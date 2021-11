Hr-managers verdienen meer krediet...

Geen ingewikkeldere tijden dan in deze pandemie, ook voor hr-managers. Nochtans staan ze niet hoog aangeschreven. Ten onrechte.

‘Laag diploma, hoog salaris’. Op grond van vergelijkende gegevens van Jobat werd onlangs een lijstje van loopbaanmogelijkheden aangelegd ‘voor wie veel wil verdienen zonder daar jaren voor op de schoolbanken te moeten slijten’. Hr-manager prijkt bovenaan. Dat versterkt een beeld dat we al langer kennen: ‘Een specifiek diploma is voor dit beroep niet nodig, als je maar over de juiste soft skills beschikt.’

Het bedenkelijk imago van de hr-manager doet afbreuk aan de ruime kennis en expertise die hij nodig heeft.

Het beeld gaat voorbij aan de ruime kennis en expertise die nodig is op een hr-afdeling. Het draagt ook bij aan een bedenkelijk imago van de hr-manager. Dat doet afbreuk aan de kern van zijn job: het succesvol inzetten op en het ontwikkelen van wat we onze belangrijkste resources noemen, de mensen.

Hoe personeel vinden en binden in tijden van krapte? Hoe bouwen aan een inclusief werkklimaat? Hoe langdurig ziekteverzuim en re-integratie op de werkvloer aanpakken? Hoe een culturele omslag rond duurzaamheid creëren? Hoe het personeel klaarmaken voor de toekomst? Het zijn maar enkele pertinente vragen waarmee hr geconfronteerd wordt, zowel in grote als kleine organisaties.

Die uitdagingen vragen niet zozeer om soft skills - al zijn die zeker nodig om een hr-departement aan te sturen - maar om een gedegen kennis over de arbeidsmarkt, sociale wetgeving, hr-praktijken, jobdesign, leiderschap en businessmodellen. Ze vragen om analytische geesten die abstracte theorie en bedrijfsspecifiek cijfermateriaal kunnen omzetten in succesvolle en contextspecifieke acties.

Ze vragen om generalistische denkers die waken over werknemerswelzijn en een coherent en consistent beleid in lijn met de organisatiestrategie. En ze vragen om ethisch bewustzijn en flexibiliteit ondanks rigide juridische regels. Kortom, een hr-manager moet beslagen zijn in mens, organisatie, wet en data. Dat is niet min. Dat is helaas ook in belangrijke mate theorie.

Why we love to hate HR

We merken dat hr-management (HRM) moet strijden voor een plaats in het directiecomité en voor legitimiteit. Het domein wordt wel eens weggezet als ‘onwetenschappelijk’ of ‘charlatanisme’. Titels als ‘It’s time to blow up HR’ en ‘Why we love to hate HR’ in vaktijdschriften benadrukken het bedenkelijke imago.

Er zijn meerdere verklaringen voor: een gebrek aan evidence-based management, een tekort aan inzicht in de business en de klant, een wildgroei aan hr-dienstverleners en ongefundeerde praktijken op de markt, een overwicht aan specialistische profielen, en een silovisie op de verschillende hr-domeinen en leiderschap.

Ook zetten de lijstjes waarnaar we eerder verwezen een onrealistisch beeld van de job neer. We zijn beducht voor het aanzuigeffect dat zulke lijstjes hebben op toekomstige studenten. Uiteraard willen we mensen aantrekken, maar wel om de juiste redenen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het is duidelijk dat de kwaliteit van de dienstverlening en de hr-beslissingen op niveau moeten zijn, wil hr echt als een betrouwbare en impactvolle partner worden beschouwd in organisaties. Het is onrealistisch te denken dat één persoon daarvoor kan instaan. Hr is een gedeelde verantwoordelijkheid van top-, hr- en lijnmanagers, en hr-professionals; elk met hun eigen expertise en invalshoek.

De kwaliteit van de dienstverlening en hr-beslissingen moeten op niveau zijn. Het is onrealistisch te denken dat één persoon daarvoor kan instaan.

Het is wel aan de hr-manager om die perspectieven te begrijpen en zoveel mogelijk te verenigen, om topmanagers het belang van investeringen in personeel te laten inzien, om lijnmanagers tot goed leiderschap te stimuleren, om hr-professionals over het muurtje van hun domein te laten kijken en om zelf telkens de vraag te stellen hoe elke actie en advies bijdraagt aan betere bedrijfsprestaties, maar ook aan werknemerswelzijn.