Hoog tijd om het kiessysteem te hervormen

In westerse democratieën wordt het almaar moeilijker om coalitieste vormen. Het wordt hoog tijd dat we grondig nadenken over het functioneren van onze democratie, want verkiezingen zijn al lang geen feest meer.

Herman Daems voorzitter KU Leuven

De gemeenteraadsverkiezingen worden een feest van de democratie. Ik was verrast toen ik deze uitspraak de voorbije weken herhaaldelijk hoorde. Voor mij is een echt feest iets waar alle genodigden bij alles betrokken worden en er geen kleine hoekjes gereserveerd worden voor vip’s of speciale gasten. Dat is bij onze democratie echter wel het geval. De kiezers mogen uitmaken hoeveel zetels elke partij krijgt en wie in de zetels mag gaan zitten. Maar wie met wie gaat besturen en welk programma uitgevoerd wordt, kunnen de burgers niet rechtstreeks bepalen. Dat regelen de verkozenen onder elkaar tijdens de coalitievorming. De kiezers worden daar niet meer bij betrokken.

Het bestuur wordt bij ons bijgevolg niet rechtstreeks verkozen en ik vermoed dat het daarom ook minder macht heeft dan soms nodig is. De coalitie moet natuurlijk wel de goedkeuring krijgen van de verkozenen. Maar daar speelt een belangenconflict. De partijen die bij het bestuur betrokken worden, hebben er belang bij om de coalitie goed te keuren. Zij die in de oppositie terechtkomen, hebben er dan weer belang bij om ze af te keuren. Als democratische legitimatie is dat zwak. Veel beter leggen we de gevormde coalitie opnieuw ter goedkeuring aan de burger voor. Frankrijk heeft zo’n kiessysteem waar de burger zich over de coalitie uitspreekt, een kiessysteem in twee ronden.

Onvoorspelbaar

Bij ons is het vaak heel moeilijk voor de burger om zelfs nadat de uitslag van de verkiezingen bekend is te voorspellen wie de macht zal krijgen. Krijgen we een rechtse, een centrumrechtse, een centrumlinkse of een linkse regering? Het kan toch niet dat al die mogelijkheden even gewenst zijn door de burger? Soms worden zelfs onnatuurlijke coalities gevormd: een centrumrechtse partij die met een linkse samengaat omdat dat net klopt met de cijfertjes bijvoorbeeld. Twee partijen werden ook al wel eens tot samenwerking gedwongen. Voor de slagkracht van het bestuur en voor het uitvoeren van een samenhangend programma kan dat toch niet positief zijn.

In onze kiessystemen is nooit iemand verantwoordelijk. Alles wat fout loopt, is de schuld van de coalitiepartners.

Ik denk dat het hoog tijd wordt om eens grondig na te denken over de functionering van de kiessystemen in vele westerse landen. Het wordt moeilijker en moeilijker om coalities te vormen. De coalities die gevormd worden, zijn vaak niet slagkrachtig genoeg om maatschappelijke problemen grondig aan te pakken. Als we naar een systeem zoals twee ronden evolueren, dan zou dat de politieke versnippering afremmen. Partijen moeten dan samenwerken om de goedkeuring van de kiezer te krijgen. Ook partijen die maar één belang verdedigen, worden verplicht een breder draagvlak te zoeken.

Democratie kan nooit perfect georganiseerd worden. Ook in kiessystemen waar de uitvoerende macht zo goed als rechtstreeks wordt aangeduid, zoals in Frankrijk, de Verenigde Staten of Groot Brittannië, loopt het vaak moeilijk. Maar daar is de burger tenminste betrokken bij het aanduiden van het bestuur en kan de kiezer bij de volgende verkiezingen ook conclusies trekken. In onze kiessystemen is nooit iemand verantwoordelijk, want alles wat goed is voor een regeringspartij heeft die - natuurlijk - zelf behartigd, terwijl alles wat fout loopt de schuld van de coalitiepartners is. Is dit de beste manier om onze maatschappij en economie te hervormen?