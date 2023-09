Inhaalbeweging nodig voor werkvloer als sociale lift...

De tijden zijn veranderd. Vandaag smeken bedrijven om talent. Sommige sectoren en organisaties blijven zweren bij diploma’s als exclusief toegangsticket. Andere gooien de deuren wagenwijd open, hekelen het diplomafetisjisme en bekijken vooral of kandidaten gemotiveerd zijn en bij de organisatie en de job passen. ‘The new collar workers’ worden ze wel eens genoemd. Met ‘open hiring’ krijgt iedereen die zich aanmeldt de kans om zich in te werken en te bewijzen. De job is de test, diploma’s hoeven niet langer.