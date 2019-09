In je eentje streven naar Vlaamse Netflix is moedig maar gevaarlijk

DPG Media gaat afslanken en de organisatie van zijn tv-poot aanpassen om te investeren in een Vlaamse Netflix. Die vlucht vooruit is zeker moedig, ook al komt het wat over als zoeken naar de heilige graal.

Het zakenmodel van de tv-poot van DPG Media - het grootste mediabedrijf van het land met mediamerken zoals HLN, VTM en De Morgen - staat onder immense druk. De jongste Digimeter-studie (2018) toonde al aan dat de klassieke manier van televisiekijken razendsnel achteruitgaat. Toen al had Netflix een op de drie Vlaamse huiskamers veroverd. De oproep van DGP Media aan de concullega-zenders SBS en VRT en aan de telecombedrijven Telenet en Proximus om te beginnen met een Vlaamse Netflix bleef onbeantwoord.

Schermvullende weergave ©rv

Niet zo in Nederland. Onder impuls van de mediaminister bereikten de grootste Nederlandse mediapartijen (waaronder DPG) een ‘principeafspraak’ om de krachten te bundelen tegen Netflix en YouTube. Maar ook bij onze noorderburen verliepen de onderhandelingen uiterst moeizaam.

Dat hoeft niet te verbazen. De belangen zijn groot en ze gaan diametraal in tegen de logica van de historisch opgebouwde bedrijfs- en exploitatiemodellen van de zenders en de telecombedrijven. De bedrijfsuitdagingen van beide partijen lopen niet altijd samen. Voor de telecommers spelen de dalende inkomsten uit de adverteerdersmarkt niet. Hun prioriteiten liggen elders. Liever, en ook beter, investeren zij in de verbetering van de klantenervaring door het lanceren van nieuwe technologische diensten zoals 5G en internet of things.

Met welk model kan DPG Media het verschil maken?

Nu kiest DPG Media dus voor de vlucht vooruit en gaat het saneren om te kunnen investeren in de digitalisering en in het produceren van een Vlaamse Netflix. Dat doen is een even moedige als gevaarlijke beslissing, laat staan het alleen doen.

Uit Amerikaanse studies blijkt dat consumenten bereid zijn maximaal twee abonnementen af te sluiten. Als een daarvan Netflix is, dan wil DPG Media dat het tweede abonnement zijn Vlaamse Netflix wordt. Dat is geen sinecure nu andere internationale aanbieders als Disney en Apple de Vlaamse huiskamer willen veroveren. En dan hebben we het nog niet over de interne marktconcurrentie die DPG Media zal ondervinden van Telenet (met HBO, Sports...), SBS en VRT (Nu). En wat heeft de nakende komst van Amazon, Warner Media, NBC Universal of YouTube Premium in petto?

Eerste generatie

Met welk model kan DPG Media het verschil maken? Ongetwijfeld zal het de catalogus van VTM Go aanvullen met andere binnen- en buitenlandse producties en kiezen voor de ‘long tail’. Het zet dan in op een zeer diepe en brede catalogus van moeilijk terug te vinden Belgische en andere internationale content. Als dat aanbod gelardeerd wordt met wat scorende reality-tv als ‘The Voice’ en ‘Make Belgium Great Again’ kan dat op korte termijn aanslaan bij de eerste generatie VTM-kijkers.

Ik betwijfel of dat aanbod sterk genoeg is om jongere (en toekomstige) consumenten te overtuigen de overstap te maken. Ik vrees er dan ook voor dat DPG Media uiteindelijk voor een andere (duurdere) contentstrategie gaat moeten kiezen.

Het op stapel staande initiatief van DPG Media dynamiseert de markt, en daar kunnen we alleen maar naar uitkijken

Onder druk van die consumenten kan de inflatie van aanbieders ook leiden tot nieuwe bundelaanbiedingen van telecombedrijven die hun producten koppelen aan een bibliotheek van drie of meer aanbieders. Dat compliceert dan weer de prijszetting van een eigen DPG Media-aanbod.

Iedereen wil de strijd winnen. Wie de grootste kans maakt, valt moeilijk te voorspellen. Het zal hoe dan ook die streamingdienst zijn die de beste content en het grootste gebruiksgemak aanbiedt.