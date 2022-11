Huis van strafrecht heeft meer nodig dan nieuwe faience...

Niet de verouderde strafwet maar het tekort aan mankracht en expertise verhindert het onderzoeken van misdrijven.

De regering bereikte deze week een akkoord over een nieuw strafwetboek. Dat is niets te vroeg, want ons huidige strafwetboek dateert van 1867. En het was toen al niet innovatief, wegens een herwerking van de Code Napoléon van 1810.

Dat de wetgever van 200 jaar geleden anno 2022 dicteert wat we strafbaar vinden en hoe we moeten straffen, tart alle verbeelding. Het is dan ook - voorzichtig - heuglijk nieuws te noemen dat het nieuwe strafwetboek de waarden en normen van de 21ste eeuw en van de verworven wetenschappelijke inzichten zal weerspiegelen.

De auteur

Anne Marie De Clerck is advocaat bij het kantoor Jordan&Ray.

Anne Marie De Clerck is advocaat bij het kantoor Jordan&Ray. Het feit

De regering is klaar met een hervorming van het strafrecht.

De regering is klaar met een hervorming van het strafrecht. De conclusie

De voorgestelde ingrepen zijn geen oplossing voor het echte probleem: het tekort aan mankracht en expertise.

Onder meer het pallet aan mogelijke sancties wordt uitgebreid. Dat zal de rechter toelaten een straf op maat van de daad en de dader uit te spreken. Het is aangetoond dat blind straffen niet werkt: de recidivecijfers zijn torenhoog. De jongste cijfers spreken van een herval van 57 procent van de ex-gedetineerden. Dat levert het beleid een flinke buis op als je weet dat 99 procent van de gevangenen ooit vrijkomt.

Het nieuwe strafwetboek geeft rechters meer armslag, maar de hervorming mag ons geen zand in de ogen strooien. Ze doet de bestaande problemen niet zomaar verdwijnen. Het nieuwe strafwetboek wordt geïntroduceerd in een dor landschap van een strafprocedure die voorlopig onveranderd blijft en met ernstige ziektes kampt. Die zouden prioritair moeten worden aangepakt.

Scherp triëren

Vandaag behelpen de rechtbanken zich met een lappendeken van overal verspreide strafbepalingen, die met de tijd reparatie na reparatie hebben ondergaan. Maar het is niet in de strafwetten dat het misloopt.

Nieuwe misdrijfvormen, zoals phishing kunnen onder de bestaande wetten al worden aangepakt. Toch blijven slachtoffers van digitale geldaftroggeling zelfs bij grote schade in de kou staan, omdat er simpelweg geen capaciteit is om de feiten te onderzoeken. Het Brusselse parket kwam er openlijk voor uit dat het een op de vijf fraudedossiers ongemoeid moet laten door een nijpend tekort aan gespecialiseerde speurders. (De Tijd, 29 maart 2022) Het kan de toevloed aan strafonderzoeken niet aan en moet scherp triëren.

Het is dus een gebrek aan mankracht en expertise die verhindert dat misdrijven worden onderzocht. De voorgestelde ingrepen in het strafrechtelijke landschap zullen dat niet oplossen.

Gedragswetenschappers

Een onderzoeksrechter moet de leider van het onderzoek zijn, en garant staan voor een kwalitatief en onpartijdig onderzoek. Door de enorme hoeveelheid aan nieuwe strafwetten is die klus niet meer haalbaar. Onderzoeksrechters zijn te weinig omringd door domeinspecialisten, die hen in staat moeten stellen het politionele werk te controleren.

De inzet van gedragswetenschappers tijdens het onderzoek wordt ook te vaak als een luxe gezien. Strafonderzoeken beperken zich tot het bekijken van het feit op zich. Dat doen ze in een vacuüm, zonder aandacht te hebben voor de oorzaken van het deviante gedrag. De hiaten en onzorgvuldigheden die tijdens het onderzoek ontstaan, zijn bovendien niet recht te trekken door de rechtbanken die aan het einde van de rit moeten oordelen over schuld of onschuld.

Behalve voor assisen hebben we geen cultuur van het standaard horen van getuigen op de zitting. Ten koste van de tegenspraak moet alles vlug en vaak met te weinig informatie over de persoon achter de feiten worden beoordeeld.

Als het pro-Deosysteem wordt gefileerd, is het woord ‘klassenjustitie’ nooit ver weg.

Ook de advocatuur kan een kwaliteitsinjectie gebruiken. Als het pro-Deosysteem wordt gefileerd, is het woord ‘klassenjustitie’ nooit ver weg.

Tot slot moeten de procedurevoorschriften dringend van heldere wetgeving worden voorzien. De aandacht moet gaan naar de fundamentele procedureregels, die bij overtreding nooit tot rechtsgevolgen mogen leiden. Minder belangrijke voorschriften mogen bij een schending dan weer nooit het schuldvraagstuk beïnvloeden.