In de pandemie is het een voor allen, allen voor een...

Landen racen om als eerste groepsimmuniteit te bereiken. Maar corona moet je globaal bestrijden. De ontwikkelingslanden aan hun lot overlaten is niet alleen een falen van de ontwikkelde landen, ze schieten er zichzelf mee in de voet.

Na de diepe crisis kijken de financiële markten vooruit naar de grote heropleving. De Stoxx600-index bevindt zich op een zucht van zijn absolute piek van net voor covid. In de VS, waar de bedrijfs- en gezinssteun met bakken uit de lucht valt, noteert de S&P500 12 procent boven de piek van februari 2020. De groeimarkten, verenigd in de Stoxx Emerging Market ESG1500-index, noteren 6 procent boven hun precoronatop.

Historisch stoelt een sterke prestatie van de groeimarkten op een zwakke dollar, stijgende grondstoffenprijzen en wereldwijde economische groei. Een verandering van strategie door de Fed maakt dat hij nu veel langer zal wachten om de rente op te trekken. De inflatie moet duurzaam door de grens van 2 procent breken en het belang van volledige tewerkstelling is met stip gestegen. De hoop op een succesvolle vaccinatiecampagne wereldwijd onderstut de stijgende grondstoffenprijzen en het vooruitzicht van globale economische groei.

Een wereldwijde economische heropleving kan maar volgehouden worden als de hele wereld covidvrij wordt verklaard.

Een wereldwijde economische heropleving kan maar volgehouden worden als de hele wereld covidvrij wordt verklaard. Dat vooruitzicht botst vierkant met het vaccinnationalisme in westerse landen. Eigen volk eerst, luidt het motto. Sommige regio’s dreigen zelfs met een exportverbod. We willen onze vaccins, en dat anderen ergens anders er dan minder krijgen, kan ons niet schelen.

Die strategie getuigt van een 'catastrofaal moreel falen', zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Half januari kloeg ze aan dat amper 25 dosissen toegediend waren in de armste landen, tegenover 39 miljoen in de rijke. Die hebben zich verzekerd van 4,2 miljard dosissen voor 1 miljard mensen of zowat 75 procent van alle overheidsbestellingen. Arme landen hebben 675 miljoen dosissen kunnen bemachtigen.

Kortzichtig

In die vaccinatierace - hoe sneller groepsimmuniteit bereikt wordt, hoe sneller volledige normalisering kan – leggen de ontwikkelde landen een ongeziene kortzichtigheid aan de dag. Zelfs als in Europa in de vaccinatiecampagne een tweetal maanden vertraging sluipt, wordt eind 2021 groepsimmuniteit bereikt. In dit tempo kunnen de groeilanden mikken op 2023-2024.

Hoe langer het virus wereldwijd rondgaat, hoe meer varianten. De Britse is besmettelijker, wat de grens om groepsimmuniteit te bereiken verhoogt. Door de grotere besmettelijkheid moet 88 in plaats van 77 procent van de bevolking gevaccineerd worden om groepsimmuun te zijn.

Op de korte termijn is het zo dat hoe sneller men iedereen inent, hoe minder kans een nieuwe variant heeft om zich te verspreiden. Maar hoe langer men globaal toelaat dat het virus muteert, hoe groter de kans wordt op een vaccinresistent virus. Mogelijk speelt zoiets zich af in Manaús. De Braziliaanse miljoenenstad werd knock-out geslagen in de eerste coronagolf. Nu zaait een virusvariant dood en verderf, wellicht omdat de slachtoffers van de eerste golf niet immuun zijn voor de variant. Zuid-Afrika is gestopt het Oxford-AstraZeneca-vaccin uit te rollen omdat uit voorlopige data blijkt dat het vaccin geen bescherming biedt tegen een milde en matige vorm van de ziekte, veroorzaakt door een lokale virusvariant.

Aanvoerketen

‘De combinatie van vaccinatienationalisme en halfopen grenzen is een verliezende strategie’, zegt de Franse econoom Jean Pisani-Ferry. Zullen westerse landen hun buitengrenzen hermetisch sluiten om een verspreiding te voorkomen? Zelfs als dat mogelijk is, haalt een volledig ontwrichte aanvoerketen de westerse economieën onderuit. De aanvoer van de noodzakelijke tussenproducten en grondstoffen stopt. En vroeg of laat bereikt het virus de volledig gevaccineerde westerse landen.

Covax, het WGO-programma dat betaalbare vaccins ter beschikking wil stellen, heeft 27 miljard dollar nodig. Dat is wisselgeld in verhouding tot de 9.000 miljard die we verliezen als we de ontwikkelingslanden niet helpen met inenten.

De evidente conclusie is dat we de armere landen moeten helpen met vaccins. Dat moet zelfs niet veel kosten. Covax, het WGO-programma dat overal ter wereld betaalbare vaccins ter beschikking wil stellen, heeft 27 miljard dollar nodig. Daarmee bereikt het zijn doelstelling van het inenten van 2 miljard mensen in de arme landen tegen eind 2021.

Dat is wisselgeld in verhouding tot de 9.000 miljard aan geraamde output die we de komende twee jaar zouden verliezen als we de ontwikkelingslanden niet helpen met inenten. 4.500 miljard dollar daarvan is voor rekening van het Westen, goed voor twee jaar verlies aan trendgroei. En zolang covid wereldwijd niet onder controle is, muteert het virus.

Het goede nieuws is dat Joe Biden, de president van de VS, Covax steunt en de terugtrekking uit de WGO onder zijn voorganger Donald Trump heeft ongedaan gemaakt. Alle beleidsverantwoordelijken moeten beseffen dat de strijd tegen corona globaal gevoerd wordt. Het is een voor allen, allen voor een. Een andere keuze is er niet. Toch niet als we het toekomstperspectief van jaren van massasterfte, herhaalde lockdowns, economische rampspoed en politieke disfunctie willen voorkomen.

Koen De Leus