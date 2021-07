Iedereen heeft baat bij een realistisch migratiebeleid...

Ondanks de steun die mensen zonder papieren krijgen van het middenveld, de sociale partners, de universiteiten en de culturele sector heeft de regering geen oor naar hun vraag om regularisatie. Wie wint bij zoveel onbuigzaamheid?

Mensen zonder papieren werken in verschillende, veelal essentiële economische sectoren. Denk aan de schoonmaaksector, de zorg, de bouw, de horeca en de verpakkingsindustrie. Hoewel ze essentiële arbeidskrachten zijn, wordt hun bijdrage niet erkend: ze worden niet navenant betaald, ze hebben geen verblijfsvergunning, en daardoor ook geen sociale bescherming tegen allerlei malafide praktijken (zoals onveilige arbeidsomstandigheden en huisjesmelkerij), maar evenmin tegen ziekte en werkloosheid. Daardoor behoren die werknemers tot de zwaarst getroffen groep in de coronacrisis.

Het is op zijn minst verbazingwekkend dat een regering met een liberale premier niet ingaat op de vraag van haar minister van Economie en Werk om een interministeriële conferentie samen te roepen.

In die context moeten de vele nieuwe acties en bezettingen begrepen worden. Dan is het niet eens verbazingwekkend dat zoveel sans-papiers - op de campussen van de ULB en de VUB en in de Begijnhofkerk samen gaat het om 500 mensen - meer dan 50 dagen geleden zijn overgegaan tot een extreme vorm van verzet, en een hongerstaking zijn begonnen.

De regering pakt deze crisis op zijn minst verkrampt aan. Ze verschuilt zich steevast achter het regeerakkoord om regularisatie af te wijzen. Die communicatie getuigt van een onwezenlijke kilheid en een stuitende onwil om ook maar iets te doen om menselijke drama’s te vermijden. De achterliggende reden is de lange slagschaduw van (en de angst voor) de groeiende populariteit van het Vlaams Belang. Op die manier mist de regering de kans om een verantwoord beleid te voeren, een beleid dat mensen zonder papieren waardigheid biedt en onze samenleving op termijn ten goede komt.

De essentie De auteurs

Academici in Vlaanderen.

De kwestie

België zal almaar meer de kosten moeten dragen van een vergrijzende bevolking, met arbeidstekorten en druk op de begroting als gevolg.

Het voorstel

Regulariseer mensen zonder papieren die in België aanwezig zijn en uit noodzaak op de zwarte markt werken. Op lange termijn houdt dat een herziening in van de vreemdelingenwet.

Regularisatie zou België wapenen tegen de schrijnende arbeidstekorten die de komende jaren voorspeld worden. De sociale partners hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor de langetermijnrisico’s van arbeidstekorten. Ze wezen op de noodzaak om werknemers zonder papieren in ons rechtssysteem op te nemen door een procedure in te voeren voor de toekenning van een 'single permit'. Dat stond centraal in het initiatiefadvies van 16 juni 2016 van BruPartners (de economische en sociale raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) over economische migratie en tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Omslagpunt

In januari 2019 keurde het beheerscomité van de Brusselse tewerkstellingsdienst Actiris een voorstel goed dat het voor mensen zonder papieren mogelijk maakte zich in te schrijven, vormingen te volgen en zelfs ingezet te worden in knelpuntberoepen. Tot nu toe blijft het echter bij een voorstel, ondanks de oplossingen die het kan bieden voor sociale en economische problemen.

De vergrijzing van de beroepsbevolking is bovendien een van de belangrijkste uitdagingen van de komende decennia in Europa. Volgens het jongste rapport van het Center for Global Development zal Europa tegen 2050 95 miljoen minder werknemers hebben dan in 2015. In Duitsland zal het tekort oplopen van 11 naar 14 miljoen mensen, en in Frankrijk van 5 naar 8 miljoen.

België doet daarvoor niet onder: de vervangingsratio van de beroepsbevolking bereikt tegen 2030 haar omslagpunt. Het aandeel van de 55-plussers die de arbeidsmarkt verlaten zal dan groter zijn dan het aandeel van de jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Die voorspelbare en op grote schaal voorspelde demografische crisis zal een aanzienlijke druk op de begrotingen veroorzaken. Door een toenemend tekort aan arbeidskrachten zal de economische groei vertragen.

Politieke verantwoordelijkheid

Het is daarom op zijn minst verbazingwekkend dat een regering met een liberale premier niet ingaat op de vraag van haar minister van Economie en Werk om een interministeriële conferentie samen te roepen. Die conferentie zou het mogelijk kunnen maken om ongeveer 100.000 mensen ‘legaal’ werk te geven en om problemen in onze samenleving aan te pakken en te anticiperen op toekomstige problemen.

In afwachting van het beleidswerk pleiten we ervoor dat mensen zonder papieren, en in het bijzonder de hongerstakers, een hernieuwbare verblijfsvergunning van een jaar krijgen met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

Wij roepen de regering op haar politieke verantwoordelijkheid te nemen en deze conferentie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De volgende thema’s zijn daar absoluut onvermijdbaar: het toelaten van de aanvraag van een 'single permit' met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt; mensen zonder papieren opleidingen laten volgen en dat koppelen aan een verblijfsvergunning, mensen zonder papieren die eender welke vorm van geweld aanklagen (uitbuiting, geweld, mensenhandel) beschermen.

Dat betekent dat ze geen risico meer lopen uitgewezen te worden als ze klacht indienen. Vandaag is dat helaas wel nog het geval. Het is de uitwerking van een permanent regularisatiebeleid op basis van duidelijke criteria die de realiteit weerspiegelen. Alleen zo vermijden we dat opeenvolgende generaties mensen zonder papieren zich telkens opnieuw genoodzaakt voelen om over te gaan tot collectieve wanhoopsdaden.

