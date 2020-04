Hoog tijd voor een radicale belastinghervorming

Het Grondwettelijk Hof mikte het onbelast bijklussen in de prullenmand. De neutraliteit in de belastingheffing moet worden hersteld. Dat is moeilijk, maar noodzakelijk.

In een arrest van 23 april 2020 verwijst het Grondwettelijk Hof de regeling van het onbelast bijklussen vanaf begin volgend jaar naar de prullenmand. Dat is slecht nieuws voor zij die occasioneel wat bijklussen, zich inzetten voor het verenigingsleven of via een erkend platform diensten leveren. Het Hof vindt in essentie dat er geen verantwoording bestaat om voor die categorieën een apart (para-)fiscaal 'statuut' te creëren.

Men kan ongetwijfeld ellenlange debatten voeren over de vraag of voor de genoemde categorieën al dan niet een bijzonder stelsel moet bestaan en, zo ja, hoe een dergelijk stelsel in lijn kan worden gebracht met de grondwet. Uit de eerste reacties vanuit politieke hoek blijkt dat er een poging komt om het statuut nieuw leven in te blazen. De kans is reëel dat een dergelijke reparatiewetgeving opnieuw onder vuur zal worden genomen. Zodra het juridisch brandt, is het niet gemakkelijk het vuur politiek en juridisch te blussen. De Arco-coöperanten kunnen daarvan meespreken…

Het voorliggende arrest is helaas geen alleenstaand geval. In het recente verleden werden al meerdere fiscale werven in juridische of politieke quarantaine geplaatst. Denk aan de fairness tax (what’s in a name!), de taks op de effectenrekeningen, de speculatietaks, de Turteltaks, de Di Rupo-taks op woningen en de cash-for-carvergoeding. Sommige stelsels liggen ook onder Europees vuur, met name de fiscaal voordelig regimes voor de belastingheffing op huurinkomsten en spaarboekjes.

Herverdeling

Dat alles is uiteindelijk slechts een symptoom van een onderliggende, zeer ernstige aandoening die de fundamenten van de Belgische fiscaliteit dreigt onderuit te halen. De kern van het probleem berust op het inzicht dat de huidige regeling te ver afwijkt van de 'ideale belastingheffing', gestoeld op de principes van de neutraliteit en de gewenste mate van herverdeling.

Dat de neutraliteit zoek is, behoeft weinig betoog. Ieder redelijk mens is ervan overtuigd dat er een disproportioneel zware fiscale en parafiscale druk ligt op de inkomsten uit arbeid. Die wordt vaak toegeschreven aan een te lage belastingheffing op bepaalde vermogensinkomsten. Maar pogingen om de evenwichten te herstellen (onder het mantra van de 'rechtvaardigheid') monden vaak uit in onrechtvaardige bijkomende heffingen. Voor het overige wordt slechts ad hoc geremedieerd. Dat resulteert in ellenlange lijsten met vrijstellingen, specifieke waarderingsregels en gunstige taxatiestelsels. Ook de vervennootschappelijking past in dat kader, waarbij een vergoeding voor arbeid al bij al vrij gemakkelijk geconverteerd kan worden in een vergoeding voor kapitaal, andermaal doorspekt met fiscale vrijstellingen en verlaagde tarieven.

Enkel over de gewenste mate van de herverdeling kan discussie bestaan.

Het gevolg zijn verhitte maatschappelijke discussies en zelfs ernstige juridische bezwaren. Een gemeenschappelijke visie ontbreekt.

Hoog tijd dus voor een hervorming?

Wel, hervormen lijkt niet zo gemakkelijk als men vanuit een zuiver wetenschappelijke invalshoek zou vermoeden. De reden is vrij simpel. Iedereen die voor een van de voornoemde stelsels geijverd heeft (en het zijn er heel wat), heeft er belang bij die stelsels te behouden. Maar zo beweegt er natuurlijk niets.

Divide et impera? Men zou het haast gaan geloven. Toch moeten we met z’n allen durven te denken én daadkrachtig te handelen.

De neutraliteit in de belastingheffing moet optimaal hersteld worden. Alleen over de mate van de herverdeling kan discussie bestaan, maar dat is grotendeels aan de politiek.

Vijf over twaalf

Met de coronacrisis is het vijf over twaalf. De kas zal gespijsd moeten worden. Het herstel van de neutraliteit in de inkomstenbelastingen kan daartoe bijdragen en verdient veel meer prioriteit dan het andermaal creëren van bijkomende heffingen, bij voorkeur te dragen door de kiezers van een andere partij, waartoe sommigen oproepen.