In de AI-wedloop blijft ons brein achterop...

Artificiële intelligentie produceert tekst, beeld en klank die amper nog van originele media te onderscheiden vallen. In de wedloop tegen valse AI-content staan socialemediaplatformen voorlopig hun mannetje. Ons brein daarentegen kan niet zomaar mee.

In het debat over door AI gegenereerde content ligt de nadruk vooral op social media. Die moeten als verspreiders gaan aangeven wat origineel of net artificieel materiaal is. Dat moet het kritisch denkvermogen van gebruikers gericht activeren.

Maar naast dat rationele denken verwerken we alles wat we zien en horen we ook automatisch en onderbewust. Die automatismen zijn allerminst aangepast aan de nieuwe AI-wereld.

Beeld je een telefoontje van een familielid in. Je hoort en herkent de stem, de manier van spreken, de kleine nuances. In een fractie van een seconde weet je instinctief of je de echte persoon aan de lijn hebt - of niet? Wat tot voor kort een onomstootbaar bewijs van echtheid was, rolt nu vlotjes uit de nieuwste AI-modellen.

Negatieve informatie laat, ongeacht de betrouwbaarheid van de bron, sporen na in ons brein.

Zelfs met sterke duiding van AI-content blijven we beïnvloedbaar. Opmerkelijk is daarbij het verschil tussen positief en negatief geladen materiaal. Kijken naar een glimlachend gezicht levert een minder positieve reactie op als je denkt dat het om een deepfake gaat. Voor verdrietige of boze beelden is een dergelijke verminderde reactie er niet, blijkt uit recent onderzoek. Negatieve informatie laat, ongeacht de betrouwbaarheid van de bron, sporen na in ons brein. Een lichtpunt is dat valse inhoud voorafgaand duiden, in plaats van dan tijdens of na, dat effect deels aanpakt.

Op die manier riskeert AI-content ons verder te polariseren, zeker omdat ons brein de voorkeur geeft aan informatie die onze bestaande mening versterkt. Nu we valse informatie zo realistisch in beeld en geluid kunnen waarnemen, worden we alleen maar kwetsbaarder.

Mogelijk zien we dit jaar een valse Donald Trump oproepen het Capitool nogmaals te bestormen, of verschijnt heel wat AI-propaganda over de oorlog in Oekraïne. Of krijgen we een vlaag aan valse videoberichten, waarin deepfakes oudere familieleden vragen om dringend geld te sturen. De impact van AI-desinformatie zal verspreid en vaak verrassend zijn. Daartegen bewapenen we ons als maatschappij maar beter snel.