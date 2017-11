Hou sugar daddy's buiten het Belgisch voetbal

Belgische profclubs komen in een steeds hoger tempo in buitenlandse handen. Politici, neem nu eindelijk eens maatregelen. De minimumlonen voor niet-EU-spelers moeten hoger, de fiscale regels voor jonge spelers moeten anders en de Pro League moet het aantal niet-Europeanen op het wedstrijdblad beperken.

Door Trudo Dejonghe, sporteconoom KU Leuven

De ene Belgische profvoetbalclub na de andere wordt overgenomen door een buitenlandse ‘investeerder’. Van de 24 clubs zijn er al 10 in vreemde handen en in 1B, de voormalige tweede klasse, zouden na de eventuele overname van VC Westerlo en Beerschot-Wilrijk alle clubs verpatst zijn aan het buitenland.

Buitenlandse investeerders zien in Belgische voetbalclubs een gemakkelijke prooi, die ze kunnen gebruiken als een ‘chaussée d’amour’ om jonge spelers in het uitstalraam te zetten.

Vanwaar die grote interesse? Is het product zo goed of vormt het gewoon een gemakkelijke toegang tot de Europese markt? Over de kwaliteit kan ik kort zijn. We staan 9de in de UEFA-ranking en voeren samen met Oekraïne de kleintjes aan die in de Champions League en zelfs in de Europa League veelal een tweederangsrol spelen. Velen zien onze competitie als een opstap naar een betere - lees beter betalende. Maar als het niet de kwaliteit is, wat dan wel?

De eerste reden is dat je in ons land, in tegenstelling tot in Duitsland en bij enkele clubs in andere competities, als investeerder een meerderheidsparticipatie kan nemen. Het Duitse model laat 50 procent plus één aandeel altijd in handen van de fans blijven, waardoor de clubs geen speeltjes van megalomane sugar daddy’s worden.

Een tweede reden zijn de lakse regels over het aantal niet-EU-spelers. In de meeste competities is er een numerieke beperking of in sommige gevallen zelfs een kwalitatieve beperking. Dat laatste komt voor in Nederland, waar een niet-EU-speler van 20 jaar en ouder 150 procent van het gemiddelde loon in de Eredivisie moet verdienen, of omgerekend 400.000 euro. De redenering is dat de geïmporteerde productiefactor arbeid een meerwaarde moet creëren voor het product Nederlands voetbal.

In ons land gaat het er heel anders aan toe: het aantal niet-EU-spelers wordt niet beperkt en het minimumloon bedraagt amper 76.800 euro. Ook zijn er de ‘home grown rules’: op het wedstrijdblad moeten slechts zes in België opgeleide spelers staan. Niet per se Belgen, want Europa aanvaardt in het Bosman-arrest de nationaliteitsclausule niet. Die regels geven investeerders dus de mogelijkheid een team met alleen niet-EU-spelers op het veld te sturen, van wie er zes in ons land opgeleid moeten zijn.

Dat kan financieel erg interessant zijn voor een geldschieter. Een kleine berekening leert dat je de loonkosten van een kern van 25 spelers dan theoretisch onder 2 miljoen euro kan houden. Tegelijk hoopt de investeerder/makelaar dat een of enkele van zijn goedkope productiefactoren rendeert en dat hij die kan doorverkopen met grote winstmarges.

Niet gezond

Een derde reden zijn onze fiscale regels voor professionele sportbeoefenaars. Het onbeperkt toelaten van jonge buitenlandse spelers levert een fiscale bonus op in België. Zo hoeft 80 procent van de bedrijfsvoorheffing voor spelers jonger dan 26 niet naar de staatskas te vloeien, als een club het geld gebruikt voor de lonen van voetballers die maximaal 76.800 euro verdienen.

Het kunstmatig in leven houden van de huidige toestand in het Belgisch voetbal is niet gezond.

Een vierde reden ligt in de dominante strategie bij voetbalclubs, ook bij die in het buitenland. Alle teams zijn op zoek naar meer middelen omdat er op lange termijn een sterk verband is tussen de sportieve prestaties en financiële middelen. Een buitenlandse investeerder is een gemakkelijke oplossing. Doordat andere inkomstenbronnen - met uitzondering van transfergelden - beter voorspelbaar zijn, is de hiërarchie in een competitie moeilijk van binnenuit te doorbreken. Externe middelen kunnen daar wel voor zorgen.

Het kunstmatig in leven houden van de huidige toestand in het Belgisch voetbal is niet gezond. Buitenlandse investeerders zien in Belgische voetbalclubs een gemakkelijke prooi, die ze kunnen gebruiken als een ‘chaussée d’amour’ om jonge spelers in het uitstalraam te zetten. Renderen ze niet genoeg, dan worden ze afgeserveerd. Voldoen ze wel, dan worden ze doorverkocht met een meerwaarde die grotendeels naar de eigenaar van de club en zijn makelaars gaat.

Debat in parlement

Maar wat kunnen we doen om de verkoopgolf aan buitenlanders te stoppen? Na elke overname wordt de mening van de Pro League, de koepel boven de profclubs, en van politici gevraagd. Hun antwoord, met uitzondering van dat van CD&V-europarlementslid Ivo Belet, is dat ze de zaak eens zullen bekijken en eventueel maatregelen nemen. Enkele dagen later is de overname weg uit de actualiteit en is het weer ‘business as usual’. Maar de jongste tijd wordt de pauze tussen overnames steeds korter. Misschien zijn in de nabije toekomst alle profclubs in buitenlandse handen.

Als we het Nederlands systeem overnemen en dat minimumloon verhogen tot 150 procent van het gemiddelde loon in onze hoogste afdeling, komen we aan 380.000 euro.

Er moet daarom een debat over het minimumloon voor niet-EU-spelers komen in het parlement. Als we het Nederlands systeem overnemen en dat minimumloon verhogen tot 150 procent van het gemiddelde loon in onze hoogste afdeling, komen we aan 380.000 euro. De federale overheid moet ook de fiscale regels aanpassen. Dat kan eenvoudig door de fiscale bonus alleen te laten gelden voor de jeugdwerking, waardoor het regime niet meer kan worden gebruikt voor niet-EU-spelers.

Tegelijk moet de Pro League het aantal niet-EU-spelers op het wedstrijdblad beperken. Veel inspanning kost dat niet: kijk gewoon even over de grens hoe ze het daar regelen. Al deze voorstellen zijn al meermaals de revue gepasseerd, maar wat baten kaars en bril...