. De liberale rechtsstaat garandeert immers enkel formele vrijheid - bescherming tegen fysieke beperkingen bij het stellen van bepaalde handelingen - maar staat geenszins in voor de reële mogelijkheid om ze te stellen.

Dit onderscheid komt vaak terug in onder meer het werk van Martha Nussbaum. Wil men dit afschaffen, dan zal het niet alleen nodig zijn de hele media in haar huidige toestand te verbieden, maar ook het onderwijs strikt te monitoren op een haast onmenselijke mate van neutraliteit.

Onzinnige vergelijking

Tenslotte behouden ouders uiteraard het recht om hun kinderen op te voeden op de wijze en volgens de voorschriften die zij wensen. Ook dat is een grondprincipe van de liberale rechtsstaat, gebaseerd op de redenering dat opvoeding door de staat maar al te snel zou leiden tot de wantoestanden beschreven in Orwells 1984.

Minimumleeftijden op alcohol, tattoos, en dergelijke bestaan om kinderen te beschermen tegen handelingen en producten die volgens wetenschappelijke maatstaven schadelijk voor ze zijn, wat niet geldt voor de hoofddoek

Nadat ze volwassenheid hebben bereikt genieten personen de formele vrijheid om de levenswijze van hun ouders te verwerpen, maar opnieuw behouden de ouders het recht om hun individuele recht op bezitsonthouding en beperking van communicatie uit te oefenen.

De vergelijking die Fraihi trekt met minimumleeftijden op alcohol, tattoos, en dergelijke is onzinnig: deze bestaan om kinderen te beschermen tegen handelingen en producten die volgens wetenschappelijke maatstaven schadelijk voor ze zijn, wat niet geldt voor de hoofddoek. Het betreft hier dus geenszins louter hun gebrek aan maturiteit.