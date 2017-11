Iedereen doet maar wat in falend Brussel

Niet voor het eerst hebben baldadige jongeren zaterdag de Brusselse binnenstad op stelten gezet. Opnieuw komt het debat over een eengemaakte politiezone op tafel, maar dat is buiten de politici gerekend. Die zien liever hun stad in rep en roer dan hun heilige gemeentelijke autonomie op te geven.

Na wat zaterdagavond gebeurde in het centrum van Brussel kan men zich afvragen of de bodem nu bereikt is. Kan het nog erger, of moeten er eerst doden vallen voor de plaatselijke coryfeeën eindelijk durven in te grijpen?

Een bende van een 300-tal herrieschoppers slaagde erin de politie uren bezig te houden, terwijl ze zowat alles vernielden wat kapot gemaakt kan worden. 22 agenten raakten gewond. Eén relschopper werd opgepakt. Die zei waarschijnlijk dat het niet hij, maar de anderen waren. En hij werd meteen weer vrijgelaten, wegens gebrek aan bewijzen. Ondertussen stonden auto’s in brand en werd de brandweer met stenen bekogeld.

Waarom hebben sommigen het zo moeilijk om geweld van jonge Brusselaars hard aan te pakken? Net die houding maakt losgeslagen jongeren steeds roekelozer.

Oh ja, het ging om een feest, weliswaar van tribale aard. De nationale ploeg van Marokko had zich geplaatst voor de Wereldbeker. In Marokko zelf was de kwalificatie ook uitbundig gevierd, maar daar was geen sprake van enige vernieling.

Een week eerder hadden dergelijke baldadige Brusselse jongelui reizigers én agenten geterroriseerd op een trein die uit Walibi kwam. Ook toen was niemand opgepakt. De treinbestuurder gaf een hallucinante beschrijving van het voorval en zei erbij dat het hier ging over een grote groep jongeren van allochtone afkomst. Dat laatste werd niet overal overgenomen in de berichtgeving, maar nu zal het moeilijker zijn om dat element onder de politiek correcte mat te vegen.

Kort daarvoor waren er massale vechtpartijen geweest bij de Anderlechtsepoort tussen Romazigeuners en plaatselijke vechtersbazen, die elkaar met staven en stokken te lijf waren gegaan. En ondertussen waren de chauffeurs van de bussen van De Lijn in staking gegaan, omdat ze het beu waren om bekogeld te worden in de straten van Molenbeek.

Imagoschade

De politieke verontwaardiging bij de Brusselse mandatarissen over deze onrustwekkende reeks feiten was zo goed als onbestaande. Blijkbaar durven die het niet meer aan om een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen iemand te schofferen. Zij steken liever hun kop in het zand dan zich af te vragen of hun passiviteit geen onherstelbare schade toebrengt aan het imago van de hoofdstad.

En wie kritiek heeft op deze zelfopgelegde blindheid wordt beschuldigd van Brusselbashing. Van een van de 19 Brusselse burgemeesters kreeg ik ooit te horen dat ik een racist was. Een andere zei dat ik niets begreep van leven in een grootstad.

Brusselse mandatarissen steken liever hun kop in het zand dan zich af te vragen of hun passiviteit geen onherstelbare schade toebrengt aan het imago van de hoofdstad

Ik geef toe dat ik niet begrijp waarom sommigen het zo moeilijk hebben om geweld van jonge Brusselaars hard aan te pakken. Het is net die houding die losgeslagen jongeren steeds roekelozer maakt. Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD) roept op om het snelrecht toe te passen. Maar de PS is daar om ideologische redenen tegen. Zo blijven we bezig, en gaat Brussel steeds verder de dieperik in.

Zaterdagavond leefden feestvierende Marokkanen zich uit door onder andere de vitrines van een meubelzaak in te slaan met uitgerukte verkeersborden, zowat alles naar buiten te sleuren en matrassen in brand te steken. De Vlaamse eigenaar van de zaak had het over een ‘gevoel van oorlog’. De eigenaar van een nachtwinkel die helemaal leeggeroofd werd, vreesde voor zijn leven toen men probeerde zijn zaak in brand te steken.

Autonomie

Het toppunt was dat de politie wel degelijk aanwezig was, maar tot frustratie van de agenten niet mocht ingrijpen, uit vrees dat dit als een provocatie gezien zou worden en de situatie dan helemaal uit de hand zou lopen. De politievakbond ergert zich aan die politiek geïnspireerde terughoudendheid en klaagt over een gebrek aan middelen. En legt het debat over een eengemaakte politiezone voor de zoveelste keer op tafel.

De politievakbond ergert zich aan die politiek geïnspireerde terughoudendheid en klaagt over een gebrek aan middelen

Brusselse politici hebben daar geen oren naar, omdat ze liever hun stad in vuur en vlam zien dan iets op te geven van hun sacrosancte gemeentelijke autonomie.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vindt dat zijn ordediensten zich koelbloedig hebben gedragen. Als hij daarmee bedoelt dat het beter is om toe te kijken dan om in te grijpen, dan staan Brussel nog hete nachten te wachten. Als signaal naar potentiële plunderaars en als promotie voor de komende kerstmarkt kan dit tellen.