Hou de schemerzone tussen publiek en privaat tegen het licht

De overheid moet met de fijne kam door alle publieke organisaties met private kenmerken gaan. Alleen dan kan hun toegevoegde waarde kritisch worden bekeken, en kunnen ze ter verantwoording worden geroepen.

Door Wouter Van Dooren, professor bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen

Het lijkt simpel. De overheid, dat zijn de administraties. De privé, dat zijn de ondernemingen. Bij de overheid werken ambtenaren. In de private sector werknemers. Bij de overheid zijn de kiezers de aandeelhouders en de politici de bestuurders. Bij de bedrijven zijn de aandeelhouders de kiezers en de bestuurders de politici. De overheid werkt voor het algemeen belang. De private sector voor de winst.

De vervaging tussen de publieke en private sector is een erfenis van de verzuiling. De architecten van de welvaartsstaat hebben de uitvoering van het beleid vooral uitbesteed aan het middenveld.

Simpel dus, maar schijn bedriegt. Tussen publiek en privaat is er een grote schemerzone van publieke organisaties met private kenmerken. Die organisaties nemen belangrijke publieke taken op, worden bijna volledig gefinancierd uit het publieke budget, maar volgen deels het privaatrecht of hebben minstens de autonomie om eigen strategische keuzes te maken. Een groot deel van het uitvoeringsapparaat van de overheid valt in die schemerzone.

Laat ons even de ordegrootte schetsen. België rapporteert aan Europa over 4.489 publieke organisaties. Scholen, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, de woon-zorgcentra van de OCMW’s en heel wat andere instellingen zijn daar nog niet bijgeteld. Van die 4.489 publieke organisaties behoren er 1.625 tot de ‘kernoverheid’. Het gaat om de gemeenten, OCMW’s, politiezones, provincies, regionale overheden en de federale overheid. Dat zijn organisaties met een directe aansturing door verkozen politieke raden. De andere organisaties hebben allemaal een zekere vorm van autonomie.

De schemerzone tussen publiek en privaat is rijk geschakeerd met onder andere publiek-private samenwerkingen, gesubsidieerde vzw’s, ondernemingen met een publiek aandeelhouderschap, intercommunales, overheidsbedrijven en autonome agentschappen.

In de jaren 90 gaf de hervormingsdoctrine van het New Public Management de vervaging tussen publiek en privaat een nieuwe impuls. New Public Management schreef voor dat publieke organisaties gerund moesten worden als een bedrijf. Daar hoorden ook autonomie en bedrijfsmatige principes bij.

Credibe

Vandaag werpen de media steeds vaker hun schijnwerpers op de schemerzone. En wat we zien, is niet altijd even fraai. Deze week schreef De Tijd over de jaarlijkse vergoeding van 190.000 euro bruto voor de CEO van Credibe, een naamloze vennootschap van publiek recht die eigenlijk een lege doos is. Met de Publipart-affaire kwamen in het voorjaar de vergoedingen in intercommunales onder vuur te liggen. Ook de bestuursmandaten in de Vlaamse agentschappen waren al het onderwerp van debat.

Politici en politieke partijen zijn niet doof voor de kritiek. Ook zij willen de controle terug. Zoals vaker het geval is, grijpen de politici naar regels als ze beleid willen maken. Als de schijnwerper op de vergoedingen staat, komen er regels om vergoedingen te beperken. Bijvoorbeeld om de verloning van bepaalde bestuurders te beperken tot het loon van de minister-president. Als de discussie over het aantal bestuursmandaten gaat, wordt een maximum ingesteld. Intercommunales mogen bijvoorbeeld nog maar vijftien bestuurders opnemen in hun raad van bestuur.

Snijvlak

Goede basisregels zijn belangrijk. Maar nog belangrijker is transparantie. Over de bestuursmandaten, de vergoedingen, de publieke participaties, en over de waaier aan organisaties die het beleid uitvoeren. Zonder transparantie is ook verantwoording niet mogelijk. De mandatenaangifte bij het Rekenhof laat bijvoorbeeld toe om een discussie te voeren over het aantal mandaten. De inventarisatie van de gemeentelijke participaties in intercommunales laat toe om de wenselijkheid van die participaties kritisch te onderzoeken.

Meer nog dan regels houdt een publiek debat het systeem scherp

Een beter inzicht in de waaier aan organisaties moet toelaten om de toegevoegde waarde van al die organisaties kritisch te bekijken. We moeten met de fijne kam door al die instellingen gaan. Vaak zullen er goede redenen zijn om het werk te organiseren op het snijvlak van publiek en privaat. Soms ook niet. Transparantie maakt een publiek debat mogelijk. Meer nog dan regels houdt zo’n publiek debat het systeem scherp. Laten we daarom dat debat voeren, al is het niet simpel.